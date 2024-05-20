10 звездных дочерей, которые повторили культовые образы своих мам и устроили баттл поколений

У многих знаменитых красавиц, которые не первый год носят гордое звание иконы стиля, уже подросли дочери. И они не против порой заглянуть в гардероб мамы и выбрать наряд для себя. Мы решили сравнить, как выглядят одни и те же вещи на представительницах разных поколений в звездных семьях.

Кэтрин Зета-Джонс и Кэрис Дуглас

Дочь Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа, Кэрис, решила отпраздновать 21-й день рождения в знаменитом наряде своей мамы. Это роскошное розовое платье в бельевом стиле от Emanuel Ungaro актриса надевала на MTV Movie Awards в 1999 году. А 25 лет спустя Кэрис опубликовала на своей страничке в соцсети снимок, на котором была запечатлена в этом же наряде, и подписала: «Самый лучший день рождения». На что Кэтрин ответила: «Ты это все заслужила, дорогая!»

Брук Шилдс и Грир Хенчи

Дочь Брук Шилдс Григ основательно протоптала дорожку к гардеробной своей мамы. Она уже не единожды выходила в свет в культовых нарядах Брук. Так, на одно из светских мероприятий 2023 года девушка надела мерцающее платье от Badgley MIschka — в нем красовалась Шилдс 22 года назад в Чикагском театре.

ASSOCIATED PRESS / East News , NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News Juliana 38 минут назад Мама с бровями перестаралась - - Ответить

В другой раз Грир выгуляла черное платье-бюстье от Richard Tyler. Его надевала Брук в 2006 году на бал Carousel of Hope в Беверли-Хиллз через несколько месяцев после того, как родила дочь.

Моника Беллуччи и Дева Кассель

EAST NEWS

У Девы Кассель есть все шансы переплюнуть по популярности свою маму, Монику Беллуччи. Потому что девушка уже вовсю покоряет мировые подиумы (подробнее о Деве Кассель можно почитать здесь). А в 2022 году она опубликовала в соцсети снимок в наряде, который до боли напоминал образ Беллуччи в Каннах в 2000 году. Мы не знаем, примерила Дева платье из шкафа Моники или же заполучила другую версию наряда, но ясно одно: стиль мамы ей близок.

Виктория и Харпер Бекхэм

Marina 59 минут назад Это ж как посмотреть: для одних - заморский винтаж, для других ситцевые цветочки фабрики Красная Большевичка. - - Ответить

В 2020 году Виктория опубликовала на своей страничке в соцсети милое фото, на котором обнимала свою дочь Харпер. Девочка была одета в длинное платье с цветочным узором. Внимательные подписчики заметили, что точно такой же наряд надевала экс-солистка Spice Girls пару месяцев ранее. Уж не отдала ли звезда свое платье дочери? Кстати, оно из коллекции самой Виктории.

Крис и Кайли Дженнер

Крис Дженнер поделилась с подписчиками в популярной соцсети снимком одной из своих дочерей и написала: «Ох! А я-то думаю, куда подевался мой винтажный купальник! Кайли, ты наказана!»

Также Крис показала фанатам и себя любимую в раритетном купальнике. «Вы можете забрать девушку из 80-х, но 80-е из девушки забрать нельзя! Этот купальник всегда был одним из моих самых любимых», — подписала снимок знаменитость. Кстати, а в этой статье мы рассказывали, как Крис Дженнер удалось поставить на ноги шестерых детей и построить бизнес-империю с нуля.

Мария Шрайвер и Кэтрин Шварценеггер

Планируя свадьбу с Крисом Прэттом, Кэтрин Шварценеггер достала из закромов подвенечный наряд своей мамы — Марии Шрайвер. Но нет, надевать на бракосочетание она его не стала. А использовала в качестве материала для изготовления вуали. В итоге свадебный образ Кэтрин состоял из платья современного кроя и аксессуаров из винтажной ткани.

Кортни Кокс и Коко Райли Аркетт

«Я не из тех людей, которые цепляются за вещи, но это было удачное приобретение», — заявила Кортни, опубликовав снимок дочери в своем фиолетовом платье. Его актриса надевала в 1998 году на премьеру фильма «Глаза змеи». Подписчики знаменитости оценили ее пост и выразили мнение, что найти новое применение вещице — поступок в духе Моники из «Друзей», героини Кортни Кокс.

Каролина Монакская и Александра Ганноверская

В 2024 году принцесса Александра Ганноверская посетила Неделю моды в Париже в элегантном черном костюме с контрастными декоративными элементами. А он, между прочим, принадлежал ее маме — Каролине Монакской (дочери Грейс Келли). Принцесса Монако надевала костюм еще до рождения Александры — в 1990 и 1993 годах.

Каролина Монакская и Шарлотта Казираги

Старшая дочь Каролины Монакской тоже не против покрасоваться в маминых нарядах. Так, в 2017 году Шарлотта Казираги явилась на Бал Роз в платье, которое носила Каролина в 2000 году на Танцевальном форуме Монако.

Дайана и Трейси Эллис Росс

© Diana / Winters Hollywood Entertainment Holdings Corporation , Matt Sayles / Invision / AP / East News Matt Sayles / Invision / AP / East News

На церемонии вручения премии American Music в 2017 году Трейси Эллис Росс была ведущей, и на сцену она выходила в разных костюмах, вдохновленных нарядами ее мамы Дайаны. Один из образов был особенно крутым. Потому что Трейси надела оригинальный белый костюм певицы и сверкающую блузку. Эти вещи Дайана Росс носила в 1981 году, когда выступала с Майклом Джексоном.

Кстати, о Майкле Джексоне. В этой статье вы найдете малоизвестные факты о короле поп-музыки, а также о других культовых артистах

Фото на превью EAST NEWS