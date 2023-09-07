20+ слегка безумных фото из Лондона, глядя на которые можно и «Эрл Греем» поперхнуться

Лондон — это не только туманы, красные автобусы и попивающий чай Шерлок Холмс с Гарри Поттером. Его девять лет подряд признавали самым притягательным городом мира и неспроста. Ведь здесь на исторических улочках столько интересного, что не поддаться магии этого города невозможно.

«Недавно переехал в Лондон. Местные жители совсем уже берега попутали»

В некоторых частях Лондона можно встретить возвышающиеся над домами вытяжные трубы. Это часть канализации

Их делают такими высокими, чтобы пешеходы не чувствовали неприятного запаха.

Лондон — это город контрастов

«Иногда здесь я чувствую себя в ловушке»

«Моя версия „Лондонского глаза“ из 40 кадров, сделанных в течение 3 часов»

«По дороге на работу стал замечать, что асфальт в одном месте разрушился, а под ним обнажилась старая мощенная камнем дорога»

Лондонский туман на пару с солнечным светом «возводят» замки-призраки

«Живешь себе спокойно, а потом тебя приходит и выселяет она»

Телефонные будки нынче не те. В этой, например, расположился мастер по ремонту смартфонов

Некоторые остановки здесь повернуты в обратную сторону от проезжей части. К тому же они оснащены тонкими скамейками, чтобы на них никто не спал

А почтовые ящики заботливые британцы одевают в вязаные шапочки

На улицах Лондона можно встретить такие приспособления. А сделаны они были в XIX веке для того, чтобы загулявшие прохожие не мочились на здания

Добро пожаловать в лучший туалет в Лондоне!

Это здание, кажется, тает в воздухе

Собаки тут сама безмятежность

«Не так я представляла себе Лондон, мам. Хочу домой!»

«Искал квартиру в Лондоне. Увидел эту на сайте объявлений. И как вы мне прикажете сюда заходить?!»

И рассветы здесь, конечно, чудесные

У некоторых дверей в Лондоне ручки расположены прямо по центру

Ну и как эту дверь жильцам прикажете открывать? Как это работает? © tomatosoupsatisfies / Reddit

В подвале дома в центре Лондона тоже могут поджидать сюрпризы

«Мой старый знакомый был в английской строительной компании прорабом. И на протяжении 3 долгих лет организовывал рабочий процесс в одном и том же доме. Я не часто с ним встречаюсь, но созваниваемся регулярно. Как ни спросишь про работу, отвечает: „Подвал копаем“. И вот в этом месяце они наконец закончили. Мне интересно стало, что можно копать 3 года в центре Лондона. Прислал вот фото».

Просто самая крошечная квартира из всех возможных

Вангую, ее аренда все равно обойдется в £ 1 000 в месяц. © ElJefe543 / Reddit