Специалисты определили самые вкусные блюда в мире. Спорим, вы не догадаетесь, что оказалось на первом месте

Недавно одно из кулинарных изданий опубликовало список 100 самых лучших блюд в 2022 году, по оценкам экспертов кулинарной сферы. Мы решили выбрать 18 блюд из этого списка и проверить, что о них думают обычные люди. Советуем читать статью на полный желудок, иначе захочется бежать к холодильнику.

Карри (Япония), 1-е место

Карри появился в Японии во второй половине XIX века и поначалу был доступен лишь состоятельным семьям. Сегодня карри настолько популярен, что его можно назвать настоящим национальным блюдом. В отличие от индийского карри, японский не острый, а более сладкий и густой. Есть 3 основных вида: с рисом, с лапшой и в виде булочки. В детстве я вырос на карри и чувствовал себя богачом! Готовлю иногда и сейчас, мое самое любимое блюдо. © esperobbs / Reddit

Готовлю каждую неделю, этот вкус никогда не надоедает! © TraditionalSalad7461 / Reddit

Амейжоа а Бульяу Пату (Португалия), 3-е место

«Неделя 24: Португальская — Амейжоа а Бульяу Пату».

Португальское блюдо названо в честь поэта XIX века Раймундо Антонио де Буйон Пато. Это моллюски в раковинах (сердцевидки, вонголе, мидии) в соусе из оливкового масла, чеснока, лимонного сока и свежей кинзы. Моя мама португалка, она готовит много португальских блюд. Для Амейжоа а Бульяу Пату вам обязательно понадобится хлеб, чтобы макать в соус. Я уверен, вам не захочется оставлять на тарелке ни капли. © Kevin Frye / Quora

Пицца «Маргарита» (Италия), 11-е место

«Пицца „Маргарита“ с прошлого вечера».

По легенде, в 1889 году королева Маргарита Савойская посетила Неаполь, где ей подали пиццу, оформленную в цветах итальянского флага. Королеве понравилось, и шеф-повар назвал пиццу в честь нее. Но сам рецепт был не нов, итальянцы и раньше добавляли в пиццу базилик, сыр и помидоры. Во многих смыслах «Маргариту» можно назвать «бабушкой» всех остальных пицц. Она очень вкусная и простая, не всем же нравится пицца с кучей начинок. © Domenic Vitulli / Quora

Сяолунбао (Китай), 12-е место

Шанхайские пельмени сяолунбао лепят из довольно тонкого теста. В качестве начинки используют свиной фарш, иногда — крабовое или креветочное мясо. Особенность сяолунбао — бульон внутри. Их готовят на пару в специальной бамбуковой пароварке. Масса вещей приходило в голову при упоминании Китая: толпы, Великая Китайская стена, кунг-фу, еда, история и т. д. Но все это было до того, как я переехал в Китай. Теперь, когда я прожил здесь 3 года, первое, о чем я думаю, — сяолунбао, вареники, Хо-Го, утка по-пекински — в общем, еда! © Dimitri Vallette / Quora

Шиш-кебаб (Турция), 14-е место

Это самая известная разновидность кебаба. Кусочки мяса, нанизанные на шампур, жарят на огне. Блюдо придумали кочевники, которые мариновали мясо, чтобы смягчить его и избавиться от привкуса дичи. Настоящий турецкий шиш-кебаб жарится отдельно от овощей. Шиш-кебаб восхитительно вкусный, особенно если правильно приготовить мясной маринад. Я мог бы написать целую книгу об этом блюде. © Kerry Berger / Quora

Пероги (Польша), 16-е место

Пероги обычно варят и потом быстро обжаривают до хрустящей корочки. Начинка состоит из картофеля и сыра, иногда к ним добавляют различные приправы или жареный лук. Блюдо часто подают со шкварками, хрустящим жареным луком или беконом. Подойдет как сытная закуска или основное блюдо. Я всегда хотела приготовить подлинные пероги, но у каждого региона Польши есть свой аутентичный рецепт. © BlackMud2 / Reddit

Карнитас (Мексика), 20-е место

Тако с карнитас от Кенджи на домашней красной тортилье!

Для приготовления этого ароматного блюда свинину долго тушат в собственном жиру, а в конце прожаривают. Мясо получается мягким и сочным, а снаружи — хрустящим. Измельченную свинину подают с тортильей, соусом сальса, бобами, гуакамоле, лаймом или свежими овощами. Опытные повара из Мичоакана говорят, что секрет их приготовления в медном котле, другие говорят, что секрет в добавлении молока, сахара, цитрусовых, приправ и т. д. Мексика — это большая страна, сколько в ней регионов, столько и карнитас. © Vicky Moreno / Quora

Рамен Тонкоцу (Япония), 21-е место

Рамен Тонкоцу в стиле Iekei.

Тонкоцу — это уникальный вид рамена. Он состоит из жирного свиного бульона, свежей лапши, яиц с мягким желтком и нежной свиной грудинки. Я сделала рамен несколько недель назад, готовка заняла весь день. Больше всего мне нравится отпивать бульон с кусочком желтка. Так мягко и вкусно. © Ya-Mamma / Reddit

Печена качна (Чехия), 26-е место

Чешская классика — жареная утка, красная капуста, картофельные кнедлики.

