10 замен привычным летним вещам, которые добавят шика любому образу

Не обязательно выходить замуж за аристократа, чтобы быть леди. Иногда нужно просто выглядеть изысканно, при этом можно не соответствовать модным трендам и не носить одежду от именитых дизайнеров. В летний сезон леди отдают предпочтение определенным предметам гардероба, что помогает всегда выглядеть на высоте.

Платье с крупным принтом

Когда наступают теплые дни, модницы достают из своих шкафов платья и сарафаны с цветочными узорами, ведь такой принт добавляет образу женственности и романтичности. Однако не каждое платье с рисунком бутонов выглядит элегантно. Стилисты рекомендуют избегать хлопковых платьев с мелким принтом, так как они порой выглядят дешево. Избыток едва заметных цветов не играет на руку обладательнице такого наряда, а напротив, ассоциируется с домашним халатиком. Лучше выбирать платья с более крупным принтом, которые выглядят намного эффектнее.

Шорты из светлого материала

Шорты — неотъемлемая часть летнего гардероба, особенно популярны джинсовые модели. Однако такая модель создает «расслабленный» повседневный образ, который не выглядит утонченно. Поэтому эксперты рекомендуют отказаться от шорт с характерным синим оттенком в пользу светлых материалов. Лучше выбирать свободные модели, возможно даже на размер больше. Такие шорты выглядят более красиво и благородно.

Укороченный топ как часть костюма

Специалисты по стилю рекомендуют избегать укороченных топов, если хочется создать элегантный образ. Такие верха дешевят весь наряд. Оголять живот — моветон для утонченных дам. Однако есть исключение из этого правила. Кроп-топ уместен, если он является частью костюма, и у штанов или юбки завышенная талия. Есть и другие ошибки, которые портят летний образ.

Платье приталенного силуэта

В настоящее время набирает популярность свободная одежда. Однако эксперты утверждают, что такие безразмерные наряды не подходят для настоящей леди. Хотя эти вещи удобны и соответствуют модным тенденциям, они создают непринужденный и порой небрежный образ. Поэтому специалисты советуют не отказываться от приталенных силуэтов в погоне за трендами. Платье-футляр с минималистичным дизайном по-прежнему символизирует утонченность. Однако очень важно правильно выбрать размер наряда: слишком обтягивающая вещь может подчеркнуть фигуру обладательницы и показать ее не с лучшей стороны.

Обувь с завязками

Декоративные банты на обуви выглядят инфантильно и не лучшим образом сочетаются с элегантной одеждой. Поэтому леди предпочитают модели обуви с более сдержанным дизайном. Однако, если хочется добавить немного романтики в образ, можно выбрать туфли или сандалии с завязками. Из них можно сделать аккуратный бантик, который будет выглядеть лучше, чем приклеенный декоративный элемент. А еще лучше выбирать обувь, которая всегда будет выглядеть элегантно.

Платье из плотной ткани

Многие летние наряды изготавливаются из очень тонкой ткани, из-под которой могут просвечивать контуры нижнего белья. Женщины с изысканным вкусом не стремятся показывать больше, чем следовало бы. Поэтому рекомендуется выбирать платья из плотных или фактурных тканей. Также стоит приобрести несколько пар бесшовных трусов телесного цвета, которые будут менее заметны под легкими нарядами.

Юбка длины миди с классическим узором

Полосы, гусиные лапки, горошек и клетка — это узоры, которые специалисты по стилю рекомендуют женщинам, стремящимся создать элегантный образ. Однако при выборе платья или юбки с таким принтом важно учитывать фасон и длину изделия. Например, клетчатая мини-юбка в складку не выглядит солидно, так как она ассоциируется со школьной униформой. В то время как изделие силуэта «карандаш» создает совсем иное впечатление.

Строгий летний костюм

ENTERPRISE1701 / Depositphotos , ENTERPRISE1701 / Depositphotos

В жару совсем не хочется носить черный брючный костюм в офисе. Достойная альтернатива — яркий комплект из легкой и струящейся ткани. Костюмы в пижамном стиле сейчас пользуются большой популярностью. Однако эксперты по стилю не рекомендуют идти на поводу у моды. Даже если в офисе нет дресс-кода, рабочий костюм не должен ассоциироваться с одеждой для сна. Поэтому лучше выбрать более строгий вариант, например, льняной костюм, вместо шелковых и атласных комплектов.

Топы с короткими рукавами

Лето — пора футболок. Кажется, будто они очень удобны и сочетаются со всем. И действительно, это базовая вещь. Но вот для элегантных образов она не подходит, так как выглядит слишком просто и не подчеркивает фигуру. Хорошая альтернатива футболке — топы с короткими рукавами. Они чем-то напоминают футболки, но ткань у такой вещи более структурированная, за счет чего вещь деликатно сидит по фигуре.

Спокойные принты

Леопардовый или другие животные принты снова на пике популярности. Вещи с такими узорами яркие и бросаются в глаза. Но для элегантного образа лучше выбрать спокойный принт, который не будет чересчур «кричащим». Отлично подойдет узор «в горошек» или в «полоску».