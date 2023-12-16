10 вещей, по которым мусорное ведро плачет, ведь они напрочь лишают нас новогодней атмосферы и ощущения праздника

Совсем скоро Новый год, и, конечно, это значит, что многие будут наводить в своих квартирах порядок и украшать их к празднику. Но бывает такое, что вроде и чистота кругом, и гирлянды развешаны, а все равно что-то не так. Скорее всего, нужную атмосферу портят лишние вещи, от которых никакого толка, только одна пыль и ощущение захламленности. Вот мы и составили список вещей, от которых лучше избавиться без сожалений.

Стайлеры для волос

Конечно, здорово иногда накрутить локоны, достойные голливудской звезды, или создать «пляжные» волны на волосах. Но согласитесь, подобные укладки сложны и отнимают кучу времени и сил. Скорее всего, из-за всех этих сложностей кудряшки вы будете крутить очень редко, только по особым поводам, а в остальное время станете обходиться обычным феном. Так стоит ли занимать место стайлером?

Кувшины для напитков

В кувшинах есть смысл, если в доме принято частенько делать собственные прохладительные напитки из фруктов и ягод или что-то вроде киселей. Однако красивое, как в рекламе, разливание обычного пакетированного сока из кувшина — довольно странный выбор, который вынуждает без особого смысла испачкать посуду, а затем ее мыть.

Подарочные пакеты и коробки

Беспощадно избавляться от нарядных подарочных пакетов и коробок — задача не из легких, мы это понимаем. Есть два варианта: сложить их все в специальное место для хранения и периодически пользоваться при оформлении подарка. Но если у вас нет желания заниматься этим, лучше сразу избавляйтесь от всей упаковки, вместо того чтобы распихивать ее по углам.

Палочки, соусы и салфетки из доставки еды

Порой рука просто не поднимается выбросить эти милые порционные соусы или одноразовые палочки для суши. И если они достаточно быстро пригождаются и используются, хорошо. Однако нередко все эти вещи только забивают полки. Кажется, пришло время провести ревизию: если срок годности открытого тюбика пасты васаби составляет всего около 12 месяцев, держим пари, что прошлогодние пластиковые коробочки с ним уже непригодны для употребления.

Мини-увлажнители воздуха

Увы, но мини-увлажнитель может оказаться сплошным разочарованием. В больших помещениях он работает не слишком эффективно, даже если его поставить рядом с рабочим местом. Что есть он, что нет — особой разницы вы, скорее всего, не почувствуете. А значит, отправите его пылиться на полку. Пользователи отмечают, что, как показывают измерения гигрометром, увлажнители объемом в 4 литра и меньше вовсе не способны увлажнить воздух.

Подставка для лопатки

Относительно такой подставки доводы примерно те же, что и с кувшинами, а заменить ее успешно может и обычное блюдце. Кроме того, на миниатюрной кухне, где рабочие поверхности и без того невелики, такая подставка только займет драгоценное место и довольно скоро начнет просто мешаться.

Просроченные лекарства

Уследить за сроком годности всех таблеток и порошков довольно сложно, понимаем. Но лучше делать это почаще, своевременно проводить ревизию в аптечке и сразу выкидывать просроченные медикаменты. Ведь когда вам что-то в ней понадобится, именно нужного лекарства может и не оказаться и появится соблазн употребить просрочку. Но препараты с истекшим сроком годности могут оказаться не только неэффективными, но и опасными.

Старые пластиковые контейнеры

Имеет смысл также провести ревизию и в своей коллекции контейнеров для хранения продуктов. Крышечки или контейнеры без пары, пожелтевший пластик, деформированные, значительно поцарапанные, треснувшие элементы — все это определенно стоит выкинуть без зазрения совести. Причем не только исходя из эстетических соображений. Каким-либо образом испорченные контейнеры не рекомендуется в дальнейшем использовать для хранения и разогрева пищи. Они небезопасны, так как могут задерживать бактерии и выделять вредные химические вещества при нагревании.

Старые кухонные доски

Признавайтесь, сколько у вас разделочных досок? Скорее всего, больше, чем вам нужно, и хотя бы одна лежит у вас просто потому, что жалко выкинуть. Но если доска не пригодилась вам в течение пары месяцев, лучше с ней расстаться. А уж если она изношенная, со множеством надрезов, то выкидывайте без сожалений, ведь на такой поверхности мгновенно развиваются бактерии, несущие потенциальный вред здоровью.

Остатки разнообразных средств

Если до остатков каких-либо средств руки не доходят месяцами или вы даже успели купить замену, полупустые баночки стоит выкинуть. Тем более что в таком случае у них все равно, скорее всего, истек срок годности. Если говорить о чистящих средствах, то они в лучшем случае потеряли свои свойства. А косметика и вовсе может быть опасна для здоровья, поэтому всегда обращайте внимание на изменения в запахе и текстуре средства — это один из самых простых способов определить, не испортилось ли оно.