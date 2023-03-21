11 правил, которые нужно соблюдать во время визита к парикмахеру, чтобы не вывести из себя мастера и не уйти домой в слезах

Поход в парикмахерскую может вызывать как радость от предвкушения перемен, так и стресс. Мы терзаемся вопросами, поймет ли нас мастер, сделает ли так, как мы хотим. А в итоге чаще всего соглашаемся с тем, что нам предлагают. Оказывается, парикмахеры тоже переживают о том, правильно ли поняли задачу и что скажет клиент, когда увидит результат.

Не следует показывать фото со стрижкой анфас

Проще всего перед походом к мастеру найти фотографию, на которой будет хорошо показана стрижка, которую вы хотите. Однако следует помнить, что текстура и длина волос должны соответствовать вашей, иначе, даже если мастер повторит точь-в-точь, результат может получиться совершенно другим. Как опытный парикмахер, прошу, не надо показывать нам фото своего лица. Мне нужно видеть заднюю и боковую часть желаемой прически. Не стесняйтесь попросить нас самих сделать фото вашей прически. © EdwardScissorHands11 / Reddit

Лучше отложить телефон

В фильмах нам часто показывают, как героини успевают почитать журнал, написать сообщения, пролистать соцсети и поболтать по телефону, пока мастер трудится над их прической. Но в реальной жизни подобное поведение может мешать парикмахеру выполнять свою работу. Да и громко болтать по телефону невежливо по отношению к другим работникам салона и клиентам. Тем не менее пользоваться смартфоном допустимо в некоторых случаях, например в ожидании, пока впитывается краска для волос.

Не просите сразу покрасить вас в блондинку, если вы брюнетка

Если жгучая брюнетка придет в салон и скажет: «Я хочу стать пепельной блондинкой», то, скорее всего, ей откажут. Ведь профессионалы знают, что добиться таких перемен за один визит невозможно. Более того, это может повредить волосы. Специалисты рекомендуют выбирать оттенки наиболее близкие к естественному цвету. Некоторые вещи требуют времени. Если у вас очень темные волосы и вы хотите стать блондинкой, я не смогу сделать это за один день. © bphairartist / Reddit

Заранее подумайте, какую прическу хотите

Непросто приходится парикмахерам, клиенты которых говорят: «Я не знаю, чего я хочу», ведь всем не угодишь, а вкусы у людей разные. Мастер может дать совет, но не может угадать, что понравится посетителю салона наверняка. Однажды на мой вопрос: «Что бы вы хотели?» — клиентка ответила: «Разве вы не профессионал? Предложите что-нибудь». При этом она забраковала все мои предложения. Любая идея, даже самая незначительная, уже хорошо. © RedditCustomerCare / Reddit

Не стесняйтесь задавать вопросы

Со своим парикмахером следует быть предельно честным. Мастер работает с химическими веществами (краской), поэтому малейшая недосказанность может закончиться плачевно. Если вы пользовались хной, следует предупредить об этом. Ведь некоторые виды хны при осветлении становятся зелеными. Любая краска даст потом темный и грязный цвет. © bphairartist / Reddit

Не прикасайтесь к волосам, пока мастер не завершил работу

Для большинства эта информация может оказаться сюрпризом, но специалисты не рекомендуют проводить рукой по волосам, пока работа не закончена. Дело в том, что во время укладки феном парикмахеры на время оставляют волосы «остывать». Если попытаться расчесать их самим в этот момент, то можно испортить укладку.

Четко формулируйте желания и не бойтесь чего-то нового

Как говорится, пока не попробуете, не узнаете, что вам нравится, а что нет. Это можно отнести и к прическам. Если мастер рекомендует внести пусть и небольшие, но непривычные изменения в ваш стиль, быть может, стоит прислушаться. Довериться профессионалу намного безопаснее, чем настойчиво просить его сделать то, что ему не под силу. Фраза «Мне тот же стиль, что и сейчас, но сделайте короче» звучит как невразумительная тарабарщина. Есть же волшебное слово «окантовка». © Astramancer_ / Reddit

Даже если вы изучали парикмахерское дело, не следует давать советы

«Я сама парикмахер и все знаю о волосах», — может заявить клиентка. Но даже практикующие мастера, когда хотят изменить прическу, доверяются своим коллегам. Непрошеные советы могут лишь навредить. А частые упреки и придирки, например по поводу того, как держать ножницы в руках, могут напрочь уничтожить творческий порыв. Если есть сомнения в компетентности мастера, лучше обсудить это до начала работы.

Ни к чему использовать сложные термины

Многие клиенты желают получить прическу, которую они увидели у знаменитости, но не знают ее точного названия. А некоторые идут дальше и упрямо повторяют термины, в значении которых не уверены. И получают совсем не тот результат, на который рассчитывали. Мы не ждем от вас профессиональной терминологии. Кстати, многие из нас [парикмахеров] перестали использовать ее после окончания курсов. Просто покажите нам фотографию прически с типом волос, похожим на ваш. © starfishorseastar / Reddit

Не отмахивайтесь от советов специалиста

В услуги парикмахера может входить консультация. Мастера не просто беспрекословно выполняют то, что хотят клиенты. Они в праве предупредить о том, что исходя из их опыта лучше не делать. Наша работа заключается не в том, чтобы ранить ваши чувства, а в том, чтобы высказать свое честное мнение и быть полезными. Однажды я попросила коллегу сделать мне пепельный блонд. Она выразила свои сомнения, но мы все равно взялись за дело. В итоге это выглядело ужасно. © bphairartist / Reddit

Не молчите, если не нравится результат