10 вещей, которые мы носим зимой неправильно, даже не задумываясь о последствиях

Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы зимой выбрать, во что одеться. Однако неправильное использование некоторых предметов гардероба может повлечь негативные последствия для здоровья. Кроме того, есть вещи, которые при ношении в минусовую температуру быстро приходят в негодность. Мы собрали несколько нюансов по использованию и выбору вещей в зимний период.

Колготки

К выбору колготок зимой стоит подходить ответственно. Прежде всего, лучше избегать таких тканей, как полиэстер, акрил и вискоза. Синтетика не пропускает влагу, а значит, пот будет скапливаться на ногах, из-за чего они довольно быстро замерзнут. Лучший выбор — это колготки из мериносовой шерсти. В них будет тепло и комфортно.

Капюшон

Капюшон — это отличная защита от ветра. Однако не рекомендуется использовать его, если вы носите шапку с помпоном. Дело в том, что помпон не дает капюшону плотно прилегать к голове. Между капюшоном и шапкой образуется зазор, и через него легко проходит ветер, а значит, вам будет холодно. Кроме того, следует помнить, что капюшон значительно ограничивает периферическое зрение. Поэтому при переходе через дорогу, а также при вождении автомобиля капюшон лучше снимать.

Шапка

На самом деле это миф, что зимой голова сильно мерзнет и нужно обязательно носить шапку. Если температура не слишком низкая, а волосы довольно густые, то вполне можно обойтись и без этого аксессуара. Главное — защищать уши: они, в отличие от других частей тела, состоят в основном из хрящей, не имеют жировой или мышечной ткани и волосяного покрова. Так что иногда вместо шапки можно надеть меховые наушники или шерстяную повязку. Также зимой не рекомендуется носить слишком тесную шапку, потому что это может вызвать головные боли. Данный предмет гардероба нужно тщательно подбирать по размеру.

Украшения

Носить украшения зимой рекомендуется очень аккуратно. Дело в том, что они могут зацепиться за шапку, перчатки или шарф, потеряться или сломаться. Кроме того, металлы хорошо проводят как тепло, так и холод, а значит, есть риск получить обморожение кожи в месте ношения украшений. Помимо этого, не стоит носить в морозы драгоценные камни, чувствительные к перепадам температур (например, аметист), так как они могут треснуть.

Лыжная маска

В последнее время балаклавы и лыжные маски перекочевали со снежных склонов на улицы городов. Теперь их используют в качестве модного аксессуара. Однако эти предметы гардероба предназначены для экстремально сильных морозов и зимних видов спорта. Если уж и носить их как аксессуар, то необходимо соблюдать все правила гигиены. Так, в масках, которые закрывают рот и нос, может легко образоваться плесень, ведь для нее тепло и влага — идеальные условия.

Кожаная сумка

Несмотря на то что кожаные сумки довольно износостойкие, низкие температуры и влага — далеко не самые лучше условия для данного материала. Но это не означает, что любимую сумку можно носить только летом. Главное — не допускать длительного контакта материала с влагой, и лучше всего в этом поможет водоотталкивающий спрей. Также кожаную сумку следует увлажнять с помощью специальных средств, иначе со временем она потрескается.

Варежки и перчатки

Зимой очень важно держать пальцы рук в тепле. Дело в том, что на холоде именно к этим частям тела кровь поступает плохо, а это чревато обморожением. Поэтому так важно закрывать пальцы рук полностью, и такие аксессуары, как митенки без пальцев и без откидного верха, в морозы абсолютно бесполезны.

Носки

Некоторые считают, что хлопковые носки хороши в любое время года. Но это не так. Зимой не рекомендуется носить их, ведь хлопок хорошо впитывает и удерживает влагу, из-за чего ногам будет холодно, а на коже могут образоваться волдыри. Лучший вариант для зимы — это шерстяные носки. Такой материал, даже если намок, все равно сохраняет тепло.

Солнцезащитные очки

Многие уверены, что носить солнцезащитные очки нужно только летом, а зимой это выглядит глупо. Однако в зимний период тоже нередко выглядывает солнце, а еще его свет отражается от снега. Даже в холода глазам нужна защита от ультрафиолетовых лучей, так что солнцезащитные очки стоит носить круглый год.

Одежда для ребенка

Эксперты утверждают, что надевать на ребенка, который едет в машине, объемные зимние куртки и свитера опасно. Дело в том, что с такой одеждой ремень безопасности сидит неплотно и при аварии ребенок может попросту вылететь из детского кресла. Рекомендуется одевать детей в теплые, но не слишком объемные вещи, например толстовку или флисовую куртку.