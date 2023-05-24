10 звезд, которые промахнулись с выбором обуви, но даже и не подумали смущаться и краснеть

Знаменитостей на красную дорожку собирает целая команда профессионалов. Пока один работает над нарядом, другой подбирает к нему аксессуары, а третий колдует над прической и макияжем. Но иногда даже при таком количестве помощников образ у звезд получается неидеальным. И все из-за неудачно подобранной обуви.

1. Кейт Уинслет упустила крошечную делать — свой большой палец

Adhemar Sburlati / Broadimage / EAST NEWS , Adhemar Sburlati / Broadimage / EAST NEWS

Кейт — это воплощение безупречного стиля. Однако на Венецианском кинофестивале ей не слишком повезло с обувью. На актрисе было обтягивающее платье, а на ногах сверкали босоножки на высоком каблуке, украшенные блестящими стразами. Несмотря на то что эти туфли идеально подходили к наряду Кейт, они явно оказались ей малы. В результате один из ее больших пальцев на ноге немного вылезал за край платформы.

2. Сапоги Оливии Уайлд не сочетались с ее костюмом

Rick Gold / Capital Pictures / East News

Собираясь на фотосессию, посвященную своему фильму «Не беспокойся, дорогая», актриса выбрала яркий зеленый костюм с длинной юбкой. И хотя наряд был потрясающим и очень шел Оливии, впечатление от него портили неудачно подобранные сапоги, которые перетягивали на себя все внимание.

3. Дженнифер Лопес ошиблась с размером туфель

Abel Fermin / Everett Collection / East News

Дженнифер знает, как создать идеальный образ. Однако даже такая икона стиля не застрахована от небольших промахов. К примеру, на одном из мероприятий она сияла в пудрово-розовом наряде и туфлях Christian Louboutin. Но обувь оказалась немного не по размеру, и небольшой зазор между пяткой Дженнифер и задником обуви немедленно привлек внимание окружающих.

4. Босоножки Бритни Спирс, похоже, были очень неудобными

На одной из вечеринок в 2018 году поп-принцесса удивила всех своим ярким образом. Обтягивающее платье прекрасно подчеркивало фигуру певицы, а сверкающие босоножки идеально дополняли наряд. Однако неудобная колодка и слишком маленький размер обуви не давали покоя звезде. Ее ноги так и норовили выскользнуть из тесных ремешков.

5. Ким Кардашьян не учла побочные эффекты беременности

Juan Sharma / Bruja, PacificCoastN / EAST NEWS

Во время беременности женское тело проходит через множество испытаний. К примеру, ноги начинают сильно отекать, и даже знаменитости не застрахованы от этих гормональных перемен. Но Ким предпочла эстетику комфорту и выбрала обтягивающее платье и очень узкие сандалии для своей прогулки по Лос-Анджелесу.

6. Яркие туфли Гвинет Пэлтроу совсем не подходили к теме мероприятия

Гвинет Пэлтроу — истинный авторитет в мире стиля и элегантности. Каждый раз на красной дорожке она удивляет публику своими модными экспериментами. Но вот выбор туфлей для благотворительного мероприятия в поддержку борьбы с раком в 2009 году, возможно, был несколько неуместным. Безупречный белый костюм и нежный макияж придавали актрисе аристократическую элегантность. Однако все внимание перетягивали на себя яркие туфли.

7. Босоножки Кэти Холмс не подчеркнули красоту ее ног

Carlos Piaggio / The Grosby Group / EAST NEWS

В последние годы Кэти завоевала статус иконы стиля. Практически каждый ее наряд мгновенно становится модным трендом. Однако даже у нее случаются небольшие промахи. На одном из мероприятий она появилась в великолепном коричневом платье и похожего цвета босоножках. Но они слишком сжимали ее стопы, а также открывали мозоли на пальцах. Возможно, в этот раз ей следовало выбрать закрытую обувь.

8. Сара Джессика Паркер показала всем свои мозоли

Reynaud Julien / APS-Medias / Abaca / East News , Gael Colliguet / KCS / East News

Сара Джессика Паркер, подобно своему персонажу Кэрри Брэдшоу, восхищается модой и обувью на высоком каблуке. На премьере сериала «Здесь и сейчас» в 2018 году, актриса блистала в роскошном синем платье и изящных босоножках, идеально сочетавшихся с ее нарядом. Однако из-за минималистичного дизайна туфель были видны все мозоли на пальцах ее ног.

9. Хайди Клум надела босоножки не по ноге

Andy Kropa / Invision / AP / East News

На премьере проекта «America’s Got Talent» Хайди блистала в черном платье, украшенном золотыми звездами. Ее босоножки идеально подходили к наряду, если бы не одно но. Кажется, они были слегка маловаты модели, из-за чего ее пальцы буквально свешивались с края обуви.

10. Пальцы ног Кейт Бекинсейл торчали из-под минималистичных сандалий

С похожей проблемой столкнулась и английская актриса Кейт Бекинсейл. На Grammy Awards в 2014 году она выглядела так потрясающе, что ее не очень удобная обувь даже не сразу бросилась в глаза. Но тем не менее туфли актрисы были для нее слишком маленькими. Пальцы ног Кейт почти касались пола.



Да, выбрать классную, а главное, удобную обувь бывает ой как непросто. Тем более такую, в которой можно ходить годами и всегда оставаться стильной. Хорошо, что у нас есть список обуви, которая держится не один сезон и не выходит из моды.