20+ слегка безумных фото из Лондона, глядя на которые можно и «Эрл Греем» поперхнуться
Лондон — это не только туманы, красные автобусы и попивающий чай Шерлок Холмс с Гарри Поттером. Его девять лет подряд признавали самым притягательным городом мира и неспроста. Ведь здесь на исторических улочках столько интересного, что не поддаться магии этого города невозможно.
«Недавно переехал в Лондон. Местные жители совсем уже берега попутали»
В некоторых частях Лондона можно встретить возвышающиеся над домами вытяжные трубы. Это часть канализации
Их делают такими высокими, чтобы пешеходы не чувствовали неприятного запаха.
Лондон — это город контрастов
«Иногда здесь я чувствую себя в ловушке»
«Моя версия „Лондонского глаза“ из 40 кадров, сделанных в течение 3 часов»
«По дороге на работу стал замечать, что асфальт в одном месте разрушился, а под ним обнажилась старая мощенная камнем дорога»
Лондонский туман на пару с солнечным светом «возводят» замки-призраки
«Живешь себе спокойно, а потом тебя приходит и выселяет она»
Телефонные будки нынче не те. В этой, например, расположился мастер по ремонту смартфонов
Некоторые остановки здесь повернуты в обратную сторону от проезжей части. К тому же они оснащены тонкими скамейками, чтобы на них никто не спал
А почтовые ящики заботливые британцы одевают в вязаные шапочки
На улицах Лондона можно встретить такие приспособления. А сделаны они были в XIX веке для того, чтобы загулявшие прохожие не мочились на здания
Добро пожаловать в лучший туалет в Лондоне!
Это здание, кажется, тает в воздухе
Собаки тут сама безмятежность
«Не так я представляла себе Лондон, мам. Хочу домой!»
«Искал квартиру в Лондоне. Увидел эту на сайте объявлений. И как вы мне прикажете сюда заходить?!»
И рассветы здесь, конечно, чудесные
У некоторых дверей в Лондоне ручки расположены прямо по центру
- Ну и как эту дверь жильцам прикажете открывать? Как это работает? © tomatosoupsatisfies / Reddit
В подвале дома в центре Лондона тоже могут поджидать сюрпризы
«Мой старый знакомый был в английской строительной компании прорабом. И на протяжении 3 долгих лет организовывал рабочий процесс в одном и том же доме. Я не часто с ним встречаюсь, но созваниваемся регулярно. Как ни спросишь про работу, отвечает: „Подвал копаем“. И вот в этом месяце они наконец закончили. Мне интересно стало, что можно копать 3 года в центре Лондона. Прислал вот фото».
Просто самая крошечная квартира из всех возможных
- Вангую, ее аренда все равно обойдется в £ 1 000 в месяц. © ElJefe543 / Reddit
В Лондоне еще немало вещей, которые привлекают внимание покруче красных телефонных будок.