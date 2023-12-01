10 деталей образа, которые сделают вас старше на десяток лет

У каждой женщины в арсенале есть хитрости, благодаря которым она выглядит молодо и свежо даже после бессонной ночи. Кто-то надевает вещи в своем коронном цвете, а кто-то делает особый макияж. Но порой даже незначительные детали могут испортить образ и превратить молодую женщину в даму постарше.

Бесформенные кардиганы и блейзеры

Бесформенные мягкие кардиганы и кофточки делают силуэт расплывчатым. Они скрывают фигуру, тем самым прибавляя нам годы. Чтобы избежать такого эффекта, выбирайте кардиганы из плотной ткани с яркими узорами и облегающим кроем. Если же от тонких трикотажных кардиганов ломится шкаф, придать им современный облик можно с помощью пояса, надетого поверх.

Юбки, которые заканчиваются сразу под коленом

Юбки миди и макси сейчас довольно популярны, и их носят практически все. Но особую осторожность нужно проявлять с моделями, длина которых заканчивается чуть ниже колена. Многие считают, что неправильная длина подола плюс устаревший фасон делают женщину старше, чем она есть на самом деле.

Обувь с вытянутым носом на толстом каблуке

По словам стилистов, обувь с толстым квадратным каблуком отдает нафталином. Такая форма делает нижнюю часть тела тяжелее и массивнее. Лучше отдать предпочтение более современным моделям, на небольшом узком каблуке, или напротив, широком и почти плоским.

Одежда с крупными принтами

Крупные принты, по мнению стилистов, лучше всего подходят юным девушкам. Одежда с крупными узорами может визуально утяжелить фигуру и перегрузить образ более зрелых женщин, добавляя им несколько лет. Если уж душа просит надеть пиджак с розами, сочетайте его с однотонными брюками и блузкой.



Очки с проволочной или тонкой оправой

Стилисты считают, что очки в тонкой оправе могут в какой-то мере состарить взгляд. Особенно касается это моделей в тонкой металлической оправе, а также слишком тяжеловесных очков. Лучше выбрать более современную модель, необычной формы или яркого цвета.

Капри

Брюки неправильной длины могут существенно «старить» образ. Особенно опасны модели, заканчивающиеся на самой широкой части икры. Это визуально добавляет ногам объема. По словам стилистов, женщины, которые носят такие модели, выглядят на десяток лет старше. Чтобы создать более стройный и элегантный силуэт, они советуют выбирать брюки, длина которых доходит до щиколотки.

Массивные ожерелья

Украшения в стиле 80-х, такие как крупные бусы, цепочки с камнями и цветами, могут визуально «старить» их владелиц. Вместо этого стоит отдать предпочтение более элегантным моделям, например тонким золотым или серебряным цепочкам, которые можно носить в комбинации друг с другом.

Броши

Приколотая к пиджаку или блузке брошь сейчас смотрится неуместно и добавляет своей обладательнице лет. Однако стилисты не советуют относить на помойку шкатулку, доставшуюся от бабушки. Вместо того, чтобы приколоть брошь к лацкану, с помощью нее можно закрепить поля пиджака или кардигана.

Стеганые сумки

Стилисты считают, что такие сумки хотя и возможно вписать в современный образ, сделать это будет непросто. Несмотря на то, что сумки в подобном стиле выпускают многие модные дома, большинство обладательниц они будут попросту старить.

Босоножки с ремешками неактуального фасона

С приближением зимы приходит и пора новогодних корпоративов, на которые многие женщины собираются надеть туфли, в том числе открытые. Стоит внимательно присмотреться к моделям, ведь дьявол кроется в деталях. Устаревший дизайн сандалий с ремешками мгновенно накинет пару лет.