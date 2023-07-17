12 доказательств того, что даже в лютую жару можно комфортно находиться дома

Вместе с приходом жарких деньков появляются проблемы: спать в душной комнате становится невозможно, а открытое настежь окно никак не спасает. В таких условиях сон превращается в настоящее испытание. Конечно же, кондиционер может с легкостью решить эту проблему. Но что делать, если его нет? В этой статье попробуем разобраться вместе с вами.

Как можно чаще принимайте прохладный душ

Ванна с прохладной водой или же обычный душ могут неплохо снизить температуру тела. После процедуры организму потребуется некоторое время, прежде чем она снова поднимется до прежнего уровня. Важно понимать, что чрезмерная физическая активность лишь ускорит этот процесс.

Максимально уменьшите энергопотребление в доме

На первый взгляд может показаться, что нет никакой связи между бытовыми приборами и климатом в доме. Однако это не так. Каждый электрический прибор в доме во время работы выделяет тепло, какой-то больше, какой-то меньше. Чем больше тепла выделяется, тем сильнее нагревается воздух в помещении, а нам в данной ситуации это не нужно. Именно поэтому лучше минимизировать энергопотребление: заменить лампы накаливания на современные светодиодные, отказаться от уборки при помощи пылесоса, отложить на потом глажку белья утюгом.

Воздержитесь от приготовления большого количества блюд в духовке или на плите

Наверняка вы обращали внимание, как приготовление еды на плите или в духовке сильно нагревает помещение кухни. За короткий промежуток времени уютное жилище может превратиться в невыносимую «печь». Никто не спорит, что велик соблазн отведать какую-нибудь ароматную жареную курочку с картошечкой из духовки, но ведь можно с этим повременить. Замена всегда найдется из «холодных продуктов». Например, салат из свежих овощей, в которых, кстати, содержится много необходимой в жару жидкости.



Уберите домашних животных с кровати

Многие привыкли спать в одной постели с домашними животными. Однако это не лучший способ попытаться как-то охладиться в летнюю жару. В то время как средняя температура тела человека составляет около 37 °C, у собак и кошек она приблизительно равна 38-39 °C. Это означает, что питомцы являются дополнительным источником тепла в вашей постели.

В дневное время суток прикрывайте окна шторами или закрывайте жалюзи

Если яркое дневное солнце превращает дом в духовку, то нагретые стены еще долго будут отдавать тепло. Особенно это будет заметно ночью, когда на улице температура уже снизилась, а в комнате еще душно. Чтобы обеспечить комфортное охлаждение помещения и ускорить процесс его остывания, лучше держать шторы или жалюзи закрытыми в течение дня. Таким образом получится сохранить прохладу внутри. Более плотные шторы справятся с задачей лучше.

Используйте специальный охлаждающий матрац

Чтобы в летнюю жару было комфортнее спать, можно охладить простынь и подушку, убрать теплое одеяло, а можно использовать охлаждающий матрац. Он создан для эффективного отвода тепла от тела. Этот эффект достигается благодаря использованию специальных материалов: лайкры, графита, гелевого или солевого наполнителя.

Делайте компрессы из ткани с прохладной водой

Вопреки своей простоте, данный метод отлично работает, когда необходимо понизить температуру тела. Можно взять легкое хлопчатобумажное полотенце или шарфик, смочить водой и аккуратно обернуть вокруг шеи. Помимо шеи, можно прикладывать компресс к ступням, запястьям или даже под сгибом коленей. Желаемый эффект не заставит себя долго ждать.

Откажитесь от плотного ужина перед сном

Вместо сытного и жирного приема пищи, можно отдать предпочтение легкому ужину, с которым организму потребуется меньше энергии для переваривания. Расщепление белков требует значительного количества энергии, поэтому вместо огромного хот-дога или куска мяса лучше подкрепиться фруктами и овощами. Не стоит забывать, что для достижения оптимального эффекта охлаждения перед сном стоит избегать тяжелой пищи за 2-3 часа до сна.

Ложитесь спать по методу египтян

Древние египтяне придумали способ, чтобы комфортно спать в жарком климате. Они использовали ткань, смоченную в прохладной воде, вместо простыней и одеял. Во избежание промокания матраца на него можно положить сухое полотенце. Таким образом, создаются комфортные условия для сна: приятная прохлада без ощущения сырости.

Соберите длинные волосы перед сном

Обладатели длинных волос наверняка знают, как они создают ощущение тепла вокруг шеи во время сна. Однако если нужно охладить тело, а не нагреть его, то лучше не спать с распущенными волосами. Можно стянуть пряди резинкой, которая не будет мешать, но и не даст волосам собраться на плечах.

Добавьте в рацион острые продукты

Многим может показаться странной такая идея, особенно в жаркий день. Однако некоторые виды продуктов, такие как острые соусы, содержат вещество капсаицин, которое способствует усиленному потоотделению. В то время, когда тело человека выделяет пот, оно понижает свою температуру.

Пейте больше воды

Как бы банально это ни звучало, но это основное правило. Очень важно поддерживать оптимальный уровень жидкости, так как во время жары организм теряет большое количество жидкости с потом. Эту самую потерю необходимо компенсировать. А как мы уже писали выше, потеть во время жары очень важно, чтобы снижать температуру тела.