10 неоднозначных свадебных платьев из культовых фильмов, которые вызвали у зрителей недоумение

Когда в фильме невеста говорит «да» жениху, она также говорит «да» и свадебному платью, на которое точно обратят пристальное внимание и киношные гости, и зрители. Ее платье может быть намеренно безвкусным или неудачно сочетаться с обувью. А иногда дизайнеры по костюмам создают образы, которые, как они надеются, украсят обложку свадебного журнала и заставят всех мечтать о таком же. Некоторые же из этих платьев лучше убрать в дальний угол шкафа и на задворки костюмерной.

Лилиан в фильме «Девичник в Вегасе»

Свадебное платье Лилиан стало отдельной темой для разговоров в самом фильме. Ведь героиня специально летит в Париж с подругой, чтобы сшить идеальное платье. Но наряд получился совсем не таким, как она себе представляла, а с обилием многослойной ткани на юбке и рукавах. Ансамбль дополнила похожая на шляпу вуаль. В самой сцене, где Лилиан примеряет платье, она отчетливо, почти по слогам говорит своей подруге: «Не смей смеяться». Но, к счастью, Энни помогает Лилиан сделать платье более привлекательным для свадебной церемонии.

Мари в фильме «Когда Гарри встретил Салли»

В фильме зрители видят свадьбу Мари — закадычной подруги Салли. Когда невеста идет под венец к своему избраннику, под платьем такой формы не видно самой фигуры девушки. Вышитый лиф с заостренным низом, широкие рукава и тяжелая юбка делают образ громоздким. Платье настолько непривлекательно, что в фильме оно фактически становится шуткой, а Салли отвечает только: «О, Мари», — когда Мари спрашивает, что она о нем думает. А при разборе нарядов в фильме эксперты вообще заявили, что почти каждый второй образ на свадьбе Мари и Джесса — настоящая трагедия 80-х, а от свадебного платья Мари можно и вовсе только поежиться.

Тула в фильме «Моя большая греческая свадьба»

Смотря эту романтическую комедию, зрители с нетерпением ждали самого главного события и появления невесты. И вот этот момент настает, и Тула Портокалос предстает в платье, в котором, кажется, собраны все свадебные клише. Огромные розы в центре ослепительного лифа, накрахмаленная вуаль, жемчужное колье-чокер, кружевные перчатки. В самом фильме, когда Тула впервые видит себя в платье, она восклицает: «Я снежное чудовище!» А после церемонии она начинает срывать банты и розочки со своего наряда.

Ким в фильме «Свадьба лучшего друга»

Когда Ким, которая весь фильм была образцом элегантности и сдержанности в своих платьях прямого кроя и повязанных на шее шелковых платках, наконец-то идет к алтарю, она надевает довольно пышное платье с обилием декора. Вот как описан наряд в сценарии: «Свадебное платье с открытыми плечами и двойным лифом изготовлено из белого шелкового газара и атласа, расшито вручную австрийскими кристаллами и украшено шелковыми розами». Но эксперты по свадебным платьям дали негативную оценку наряду, даже назвав его откровенно «гадость».

Бетси в фильме «Свадьба Бетси»

Сложности с организацией торжества Джейка и Бетси, которые хотели простую скромную свадьбу, появились чуть ли не с самого начала. Зрители подметили, что — от пригласительных до меню и выбора свадебного платья — Бетси приходится бороться с семейными устоями за то, чего она хочет. В итоге наряд вышел неоднозначным: классический верх платья в сочетании с разноцветным низом, цилиндром и тряпичными ботинками.

Лорелея в сериале «Девочки Гилмор»

Лорелея не надевала это платье во время самой церемонии, но все же наряд в сериале показали, так что зрители не оставили его незамеченным. Если смотреть на платье снизу вверх, то кажется, что оно весьма симпатичное. Но как только взгляд доходит до пояса, возникает вопрос: для чего здесь столько всего намешано? Во-первых, цветовая композиция: кремовый пояс, белый лиф, бежевые цветы. Во-вторых, микс тканей: атлас, шифон. Еще зрители заметили, что сзади есть неуместные линии, которые отвлекают внимание. И непонятно, что это: то ли швы на платье, то ли нижнее белье просвечивает.

Марианна Дэшвуд в фильме «Разум и чувства»

В сцене свадьбы героиня Кейт Уинслет предстает в наряде из сетчатого материала, отделанного золотым бисером. Согласно IMDb, платье Марианны на самом деле было отделано соломой.

Кэрри в фильме «Четыре свадьбы и одни похороны»

Платье было показано во время сцены, где Кэрри и Хэмиш женятся в шотландском замке. Это свадебное платье без рукавов выполнено из кремового шелка с бюстье, застежкой на молнии сзади и длинным разрезом спереди. Запоминающаяся деталь образа — жакет-болеро с короткими рукавами, расшитый блестками и бисером, который застегивается спереди на 2 застежки-крючка. Эксперты говорят свое «нет» этому платью, хотя и подмечают, что в нем есть потенциал. А также замечают, что на болеро есть несколько свободно свисающих нитей и платье выглядит слегка поношенным.

Кристабель в фильме «Красавица и уродина»

В комедии 2008 года Кристабель Эббот, которую сыграла Пэрис Хилтон, выбрала для своей свадьбы театральное бальное платье. Как говорят зрители, наряд с длинными рукавами был воплощением драматизма: экстравагантный силуэт, пышные рукава, кружевная вышивка и многоярусная юбка с объемными цветами. И также отмечают, что, хоть платье и стало ярким кадром в самом фильме, вряд ли современная невеста надела бы что-то подобное на свою свадьбу.

Кэрри в фильме «Секс в большом городе»

Если посмотреть многие рейтинги и статьи свадебных изданий, то можно увидеть, что образ Кэрри в исполнении Сары Джессики Паркер в этом фильме считают одним из лучших современных платьев для кино. Но некоторые зрители в своих отзывах пишут о том, что образ не подходит героине: он получился громоздким, а сама Кэрри выглядит в этом платье жестко, особенно в сочетании с ярко-красными губами и зачесанными назад волосами. А темно-зеленая птица в волосах вообще портит весь образ. Кто-то даже замечает, что в этой части фильма она превращается в полное клише.