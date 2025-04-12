14 историй о людях, которые послали стереотипы куда подальше и стали счастливее

"Моя мама гордится моими работами, но не спешит похвастаться ими перед всеми родственниками, и это обидно"



Так мама ещё и работать промоутером для тебя должна? А самому взяться за продвижение своих товаров, не, никак? Мамочка обязана? Да и не факт, что качество твоих работ стоит того, чтобы показывать их кому-то кроме мамы, которая и так тебя поддерживает.



ЗЫ: кто-нибудь, дайте ему книжек про мужчин-модельеров...