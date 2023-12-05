Тепло и не как капуста. 12 дельных советов по выбору зимнего гардероба

Казалось бы, подобрать подходящий наряд зимой — плевое дело. Надо надеть куртку потеплее, обернуться шарфом, натянуть носки потолще — и дело в шляпе. Но некоторые люди, даже закутавшись в кучу одежды, все равно продолжают отчаянно мерзнуть. Мы выяснили, какие вещи действительно согревают в зимнюю стужу, а от каких нет никакого толка.

Джинсы — не лучший выбор для холодной погоды

К сожалению, джинсовая ткань не особо подходит для зимней поры, потому что плохо защищает тело от холода и влажности при минусовых температурах. Деним сохраняет тепло хуже, чем хлопковая ткань. Более подходящий вариант для холодных деньков — джинсы с флисовой подкладкой. Но лучше все-таки подобрать брюки из натуральной ткани, например шерсти или твида.

Пуховик с синтетическим наполнителем работает лучше, чем изделие с натуральным пухом

Куртки, набитые натуральным пухом, более теплые и долговечные, чем синтетические аналоги. Но у них есть один большой минус: как только подкладка намокает, она сразу теряет свои теплоизоляционные свойства. Если попасть в таком изделии под сильный дождь или мокрый снег, можно не на шутку продрогнуть. А вот у курток с синтетическим наполнителем таких проблем нет — даже в мокром виде они неплохо согревают своих владельцев.

Толстые носки особо не согреют

В чересчур плотных носках ноги замерзнут быстрее. Лучше подобрать 2 пары тонких носков, в которых пальцы будут свободно двигаться, а стопы легко поместятся в обуви. В качестве нижнего слоя стоит использовать синтетические изделия — они хорошо впитывают пот и быстро высыхают. Уже поверх них можно натянуть тонкие шерстяные носки, сохраняющие тепло. Кстати, вместо второй пары носков можно использовать специальные вкладыши между стелькой и стопой, которые тоже неплохо согревают. А вот хлопковые носки — плохой вариант для зимы. Они впитывают влагу, но при этом слишком медленно высыхают. Если стопы в них промокнут, то быстро заледенеют.

Тесная одежда согревает хуже, чем свободная

Кажется, что чем плотнее одежда прилегает к телу, тем теплее в ней будет. Но это не совсем так. Между тканью и кожей обязательно должна оставаться небольшая прослойка воздуха. Наше тело постоянно выделяет тепло и согревает окружающий воздух. Чтобы мы не замерзли, этот теплый воздух должен свободно циркулировать под одеждой. За удержание тепла отвечают и тонкие волоски, покрывающие наше тело. Как только мы начинаем мерзнуть, они тут же встают дыбом. Так как тесная одежда препятствует этому процессу, вреда от нее будет больше, чем пользы. В идеале даже термобелье должно быть свободным, а не впиваться в тело, оставляя на нем красные полосы.

Лучше выбрать куртку с капюшоном, отороченным мехом

Мех на капюшоне — неважно, сделан он из натурального материала или из синтетического, — нужен не только для красоты. Волоски на отделке защищают лицо от холодного ветра. Кроме того, пушистая отделка создает своего рода барьер, благодаря которому воздух вокруг лица остается теплым. Так нежная кожа не замерзает даже при минусовых температурах. Лучше всего работает меховая отделка с густыми и распушенными ворсинками.

Шерстяные варежки защищают от холода лучше, чем кожаные перчатки

Многие предпочитают носить зимой кожаные перчатки, но у материала, из которого они сделаны, есть ряд существенных недостатков. Без специальной обработки кожа быстро впитывает влагу и при низких температурах становится слишком жесткой. Кроме того, многие характеристики кожи зависят от того, из шкуры какого животного она была изготовлена. Лучше присмотреться к шерсти. Этот теплый и мягкий материал обладает отличными изоляционными свойствами. При этом варежки работают лучше, чем перчатки, потому что пальцы в них согревают друг друга.

Рубашку следует заправить в штаны

При минусовых температурах теплоизоляция играет ключевую роль. Даже если поверх рубашки имеется еще несколько слоев одежды, лучше заправить ее в брюки, а не носить навыпуск. Таким образом теплый воздух, который циркулирует вокруг тела, не выходит наружу. Кстати, этот же принцип можно использовать и с верхней одеждой. Если стянуть пальто или куртку поясом, это не только придаст элегантности образу, но и поможет согреться.

Стоит подобрать шапку с козырьком

В действительно холодные и ветреные дни лучше не ограничиваться только одним головным убором. Сначала стоит надеть бейсболку (ее козырек будет защищать глаза и лицо от ветра и солнца), а поверх натянуть теплую шапку, которая хорошо сохраняет тепло. Дело в том, что из-за ярких лучей солнца или порывов ветра глаза порой начинают слезиться. На морозе влага быстро застывает и, если неудачно моргнуть, можно даже случайно лишиться ресниц. Для холодного времени года отлично подходят шерстяные и флисовые шапки, которые хорошо сохраняют тепло и испаряют лишнюю влагу.

Много слоев — это хорошо, но только если в них нет хлопка

Для холодной погоды идеально подходит многослойная одежда. Добавляя или убирая слои, можно сохранить комфортную для тела температуру. При этом в выбранных вещах не должно быть слишком жарко, потому что вспотевший человек замерзает гораздо быстрее. Нижний слой одежды, который непосредственно прилегает к телу, должен быть всегда сухим. Зимой не стоит носить термобелье или футболки из чистого хлопка, так как этот материал долго удерживает влагу. Лучше выбрать изделия из шерсти или синтетики.

Иногда даже в теплой куртке можно замерзнуть

Однако не каждый многослойный наряд хорошо подходит для минусовых температур. Верхняя одежда должна быть не только теплой, но и достаточно свободной. Если человеку сложно двигаться, то кровь будет хуже циркулировать и он быстрее замерзнет. От самого теплого пуховика будет больше вреда, чем пользы, если он подобран не по размеру.

Лучше не открывать лодыжки зимой

Предположение, что основную часть тепла мы теряем через голову, — это всего лишь миф. На самом деле все участки тела должны быть хорошо закрыты. Поэтому не стоит оставлять лодыжки открытыми. Чтобы сохранить тепло, можно надеть под брюки толстые колготки, натянуть поверх них гетры или просто заправить штаны в сапоги.

Юбки зимой даже удобнее носить, чем летом

Юбки зимой носить удобнее, чем брюки, так как с их помощью можно создать интересный многослойный образ. Этот наряд можно надеть с теплыми колготками, легинсами, гольфами, длинными шерстяными гетрами или сапогами. Лучше всего для холодного времени года подходят юбки миди из мохера, шерсти или твида. Если хочется примерить изделие покороче, то под него можно надеть специальные флисовые легинсы.