10 досадных ошибок, из-за которых даже стильная зимняя обувь смотрится нелепо

В холодное время года мы обычно выбираем наряды, в которых будет тепло и комфортно. И обуви это, конечно, тоже касается. Однако некоторые сочетания смотрятся не слишком выигрышно — они глушат все достоинства фигуры или искажают ее пропорции. На самом деле зимой вполне можно выглядеть стильно даже в дутых ботинках. Нужно лишь избегать некоторых ошибок, которые мы, увы, так часто совершаем.

Заправляем брюки в обувь

В морозные деньки мы зачастую заправляем штанины в ботинки или полусапожки. Если не хочется мерзнуть, способ хорош, но с точки зрения стиля он работает только с облегающими брюками. Прямые или широкие штанины, заправленные в обувь, образуют несимпатичные складки, из-за чего весь образ становится нелепым. Кроме того, стоит обращать внимание на ширину обуви и брюк. Порой ткань брюк цепляется за горловину слишком широких и коротких полусапожек, что выглядит неряшливо.

Надеваем ботильоны с короткими джинсами

Подобрать подходящие брюки к ботильонам — задача со звездочкой. Если штанины слишком короткие, то между краем брюк и обувью образуется небольшой зазор, который визуально укорачивает ноги. Кроме того, щиколотки — одна из самых уязвимых частей тела, которая быстро замерзает в холодные деньки. Это не значит, что ботильоны нельзя носить с укороченными брюками. Чтобы не простыть и выглядеть элегантно, стоит надеть под штаны колготки в тон.

Выбираем короткие ботинки по принципу «Чтобы с низом был контраст»

Облегающие полусапожки по щиколотку отлично смотрятся и с юбкой, и со штанами. Главное — не носить их с контрастирующими по цвету брюками или колготками, так как подобное сочетание визуально укорачивает ноги. Чтобы добавить образу изюминки, можно надеть с полусапожками шорты. А чтобы в такой одежде зимой было не слишком холодно, под шорты просто натягиваем плотные и теплые колготы, совпадающие по цвету с обувью.

На всякий случай натягиваем под ботинки плотные носки

Конечно, никому не нравится ходить зимой с озябшими ногами. Но если надеть под высокие ботинки толстые носки, которые будут выглядывать из обуви, образуется валик, «режущий» ноги. Тонкие носки в тон брюк будут выглядеть гораздо лучше.

Оставляем зазор между подолом юбки и верхним краем сапог

Если речь идет о юбках длиной до колена или чуть выше, то некоторые стилисты советуют оставлять небольшое пространство между подолом и краем сапог. Такое сочетание подчеркивает изгиб икр и красиво обрисовывает контур коленей. Однако есть нюанс. В идеале цвет колготок должен совпадать с обувью, чтобы образ не казался слишком перегруженным, а пропорции фигуры не выглядели искаженными. В холодное время года мы в основном носим плотные колготки, расцветку которых не всегда удается подобрать под ту или иную пару сапог. Да и в коротких юбках может быть довольно зябко, так что лучше уж сделать ставку на юбки миди и макси. Такие наряды отлично сочетаются с высокими сапогами. Когда подол юбки прикрывает верхний край сапог, силуэт выглядит изящнее и пропорциональнее.

Не обращаем внимание на длину верхней одежды

С короткими куртками, чуть прикрывающими бедра, или длинными пальто можно носить практически любую обувь. А вот верхняя одежда длиной до середины икры лучше всего сочетается с высокими сапогами, желательно на каблуке. За счет вертикальных линий силуэт выглядит просто супер. Если же из под из-под пальто или пуховика выглядывают джинсы или светлые колготки, которые в свою очередь «упираются» в ботинки, то это только портит фигуру, она кажется приземистой. Для невысоких девушек такой вариант — вообще мимо.

Не носим «дутики», потому что считаем их отстоем

У многих такая обувь прочно ассоциируется с 80-ми годами прошлого века, а потому кажется безнадежно устаревшей. Однако в этом сезоне «дутики» снова обрели актуальность и появились на подиумах. Эти сапоги достаточно теплые и обычно делаются из водонепроницаемого материала. Кроме того, их можно сочетать с самыми разными нарядами. «Дутики» отлично смотрятся с леггинсами, джинсами, а с короткими платьями получается просто огонь. Главное — подобрать объемную верхнюю одежду, которая будет гармонировать с сапогами.

Подбираем сапоги в тон к верхней одежде

Нет нужны подбирать обувь в тон к верхней одежде, образ можно построить и на ярком контрасте. За счет такой небольшой хитрости весь лук сразу станет выглядеть лучше. Белое пальто или пуховик будут интересно смотреться с черными классическими сапогами, а яркая верхняя одежда в желтых или оранжевых тонах отлично сочетается с бордовыми сапогами из крокодиловой кожи.

Считаем, что походные ботинки можно носить только с курткой

Туристические ботинки на шнуровке отлично подходят для промозглой погоды. При этом носить их можно не только со спортивной одеждой, как многие почему-то думают. Эта обувь отлично сочетается с пальто оверсайз. Причем под пальто можно надеть как яркое платье, так и светлые джинсы с водолазкой.

Не обращаем внимание на особенности своей фигуры

В идеале зимняя обувь должна быть не только теплой и удобной, но и подчеркивать все достоинства фигуры. Так невысоким девушкам не стоит носить сапоги со шнуровкой — она привлекает излишнее внимание к нижней части тела и нарушает пропорции. Приземистым барышням лучше выбирать сапоги длиной чуть ниже колена с V-образным вырезом на фронтальной части. В такой обуви можно даже казаться выше.