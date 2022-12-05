13 популярных мифов об уходе за ногтями, которые мешают очаровывать всех своим роскошным маникюром

Здоровые крепкие ногти с элегантным маникюром всегда будут в почете. Правда, чрезмерно заботясь о красоте, мы нередко мыслим стереотипами. Они частенько мешают создавать роскошный маникюр: поставим, например, лак в холодильник, а потом мучаемся, пытаясь нанести его ровно. А поверив в некоторые мифы, люди и вовсе вредят здоровью. Поэтому мы решили раз и навсегда разобраться, какие утверждения о маникюре и ногтях на самом деле являются мифами.

Миф № 1: Ногтям нужно давать отдых от лака

Многие устраивают своим ногтям передышку от маникюра, чтобы «насытить их кислородом». Однако в этом нет никакого смысла, потому что ногтевая пластина — это ороговевший слой. А все необходимые питательные вещества ногти получают благодаря кровообращению. Дерматолог объясняет, что перерыв в использовании лака необходим лишь в том случае, если у человека поврежденные ногти, которые нужно подлечить. Само покрытие опасности не несет. А вот игнорировать вообще любые средства для ногтей бывает действительно вредно. Так, сейчас есть целые линейки лаков со щадящим химическим составом, после использования которых ногти остаются в нормальном состоянии. А нанесение специального укрепляющего базового покрытия защищает ногтевые пластины от ломкости и отслаивания.

Миф № 2: Употребление молочных продуктов поможет избавиться от белых пятен

Вопреки заблуждению, белые пятна появляются на ногтях не от недостатка кальция, а от механического воздействия. Поэтому налегать на молочные продукты бессмысленно. Как объясняют врачи, этот пигмент возникает из-за удаления верхних слоев ногтевой пластины при любом механическом воздействии: отодвигании и обрезании кутикулы, снятии лака, обкусывании ногтей. От небольших и немногочисленных дефектов поможет избавиться шлифовка. А можно просто подождать, когда ноготь вырастет и пятна сами пропадут.

Миф № 3: Правильнее всего делать ногти закругленными

Если начать закруглять ногти, то можно сильно обкромсать их края. Это опасно, так как есть риск повредить пластину, и она станет ломкой. Лучше всего придавать ногтям квадратную форму, тогда они будут более крепкими.

Миф № 4: Подпиливать ногти нужно в одном направлении

Ученые сомневаются в том, что, если подтачивать ногти, водя пилочкой из стороны в сторону, можно действительно сделать их более ломкими. Так, автор книги о структуре ногтя рассказывает об эксперименте, в ходе которого люди использовали разные методы подпиливания. Он говорит, что в итоге никаких различий между качеством ногтевой пластины участников замечено не было. Более важное значение имеют тип пилочки и сила давления на ногтевую пластину. Чтобы избежать повреждений, стоит использовать инструмент с не очень грубым абразивом, а во время процедуры не давить на ноготь, а водить пилочкой плавно.

Миф № 5: Кутикулу нельзя удалять

Загвоздка здесь в том, что многие не совсем верно понимают, что именно является кутикулой. Это сухие остатки старой кожи, которые обычно прилипают к самой пластине по мере роста ногтя (на фото сверху). Они и правда смотрятся неаккуратно, и их можно безболезненно удалить.

А вот тонкий слой эпидермиса у основания ногтя на самом деле не кутикула, а эпонихий. Это живая кожа, которую опасно обрезать, так как есть риск занести инфекцию.

Миф № 6: Ванночки укрепляют ногти

Ванночки для ногтей никак не способствуют увлажнению ногтевой пластины или кутикулы. Более того, эти длительные процедуры приносят вред. Во время долгого пребывания в воде с ногтей удаляется естественный жир, который делает их эластичными и предотвращает ломкость. А если делать ванночку непосредственно перед маникюром, то вода может попасть под лак и вызвать его преждевременное отслоение или вообще возникновение грибка. Для увлажнения и смягчения стоит использовать масло для кутикулы. Оно не только поможет подготовить ногти к маникюру, но и укрепит их. Масло также способствует ускорению роста ногтей, предотвращает их ломкость, создает антибактериальный эффект. А еще благодаря маслу маникюр дольше держится.

Миф № 7: Чтобы лак дольше сохранился, его надо держать в холодильнике

Лаки так же, как и любые другие косметические средства, имеют срок годности. И, к сожалению, охлаждение не поможет его продлить. Низкая температура только испортит гладкую текстуру лака, и он будет наноситься неровно. Поэтому лак стоит хранить только при комнатной температуре, в защищенном от света месте. А чтобы вернуть к жизни старое, подсыхающее средство, можно воспользоваться разбавителем.

