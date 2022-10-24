Прически в школу: 13 красивых, легких и быстрых решений

Часто сборы в школу происходят в спешке, ведь детям поутру хочется подольше поваляться под теплым одеялом. Думать в этот момент об укладке совсем не хочется — причесать бы дочке волосы поскорее, чтобы и прилично, и несложно. Нам эта проблема тоже знакома не понаслышке, поэтому в сегодняшней статье мы расскажем вам, как сделать 13 причесок в школу не только быстро, но и красиво. Идеи в основном подсмотрели у звезд и написали краткие инструкции, так что родителям младшеклассниц статья упростит жизнь, а ученицы постарше смогут сами сделать себе модную прическу, опираясь на эти пункты.

Пучки с двух сторон

Эта простая прическа выглядит стильно и делается очень быстро. Многие знаменитости уже оценили ее удобство и легкость. Расчешите волосы и разделите их ровным пробором на 2 стороны.

Завяжите 2 высоких симметричных хвостика с обеих сторон.

Оберните каждый хвостик вокруг резинки и закрепите невидимками — это поможет сохранить прическу в течение всего дня, когда ребенок пробудет в школе. У такой укладки есть множество вариаций: можно завязать в пучки лишь часть волос, а остальные оставить распущенными, а можно вместо хвостиков заплести 2 косички и уложить в пучки уже их — для школы как раз отлично подойдет.

Расслабленная низкая коса

Sean ONeill, PacificCoastNews / East News , KENNELL KRISTA / SIPA / East News

Легкая небрежность этой косички смотрится модно и продуманно, а не так, словно у родителей не было времени заплести что-то аккуратное, пока они собирают ребенка в школу. Расчешите волосы.

Заплетите внизу простую косу из трех прядей, не натягивая их.

Закрепите косу резинкой и слегка растяните пряди в стороны, чтобы придать прическе небрежный вид.

Хвостики с изюминкой

Можно делать эту прическу в школу хоть каждый день — она не отнимает много времени, делается просто и отлично смотрится как на длинных, так и на средних волосах. Разделите волосы на 2 части ровным пробором, как для пучков, о которых мы писали выше.

С каждой стороны отделите по одной небольшой пряди, а остальное завяжите резинками в 2 хвостика.

Теперь возьмите отделенную ранее прядку и оберните этими волосами хвостик. Закрепите прядь шпилькой и проделайте то же самое с другой стороны. Проще прически и не придумаешь.

Хвостик набок

Fernando Allende / Broadimage / East News , Ann Porter / Broadimage / East News

Если простой хвост выглядит слишком скучно, можно придать ему легкой игривости, переместив набок. Этой прическе тоже не требуется много внимания и времени, а смотрится она куда интереснее, чем банальный хвост. Зачешите все волосы на одну сторону.

Отделите одну прядь сбоку, а остальное завяжите резинкой в боковой хвост — эффектнее всего будет, если расположить его за ухом.

Оберните прядью хвост и заколите ее невидимками. С ними любая красивая прическа выдержит даже нелегкий школьный день.

«Мальвинка»

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , Rich Fury / Invision / AP / East News

Если у девочки длинные волосы, этот вариант прически будет выглядеть максимально эффектно. А если пряди вьются — еще лучше. Зачешите волосы назад.

Возьмите верхнюю часть волос от висков и лба, соберите в хвостик на затылке и закрепите резинкой, заколкой или бантиком.

У «мальвинки» много вариаций. Вместо хвостика можно сделать пучок или косичку, и каждый раз будет получаться что-то новое и красивое.

Ободок из косичек

Genin Nicolas / ABACA / East News

Еще один вариант для достаточно длинных волос. Идеально, когда нет желания заморачиваться с дополнительными аксессуарами, а сделать аккуратную прическу в школу хочется. Сочетать такой «ободок» можно не только с распущенными прядями, но и, например, с хвостом. Расчешите волосы и отделите внизу, у шеи, 2 достаточно крупных пряди по обе стороны головы.