В Чехии жареную утку называют печена качна (pečená kachna). Утку обычно приправляют семенами тмина и душицей, а затем медленно обжаривают в духовке до золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки. Ее традиционно подают с картофелем, кнедликами, тушеной красной капустой и иногда с густым соусом из утиного жира и муки. Мы пробовали такое же блюдо на Рождество в Германии. Все-таки европейская еда очень похожа. © eliers0_0 / Reddit

Шахи Панир (Индия), 28-е место

Шахи Панир, или сырный карри, готовится из сыра панир, лука, миндальной пасты и острого томатно-сливочного соуса. Панир — это мягкий сыр на основе буйволиного или коровьего молока. Блюдо обычно украшают листьями кориандра, а потом подают с индийским хлебом. Я просто знаю, что в тот момент, когда панир попадет мне в рот, я растаю... © lettingeverybodydown / Reddit

Гирос (Греция), 31-е место

Домашний греческий гирос.

Гирос — одно из самых популярных блюд греческого стритфуда. Мясо, приготовленное на вертикальном вертеле, нарезают тонкой стружкой, а затем кладут на лепешку вместе с соусом дзадзики и овощами (помидоры, лук, салат и огурцы). В Греции гирос обычно начиняют свининой и курятиной, зато в других странах популярны баранина и телятина. Боже, как я люблю гирос! Я научился готовить его, так как сильно пристрастился к нему. © SChrisu / Reddit

Стейк о-пуавр (Франция), 32-е место

Домашний стейк о-пуавр из филе.

Стейк о-пуавр — это стейк из говядины, обжаренный в измельченном перце. Его подают с соусом, приготовленным на той же сковороде, что и стейк. К стейку обычно добавляют картофель и салат. Я готовил стейк о-пуавр, когда был холост, чтобы произвести впечатление на дам. © YorkshieBoyUS / Reddit

Мокека (Бразилия), 49-е место

Это рагу из морепродуктов (креветок или рыбы) тушат в традиционных глиняных горшочках вместе с овощами и свежей зеленью и подают к рису. Название блюда имеет африканское происхождение. Мокека точно входит в число лучших блюд, которые я когда-либо готовил. Это рагу — просто огонь! © no-pandas / Reddit

Тирадито (Перу), 52-е место

Тирадито из тунца с соевым соусом, черным кунжутом и перцем халапеньо.

Тирадито — традиционное перуанское блюдо из тонко нарезанной, хорошо охлажденной сырой рыбы, овощей и кориандра. Рыба сбрызгивается соком лимона и лайма прямо перед употреблением, в отличие от севиче, где рыба подается уже замаринованной в цитрусовом соке. Перу как нация является результатом смешения культур, и именно поэтому перуанская еда потрясающая. Например, японцы подарили перуанцам «младшего брата» севиче — тирадито. © Christian De Riglos / Reddit

Хачапури (Грузия), 58-е место

Этот пирог — самое известное блюдо в Грузии. Его начиняют расплавленным сыром, яйцами и маслом. Традиционно используют грузинский сулугуни или имеретинский сыр. Иногда могут добавлять другие сорта сыра, такие как моцарелла и фета. Я так рад тому, что живу в месте, где есть куча грузинских пекарен — они делают мою жизнь лучше! © panickedkernel06 / Reddit

Чевапи (Босния и Герцеговина), 64-е место

Несмотря на явно турецкое происхождение, боснийские чевапи являются предметом национальной гордости и любимым блюдом страны. Эти крошечные, скрученные вручную колбаски обычно готовят из говяжьего или смешанного фарша с различными специями. Чевапи жарят на углях после того, как мясо настоялось пару часов. Порция из нескольких колбасок подается в лепешке вместе с соусом, овощами. Наверное, мое самое любимое блюдо. Если когда-нибудь зайдете в сербский, боснийский или хорватский ресторан, обязательно попробуйте © Shaban_srb / Reddit

Зеленый карри (Таиланд), 73-е место

Зеленый карри.

Тайский зеленый карри — блюдо на основе ароматного и острого зеленого перца чили. Другим важным ингредиентом является кокосовое молоко, которое идеально уравновешивает остроту зеленого перца чили, но при этом придает сливочный вкус и легкую сладость. Когда вижу зеленый карри с морковью и молодой кукурузой, у меня, как у тайки, болят глаза. Если можно довести итальянца до сердечного приступа, положив ананас на пиццу, то же самое происходит с тайцем при добавлении моркови и молодой кукурузы в зеленый карри. © RT_Ragefang / Reddit

Ттокпокки (Южная Корея), 78-е место

«Ттокпокки из домашнего ттока. Есть куда расти!»

Ттокпокки — острое жареное блюдо из рисовых брусочков (тток), сладкого красного соуса чили и рыбных котлет. Возникло во времена династии Чосон, было одним из блюд королевского двора. Сейчас считается одним из лучших блюд уличной еды в Корее. Я люблю ттокпокки. Впервые попробовала в прошлом году и влюбилась. Пришлось себя удерживать, иначе можно запросто набрать вес. © Unknown author / Reddit