10 предметов из косметички, от которых толку как от козла молока — только дырку в кошельке делают

Приобретая вещи, мы нередко руководствуемся рекламой и советами в интернете. В итоге покупки зачастую лежат дома без дела. И все потому, что порой они не так хороши, как нам описывали маркетологи. Вот несколько предметов, которые зря занимают место в косметичке.

Кайал с шиммером

Продукты для глаз с блестками и шиммером следует использовать с осторожностью. Мелкие частицы могут попасть на слизистую и травмировать глаз. Офтальмологи предупреждают, что глиттеры являются одной из распространенных причин раздражения роговицы.

Жидкая подводка для глаз

Если вы не рисуете стрелки каждый день, можно вполне обойтись без специального средства. А при необходимости нарисовать их тенями, в том числе и цветными. К слову, жидкие подводки можно хранить открытыми только 3 месяца, тогда как тени — 24–36 месяцев. С карандашами работать проще — нарисовать стрелку получится даже у тех, кто делает это редко.

Салфетки для снятия макияжа

Порой салфетки действительно выручают, особенно когда после долгого дня нет сил полноценно снять макияж. Но если силы все же есть, лучше отдать предпочтение мицеллярной воде или гидрофильному маслу. На салфетках часто содержатся агрессивные ПАВы, которые могут повредить кожу.

Бальзам для губ

Гигиеническая помада может вызывать привыкание. Кажется, что без помады губы становятся слишком сухими, и мы покупаем ее снова и снова. Если в составе помады есть красители, спирты, ментол или прополис, она действительно может сушить губы. Кожа привыкает к средству и перестает самостоятельно вырабатывать влагу.

Солнцезащитный крем-стик

Стики с SPF появились на рынке относительно недавно и кажутся удобной альтернативой классическому крему. Однако средство в такой упаковке сложнее равномерно распределить по коже, а значит, некоторые участки могут остаться незащищенными.

База для теней

База для теней вовсе не такой необходимый продукт, как мы привыкли думать. Его вполне можно заменить обычным консилером. Также сейчас популярно использовать жидкую помаду вместо теней.

Множество помад

Помады не всегда комфортно ощущаются на губах. Удобная альтернатива — тинты для губ. Они более стойкие и отлично подходит для повседневного использования. А множество помад попросту захламляет косметичку. Чаще всего разнообразие необходимо только профессиональным визажистам. Все остальные вряд ли успеют использовать косметическое средство до истечения срока годности. Обычно он составляет 1–2 года.

Скульпторы для лица

Скульптурирование лица возвращается в моду, но в более мягкой форме, нежели раньше. Теперь в моде техники с использованием румян и бронзаторов, а не «тяжелых» скульпторов. Так что если у вас нет необходимости наносить стойкий или даже сценический макияж, то без специального продукта можно обойтись.

Солевые спреи

Спреи с морской солью используются для укладки, создания объема и фиксации волос. Однако их частое использование может высушить волосы и повлиять на цвет окрашенных волос. Для ежедневной укладки лучше выбрать другое средство и не тратиться на такой спрей.

Силиконовый спонж для макияжа