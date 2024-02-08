10 звезд, от чьих нарядов глаз не отведешь. А потом еще рот откроешь, когда узнаешь, из чего их сшили

Не многие могут себе представить, как вышли бы из дома в наряде из скотча, бутылок или металла. А вот некоторые знаменитости умеют удивлять своим выбором одежды, точнее, материалами, из которых она изготовлена.

Дженнифер Лопес

Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News

Наряд Дженнифер для показа мод на первый взгляд казался простым, но стильным — белая водолазка, черные леггинсы и ремень с крупной бляшкой. Но вся соль здесь в пиджаке — он пошит не из ткани. Актриса буквально оделась в лепестки роз. Не увядали они благодаря сахарной воде, которую еще называют нектаром для колибри (срезанные цветы дольше остаются свежими, если их подкармливать сладкой водой. — прим. ADME).

Мария Шарапова

Invision/Invision/East News

На показе мод «British Fashion Awards» Мария Шарапова появилась в красивом и довольно необычном платье, которое словно вырезали из бумаги. Как оказалось, на его изготовление ушло более 800 часов, а сделали его из использованных бутылок и шелка.

Дейзи Мэй Купер

Звезда, известная по роли в сериале «Эта страна», на одну из премий BAFTA надела платье из мусорных мешков и упаковок из-под разных продуктов. Когда ее спросили, почему она выбрала такой наряд, женщина ответила, что лучше потратит деньги на благотворительность. В итоге она так и поступила.

Леди Гага

AP/East News

Во время промотура в Гонконге одна из самых эпатажных певиц современности появилась в фиолетовом платье. Но не простом, а из «волос», напоминающих те, из которых обычно делают парики. Хотя, конечно, после мясного платья артистки этот вариант может показаться вполне обычным.

Катриона Грей

Мисс Вселенная-2018 на презентации Vogue в 2022 году предстала перед публикой в коротком платье. Как можно догадаться, оно тоже было не самым обычным. Дизайнеры изготовили его из переработанного пластика.

Дита Фон Тиз

В 2013 Дита приняла участие в шоу кондитерской компании и появилась в интересном платье, которое было собрано из коробочек от печенья. С первого взгляда и не догадаешься, что женщина нарядилась в упаковки от сладостей.

Ким Кардашьян

Ким из тех знаменитостей, которые умеют удивлять эпатажными нарядами. На одном из модных показов популярного мирового бренда женщина появилась в импровизированном комбинезоне. На самом деле она была полностью обклеена скотчем.

Дипика Падуконе

Для бала Met Gala Дипика выбрала дизайнерское платье от Зака Позена. Оно выглядело футуристично и прекрасно подчеркивало фигуру актрисы. Юбку украшали цветы, которые распечатали на 3D-принтере.

Кьяра Ферраньи

Кьяра — итальянская модель. На светские мероприятия она нередко надевает весьма броские наряды. Так на музыкальный фестиваль в Сан-Ремо девушка надела вполне обычное платье, а вот под него — топ-доспех, который был отлит из металлизированной смолы и анатомически повторял изгибы тела.

Ливия Ферт

Ливия — кинопродюсер и бывшая супруга Колина Ферта. На красную дорожку женщина нередко выходит в нарядах, которые выполнены из вторсырья. Например, в 2015 году она надела эффектное красное платье, глядя на которое и не догадаешься, что когда-то оно было кучей использованных пластиковых бутылок.