Миф № 8: Сушка ногтей с помощью лампы опасна для здоровья

Чтобы правильно высушить гелевое покрытие, без специальной ультрафиолетовой лампы не обойтись. Однако многие боятся ее использовать, ошибочно полагая, что она нанесет вред коже. На самом деле излучение лампы минимально. К тому же на сушку ногтей одной руки уходит всего полминуты. Поэтому ничего страшного это устройство из себя не представляет. Если беспокойство все же есть, можно нанести немного солнцезащитного крема на руки непосредственно перед покрытием ногтей лаком.

Миф № 9: Флакон с лаком лучше не встряхивать, чтобы не появились пузырьки

Существует мнение, что от взбалтывания в лаке образуются пузырьки воздуха, из-за которых покрытие получается пупырчатым. Специалисты объясняют, что любой лак состоит из пигмента и растворителя. Если лаком долго не пользоваться, то пигмент, дающий цвет, осядет внизу, а растворитель останется сверху. Например, в магазине флаконы частенько бывают с осадком. Поэтому перед нанесением лака флакон надо встряхивать. Пузырьки же появляются не в самой емкости, а на ногтях в процессе сушки, так как воздух проникает между слоями невысохшего лака. Чтобы это предотвратить, перед процедурой маникюра нужно тщательно обезжирить ногти средством для снятия лака.

Также не стоит накладывать на ногти толстые слои: они будут долго сохнуть, из-за чего риск попадания воздуха повысится. Второй раз наносить лак на ноготь рекомендуется спустя 3–5 минут. Тогда первый слой успеет подсохнуть. Третьего слоя лучше избегать. Также эксперты рекомендуют не сушить ногти вентилятором, феном, холодной водой и так далее, а спокойно подождать, когда покрытие высохнет само.

Миф № 10: Чтобы удалить блестящий лак, нужно тщательно потереть ноготь ватным диском

Лаки с блестками известны тем, что их гораздо тяжелее удалить, чем обычные. Мы уже говорили о том, что при снятии покрытия может отойти тонкий слой ногтевой пластины. Когда человек пытается с силой оттереть глиттер, ногти подвергаются значительному механическому воздействию. В результате они сами, а также кожа вокруг них и кутикула легко повреждаются. К счастью, найден более безопасный и действенный способ удалить блестки. Сделайте из ватных дисков 10 маленьких кусочков, смочите их ацетоном и положите по одному на каждый ноготь. Подержите 2–3 минуты, а затем снимите ватку, при этом слегка надавливая, чтобы стереть все до конца.

Миф № 11: Можно не снимать покрытие дольше двух недель

Даже если лак прекрасно держится и его можно спокойно оставить на 2 недели и более, не боясь выглядеть неопрятно, специалисты не рекомендуют этого делать. Во-первых, сильно пигментированные и темные лаки вызывают пожелтение ногтей. В большинстве случаев, если нет признаков грибковой инфекции (например, ноготь крошится), это неопасно. Но может выглядеть не очень эстетично, если человек решит какое-то время походить без маникюра. Во-вторых, любой лак спустя какое-то время начинает впитываться в верхний слой ногтевой пластины. Это подсушивает ногти и делает их хрупкими. Поэтому лучше менять старое покрытие на свежее.

Миф № 12: Беременным вредно красить ногти

Считается, что во время беременности нужно обходиться без маникюра. Якобы лаки содержат химические вещества, которые вредят здоровью, если часто красить ногти. В лаках действительно содержатся ингредиенты, которые в больших дозах могут представлять опасность. Однако, по словам токсиколога, в косметических средствах настолько маленькое количество подобных веществ, что они не способны нанести вред организму. Нет никаких научных доказательств того, что лак, покрывающий ногти беременной женщины, может пагубно повлиять на плод. Даже если бы у средств действительно был небезопасный уровень токсичности, то в первую очередь воздействие оказывалось бы не на ребенка, а на мать. А значит, риску подвергалась бы любая женщина, беременная или нет.

Поэтому во время беременности маникюр время от времени можно делать. Только лучше заниматься этим в хорошо проветриваемом помещении. Вдыхать пары лака в душной комнате и впрямь небезопасно. Поэтому, кстати, специалисты отмечают, что беременные женщины, работающие в маникюрных салонах, подвергаются большему риску.

Миф № 13: Гелевые и акриловые покрытия портят ногти

Сам по себе гель-лак не нанесет вреда ногтям, если его вовремя снимать. Например, с гелевым маникюром специалисты рекомендуют ходить не больше 3–4 недель. Пластину можно повредить, если неправильно наносить и удалять покрытие. Так, не стоит пытаться самим отковырять его. Лучше обратиться в салон. Но и там нужно быть начеку. Грамотный специалист будет удалять гелевое и акриловое покрытие по особым правилам, постоянно смачивая ногти во время спиливания и двигаясь строго от основания ногтя к кончику.