Мужчина отказался меняться с женщиной местами в самолете, но назвать его негодяем язык не поворачивается

Наглые попутчики могут встретиться где угодно: в автобусе, поезде или самолете. Но в автобусе с ними все-таки справиться проще — можно взять и пересесть. А вот в самолете так просто не пересядешь, особенно когда какой-нибудь пассажир хочет себе ваше место. Кто-то предпочитает уступить, чтобы не скандалить, но герой нашей статьи решил стоять на своем.

Своей историей мужчина поделился в сети

Его рейс вылетал из Японии. Он занял свое место у окна, как вдруг какая-то женщина попросила его поменяться с ней местами, чтобы она могла сидеть рядом с дочерью. «Ее дочка сидела на сиденье посередине, рядом со мной, а сама мать — на ряду позади меня», — вспоминает он.

Мужчина отказал требовательной пассажирке. «С какой стати? Я что, виноват, что вы не забронировали места рядом?» — возмутился он. Кроме того, мужчина уточнил, что вокруг сидели еще и люди, с которыми, судя по всему, мать и дочь были в одной туристической группе. «Почему не попросить пересесть кого-то из них или вообще не связаться с вашим туроператором?».

«Она летела в составе туристической группы, их было человек 30», — вспоминает путешественник. — Они все сидели вокруг нас и болтали друг с другом. И эта дама почему-то не попросила поменяться местами, например, парня в моем же ряду, который сидел справа от ее дочки. Она спросила только меня, а затем включила режим стервы. И больше не прикладывала никаких усилий, чтобы сесть рядом с дочкой".

Его история разделила комментаторов на два лагеря

Многие поддержали разгневанного путешественника, но немало людей — в основном те, у кого есть свои дети, — встали на сторону матери с ребенком. Как родитель, я удивлен, что вы предпочли сидеть рядом с чужим ребенком, а не поменяться местами — даже не знаю, что из этого менее приятно. А вообще, не всегда есть возможность забронировать места рядом друг с другом, поймите. И злиться на мать, которая хочет быть поближе к ребенку, странно. © snarky00 / Reddit

Странно, что она не попросила кого-то еще после твоего отказа. Мне вот кажется, она банально хотела сесть на твое место у окна. © swooningbadger / Reddit

У меня есть личное правило: могу поменяться, только если мое место у прохода и другое — тоже. Место у окна я ни за что не поменяю на середину или проход. А уж особенно если я за свое место доплатил. © sand-man11 / Reddit