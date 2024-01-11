9 советов, как правильно одеться в разную зимнюю погоду и выглядеть на все сто

Зима занимает приличную часть нашей жизни. Но многие ошибаются при выборе вещей для разной погоды и проводят ее в дискомфорте. Оказывается, превратить зиму в любимое время года проще простого — достаточно подобрать гардероб правильно.

Головной убор поможет сохранить тепло в плюсовую температуру

Для такой температуры подойдут флисовые куртки, легкие пуховики и ветровки. Если отметка термометра колеблется в районе 10 °C, то под верхнюю одежду достаточно надеть вещи из хлопковых или синтетических тканей. Сохранить тепло при использовании пальто без подкладки помогут аксессуары. Ведь стоит надеть головной убор, и часть тепла не уйдет через голову. А значит, будет комфортно в меньшем количестве одежды.

При похолодании многослойность спасет не хуже толстой куртки

При дальнейшем похолодании не стоит торопиться надевать тяжелые вещи. Ведь многослойность в одежде поможет сохранить тепло не хуже, чем толстые куртки. Если температура опускается ниже 5°C, рекомендуется использовать изделия из мериноса или других видов шерсти. Главное не забывать, что грубая шерсть сохраняет тепло хуже, чем плотная. А хлопчатобумажная одежда защищает хуже всего.

Искусственный мех подойдет для дождливой погоды

В шубах из искусственного меха не так тепло, как в вещах из натурального. Это связано с тем, что настоящий мех — полый внутри. Он удерживает воздух и обеспечивает хорошую изоляцию от холода. А вот искусственный мех делают из синтетических материалов, например, акрила, полиэстера и модакрила. Зато у такого меха есть крутое свойство — он отталкивает воду. Поэтому изделия из него можно носить в дождливую погоду.

При нулевой температуре важна водонепроницаемость верхней одежды

Как только погода начнет достигать точки замерзания, пригодятся двухслойные пуховики с капюшоном. От правильного выбора материала зависит многое. Ведь при колебании температуры около 0 °C бывает сыро, и порой снег превращается в дождь. Поэтому так важно, чтобы верхняя одежда была водонепроницаемой. Это касается всего гардероба: от куртки и брюк до перчаток и обуви. Мокрая одежда на холоде создает неприятное ощущение зябкости, а порой даже приводит к переохлаждению.

Подкладка под куртку — отличный вариант для небольших морозов

С помощью многослойной одежды можно себя чувствовать комфортно даже в шерстяном пальто при −10 °C. Главное, наложить слои под верхней одеждой правильно. А сделать образ особенно уютным поможет нейлоновый жилет или куртка-подкладка, наполненная пухом. Эта деталь гардероба будет не только защищать от холода, но и сделает образ более современным. Такую «подкладку» можно надевать под верхнюю одежду.

Брюки согреют лучше джинсов в сильный мороз

Для полного утепления пригодятся колготки, леггинсы или термобелье, надетые под штаны. Кстати, в морозы лучше заменить джинсы на брюки, ведь они надежнее сохраняют тепло. А при составлении спортивного или повседневного образа отличной заменой джинсам станут спортивные штаны. Ведь обычно они имеют дополнительный внутренний слой и толще, чем джинсы.



Перчатки лучше оставить для несильных холодов

В очень холодные дни рекомендуется надевать сразу 4 слоя одежды. Базовый — вещи, прилегающие к телу. Шерстяное или синтетическое термобелье. Хлопок не рекомендуется использовать для внутреннего слоя, так как он удерживает влагу от пота.

Средний — толстовки и кофты, не ограничивающие движения рук.

Оболочку — то есть верхнюю одежду, соответствующую погодным условиям. Например, некоторые нейлоновые куртки спасут даже при при — 20 °C. При экстремальных температурах могут пригодиться специальные пуховики с высокой плотностью наполнителя. А вот шубы из экомеха хотя и служат современной заменой натуральному, защищают от холода менее эффективно.

Аксессуары — шапки, шарфы, варежки или перчатки. Хотя и может возникнуть соблазн заменить в морозы варежки на более простые в использовании перчатки, стоит иметь в виду, что чаще всего в рукавицах теплее.

Шелк — не роскошь, а средство утепления

Кроме одежды из шерсти и синтетических волокон, зимой могут пригодиться вещи из шелка. Ведь эта ткань довольно хорошо защищает от холода, не хранит запахи и обладает умеренной впитываемостью. Тонкий слой шелка, например, шарф или платок, можно надеть практически под любую одежду. И хотя шелк менее долговечен, чем шерсть, он станет более надежным помощником, чем хлопок. Некоторые любители активного зимнего отдыха отмечают, что напрасно недооценивали практичность этого материала.

В снежную погоду в ботинках на шнуровке будет теплее, чем в обуви на молнии

Плотное прилегание голенища к икрам — залог сухости ног. Ведь это предотвращает попадание снега внутрь. Поэтому ботинки на шнуровке лучше подходят для зимы, чем модели с застежкой на молнии или вовсе без нее. Также желательно, чтобы они были изготовлены из водонепроницаемых или водостойких материалов, а подошва была с надежными протекторами, предотвращающими скольжение. Поэтому резиновая подошва будет более надежным вариантом, чем кожаная.