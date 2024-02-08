10 звезд, от чьих нарядов глаз не отведешь. А потом еще рот откроешь, когда узнаешь, из чего их сшили
Не многие могут себе представить, как вышли бы из дома в наряде из скотча, бутылок или металла. А вот некоторые знаменитости умеют удивлять своим выбором одежды, точнее, материалами, из которых она изготовлена.
Дженнифер Лопес
Наряд Дженнифер для показа мод на первый взгляд казался простым, но стильным — белая водолазка, черные леггинсы и ремень с крупной бляшкой. Но вся соль здесь в пиджаке — он пошит не из ткани. Актриса буквально оделась в лепестки роз.
Не увядали они благодаря сахарной воде, которую еще называют нектаром для колибри (срезанные цветы дольше остаются свежими, если их подкармливать сладкой водой. — прим. ADME).
Мария Шарапова
На показе мод «British Fashion Awards» Мария Шарапова появилась в красивом и довольно необычном платье, которое словно вырезали из бумаги. Как оказалось, на его изготовление ушло более 800 часов, а сделали его из использованных бутылок и шелка.
Дейзи Мэй Купер
Звезда, известная по роли в сериале «Эта страна», на одну из премий BAFTA надела платье из мусорных мешков и упаковок из-под разных продуктов. Когда ее спросили, почему она выбрала такой наряд, женщина ответила, что лучше потратит деньги на благотворительность. В итоге она так и поступила.
Леди Гага
Во время промотура в Гонконге одна из самых эпатажных певиц современности появилась в фиолетовом платье. Но не простом, а из «волос», напоминающих те, из которых обычно делают парики. Хотя, конечно, после мясного платья артистки этот вариант может показаться вполне обычным.
Катриона Грей
Мисс Вселенная-2018 на презентации Vogue в 2022 году предстала перед публикой в коротком платье. Как можно догадаться, оно тоже было не самым обычным. Дизайнеры изготовили его из переработанного пластика.
Дита Фон Тиз
В 2013 Дита приняла участие в шоу кондитерской компании и появилась в интересном платье, которое было собрано из коробочек от печенья. С первого взгляда и не догадаешься, что женщина нарядилась в упаковки от сладостей.
Ким Кардашьян
Ким из тех знаменитостей, которые умеют удивлять эпатажными нарядами. На одном из модных показов популярного мирового бренда женщина появилась в импровизированном комбинезоне. На самом деле она была полностью обклеена скотчем.
Дипика Падуконе
Для бала Met Gala Дипика выбрала дизайнерское платье от Зака Позена. Оно выглядело футуристично и прекрасно подчеркивало фигуру актрисы. Юбку украшали цветы, которые распечатали на 3D-принтере.
Кьяра Ферраньи
Кьяра — итальянская модель. На светские мероприятия она нередко надевает весьма броские наряды. Так на музыкальный фестиваль в Сан-Ремо девушка надела вполне обычное платье, а вот под него — топ-доспех, который был отлит из металлизированной смолы и анатомически повторял изгибы тела.
Ливия Ферт
Ливия — кинопродюсер и бывшая супруга Колина Ферта. На красную дорожку женщина нередко выходит в нарядах, которые выполнены из вторсырья. Например, в 2015 году она надела эффектное красное платье, глядя на которое и не догадаешься, что когда-то оно было кучей использованных пластиковых бутылок.
Когда звезды выходят на красные дорожки, для них важно быть заметными. Еще лучше, если их наряды запомнятся людям на многие годы. Потому знаменитости вместе со своими стилистами часто стараются выбрать необычные материалы, а порой даже вкладывают в одежду особые смыслы.