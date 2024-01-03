13 хитростей, которые позволят легко подобрать обувь на «проблемные» ноги

Многие из нас с возрастом обнаруживают, что туфли или ботинки привычного размера вдруг начинают натирать или вовсе не налезают на ногу. А еще с этими проблемами можно столкнуться во время беременности или из-за наследственной предрасположенности. Главное здесь — не переживать, а просто подобрать себе подходящую обувь на широкую стопу или для ног с полными икрами.

В обувной магазин лучше идти во второй половине дня

Чем ближе вечер, тем сильнее отекают наши ноги. Поэтому не стоит покупать обувь в первой половине дня. Симпатичные туфли или кроссовки, которые так хорошо сидели на вашей ноге утром, ближе к вечеру могут начать нещадно давить. Между прочим, считается, что большую часть обуви нельзя «разносить», так что можно даже не надеяться, что со временем в ней станет комфортнее.

Перед тем как искать подходящие туфли, стоит правильно измерить стопу

Не существует четких критериев, которые обозначают, что вы являетесь обладателем широких стоп. Однако если большинство туфель, маркируемых буквой «В» (это стандартный размер), кажутся тесными, значит, скорее всего, стопа у вас шире обычной. Чтобы подобрать подходящую обувь для таких ног, знания одной только длины стопы будет недостаточно. Необходимо очертить контуры обеих стоп на листе бумаге, а затем замерить на получившемся рисунке самую широкую часть. Обычно эта область находится под пальцами, но у некоторых людей стопа может расширяться и в других местах. Кроме ширины и длины понадобится еще и замер окружности подъема. Стопы обычно к вечеру опухают, и поэтому их обладателям требуется не только широкая, но и глубокая обувь.

Не стоит полагаться на размер, указанный производителем

К сожалению, многие обувные компании при создании своих моделей ориентируются только на длину стопы и не берут в расчет ее ширину. Поэтому заказывать туфли в интернете, ориентируясь только на этот фактор, не стоит. Скорее всего, модели будут чересчур узкими. Некоторые производители маркируют свои изделия как «стандартные» и «широкие», но этот вариант тоже не слишком удачный. Лучше поискать фирму, предлагающую модели, на которых помимо привычных цифр присутствуют еще и буквы «А» (узкие), «В» (стандартные), «С/D» (широкие) или Е (экстра широкие).

Не следует брать обувь большего размера

Многие обладатели широкой стопы пытаются решить проблему, покупая туфли большего размера. Носки и пальцы в такой обуви действительно чувствуют себя привольно, но нога постоянно скользит внутри, из-за чего на коже появляются ссадины и мозоли. Да и ходьба в таких ботинках — дело утомительное.

Модели со шнуровкой будет удобнее носить

Шнурки помогают подогнать обувь по размеру, подтянуть или ослабить туфли тогда, когда это нужно. Кроме того, шнуровка обеспечивает стопе лучшую поддержку, и ноги в таких моделях не так быстро устают. Для большего удобства шнурки можно перевязать ближе к щиколотке, частично освободив люверсы, которые расположены у носка. Это поможет сделать обувь более широкой в нужной области, но при этом плотно затянуть ее, и туфли не будут спадать при ходьбе.

Туфли с миндалевидным или круглыми носами лучше сядут

В обуви с круглыми носами пальцы чувствуют себя комфортно и могут свободно шевелиться. При этом овальная форма носка подходит еще лучше. Она выглядит довольно изящно, и стопы в этих туфлях не кажутся слишком крупными. А вот моделей с узкими или квадратными носами лучше избегать. Эти туфли обычно слишком вытянутые, они стискивают пальцы, из-за чего на ногах образуются мозоли. При длительном ношении такой обуви на стопе в области большого пальца может вырасти шишка.

Вместо шпилек лучше взять туфли на танкетке или блочном каблуке

В обуви на шпильках вес тела распределяется неправильно, и основная нагрузка приходится как раз на носок. Это может привести к болезненным ощущениям в стопе, а после некоторого времени ваши бедные ноги опухнут и только увеличатся в размере. Лучше выбрать низкий или блочный каблук — они обеспечивают более равномерную нагрузку на стопы.

Лучше предпочесть обувь с диагональным расположением ремней

Сандалии и босоножки с одной горизонтальной полосой ткани, которая пересекает самую широкую часть стопы, зачастую бывает неудобно носить. Такие туфли хуже держатся на ноге, порой натирают и могут доставить своей хозяйке неприятности. Лучше примерить модели с диагональными ремешками, которые пересекаются крест-накрест в самой широкой области.