Заплетите отделенные пряди в плотные косички.

Заведите косички наверх и оберните вокруг головы, как ободок. Дополнительно закрепите конструкцию из волос заколками, резинками или невидимками.

Скрученный хвост

Еще один способ превратить обычный хвост в красивую, необычную прическу. И исполнение тоже проще некуда. Разделите волосы на 2 равные части (но не раскладывайте на 2 разные стороны).

Каждую часть волос скрутите, а затем обе скрученные половины оберните вокруг друг друга.

Внизу получившуюся прическу закрепите резинкой. Такой скрученный хвост можно сделать также и набок.

Бантик из волос

Стиль прически — почти как у Леди Гага, только сделать ее гораздо легче, а выглядит она так круто, что в школе точно кто-нибудь захочет повторить. Расчешите волосы и отделите 2 пряди у висков — по одной с каждой стороны.

Заведите пряди назад, на затылок. Завяжите их резинкой в хвостик, а кончик хвоста протяните вниз между прядями над резинкой. Аккуратно вытяните перекрученные пряди из резинки, чтобы они выглядели как бантик.

Из оставшегося внизу хвостика отделите одну прядь и оберните ей середину бантика. Чтобы бантик не развязался, закрепите эту прядь невидимками, силиконовой резинкой или маленькой заколкой с обратной стороны.

Хвостик с подворотом

Такую прическу очень любит принцесса Кейт Миддлтон, ну а нам этот вариант хвоста нравится за его простоту и необычный внешний вид. Соберите пряди в обычный низкий хвост.

Возьмите в руки часть волос над резинкой и разведите их в стороны, чтобы образовалось свободное пространство.

В это пространство протяните кончик хвоста, а потом слегка подтяните весь хвост, чтобы он хорошо держался.

Двойной конский хвост

Кажется, более удобной, аккуратной и вместе с тем неформальной прически в школу не сыскать. Один конский хвост выглядит привычно, но два — это что-то новенькое. Выглядит одновременно и нарядно на случай, если вдруг после уроков намечается какой-нибудь праздник в актовом зале, и достаточно практично для школьного урока физкультуры. Всю массу волос нужно разделить на 2 части, но не горизонтально, а вертикально.

Завяжите резинками 2 хвостика — верхний хвост будет где-то на затылке, а нижний — ближе к шее.

Чтобы добавить немного разнообразия прическе, можно оставить свободными пару прядей у лица.

Тройной пучок

Такую прическу носит Дейзи Ридли в фильме «Звездные войны», но и в школу так тоже можно ходить. Для этой прически делаем все то же самое, что и для двойных пучков, только делим все пряди на 3 части, а сами пучки будут в трех местах — на макушке, на затылке и у шеи. Каждую из трех частей волос завяжите сперва в хвостик.

Скрутите каждый из хвостиков в небрежный пучок.

Каждый из них закрепите маленькими невидимками, чтобы в течение школьного дня пучки не растрепались.

С такой прической смело можно экспериментировать. Почему бы, например, вместо 3 пучков не сделать все 5?

Фактурный конский хвост

face to face aktuell / Reporter / East News , AP / East News

Это еще одна нескучная вариация высокого хвоста — одной из наиболее практичных и удобных причесок для школы. Завяжите обычный высокий конский хвост.

Разделите всю длину волос резинками на сегменты: если хватает длины, может получиться 5 или больше таких сегментов.

В каждом сегменте слегка растяните пряди в стороны, чтобы добавить прическе фактуру и объем.

Фактурные мини-хвостики у лица

Такую разновидность прически продемонстрировала модель Джиджи Хадид. По сути, это тот же фактурный конский хвост, только в миниатюре. Отделите 2 пряди по бокам у лица — не слишком тонкие и не слишком объемные.

Разделите на сегменты маленькими резинками.

Слегка растяните каждый сегмент руками, чтобы добавить объема.

А какие прически в школу делаете детям вы?