Босоногие туфли могут быть удобнее, чем широкие кроссовки

Многие широкие туфли обеспечивают необходимый объем в плюсне (передней части стопы), но носок у них все равно заужен. Поэтому у некоторых людей обувь свободно болтается на ноге, а пальцы все равно остаются стиснутыми. Из-за этого такие ботинки жмут и носить их довольно неудобно. Так называемая босоногая обувь повторяет анатомический силуэт стопы, расширяясь к носку, и оставляет достаточное пространство для пальцев. Правда, такие модели не являются панацеей. Самая широкая часть стопы у всех нас находится в разных областях, поэтому покупать первую попавшуюся модель без примерки не стоит.

Стоит выбирать модели со съемной стелькой

При покупке туфель следует обратить внимание на стельки. Если эти детали прочно приделаны к внутренней поверхности обуви, от такой модели лучше отказаться. Убрав стельки, можно заменить их более подходящими или ортопедическими, в которых конкретной стопе будет удобнее.

Не стоит брать обувь из лакированной кожи

Лак и любое похожее покрытие делает материал более жестким. В результате такие туфли практически не растягиваются, а для широкой стопы это один самых важных моментов. Лучше купить туфли из замши или натуральной кожи, которые со временем принимают комфортную для ноги форму. Кроме того, обувь из такого материала можно увеличить на один размер. Правда, стоит делать это в мастерской, а не в домашних условиях.

Лучше выбирать ботинки не выше колена

Никто не спорт, что сапоги до колена, полусапожки или ботильоны красиво облегают икры. Но вот обладателям проблемных ног в этой обуви будет дискомфортно. Даже если удастся ее застегнуть или зашнуровать, она все равно будет давить и причинять неудобства. Так что лучше отдать предпочтение аккуратным ботинкам с широким голенищем.

При покупке онлайн желательно заказать несколько размеров

В этом случае лучше перестраховаться и заказать сразу несколько размеров одних и тех же ботинок или кроссовок на выбор. Их можно будет примерить в пункте выдачи или дома, найти подходящий вариант, а остальные отправить обратно. А еще не помешает обращать внимание на отрицательные отзывы и не спешить пролистывать страницу с этим товаром. Комментарии других покупателей можно использовать, чтобы понять, что вам подойдет, а что нет. К примеру, если у вас широкие икры, а другие люди жалуются, что у каких-то ботинок слишком широкое голенище, значит, эта обувь может подойти именно вам.

Бонус: наши читатели рассказали, как они выбирают себе обувь

Мне иногда «родной» 38-й размер велик, а иногда и 39-й жмет. Плюс, есть обувь, которую предполагается носить на носок, в том числе на теплый, а есть та, что должна сидеть по стопе. У меня есть пара кроссовок категории «до самых заморозков», а есть тонкие кеды на прохладное лето или теплый сентябрь. Понятно что первые на размер больше, потому что должны налезть на толстые носки. © Вуглускр / ADME

Остроносые туфли — это просто неудобно, вечно их обдираешь обо все подряд. А еще прикол: когда-то была в моде обувь с не просто заостренными, а прямо длинными носами. Так у меня в них стопа целиком на лестничную ступеньку не помещалась, очень неудобно. © Epilobium / ADME

У меня из-за старой травмы одна нога в принципе неправильной формы, на размер больше. Подвижность заметно ограничена, каблук выше 4 см носить нереально. Если хоть одна пара придется впору, мне будет плевать, что это за обувь, с каким ремешком или подошвой, я ее возьму. Если в ней нога даже не болит — вообще огонь, дайте две. © Морозова Катерина / ADME

У моей мамы широкие ступни с шишками, поэтому подобрать обувь всегда было огромной проблемой. Два года назад уже на грани безысходности взяли ей босоножки с одним ремнем, проходящим по самой широкой части стопы. Как довесок: кожзам, куплены за копейки. Сели идеально, удобные — не то слово. Самое удивительное, что визуально делают ногу аккуратнее и уже. © Баранка / ADME

Кожаную обувь покупаю строго по размеру, а при покупке туфель из натуральной замши я выбираю модели, которые при примерке кажутся слегка узковатыми. У меня, к примеру, размер 37,5, который у нас в магазинах встречается редко. В основном беру 37-й, который вначале грамотно разнашиваю: не обуваю на весь день на работу или на прогулку. Потом он чудесно ложится по ноге. А вот 38-й могу сразу же носить с комфортом, но через месяц нога начинает «гулять», тогда стельки и вкладки — единственный выход. © Огонек / ADME