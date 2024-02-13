11 актуальных вещей, которые в этом году пришли на смену нелепым старомодным шмоткам

Многие в начале года присматриваются к актуальным новинкам и обновляют свой гардероб. Ведь никому не хочется выглядеть старомодно. Мы с интересом покопались в фотографиях с модных показов, чтобы заранее узнать, какие вещи уже скоро будут в тренде.

Широкие брюки с высокой талией

В предыдущие годы на пике популярности были широкие брюки с низкой посадкой. Однако теперь этот тренд сходит на нет, чему некоторые стилисты даже рады. Дело в том, что на невысоких людях такие штаны выглядят неряшливо. А вот широкие брюки с высокой талией подойдут практически всем. Кроме того, если под них надеть обувь на каблуке, то ноги будут выглядеть длиннее.

Приталенный пиджак

На смену комфортной, но бесформенной одежде приходят облегающие вещи. Это касается и пиджаков. Безразмерные широкие пиджаки, которые порой напоминают мешок, выходят из моды, им на смену приходят приталенные модели. Конечно, это не значит, что нужно бежать покупать вещи в облипочку. Главное, чтобы одежда хорошо сидела.

Металлик

Если в прошлом году тренд на металлические оттенки лишь набирал обороты, то теперь это модный хит. Можно даже сочетать золотую и серебряную ткани в одном наряде. Ну а если нужен более спокойный образ, то металлические оттенки можно сочетать с кожей и джинсами.

Вишнево-красный цвет

Буквально в прошлом году все сходили с ума от ярко-розового «Барби»-цвета, но он так быстро покинул список трендов, что мы и моргнуть толком не успели. А вот красный не покидает своих позиций. Разные его оттенки будут в тренде в этом году, но особенно популярным станет вишнево-красный. Это глубокий цвет, который добавит нотку роскоши любому наряду.

Банты

Это горячий тренд. Банты и ленточки могут быть как огромными, так и совсем незаметными, ими можно декорировать одежду или использовать в качестве аксессуаров. Бантики создадут романтичный образ, который отлично подойдет для свадьбы, свидания или вечеринки. Однако мы уверены, что с их помощью можно прокачать и повседневный образ.

Бермуды

Наверняка многих удивил новый тренд на ультракороткие шорты, больше напоминающие нижнее белье. Такая вещь действительно на пике популярности, но вот как вписать ее в повседневный гардероб — большой вопрос. К счастью, для теплой погоды есть и другое решение. В моду вновь вернулись шорты-бермуды. Правда, модели длиной до середины бедра будут не в почете.

Цветочные мотивы

Не так давно в гардеробе у каждой модницы были вещи со змеиным и леопардовым принтом. Но бум на эти узоры привел к тому, что они приелись и вышли из моды. В этом году на пике популярности будут цветочные мотивы.

Белое платье

Белый цвет в этом году будет очень популярен. Поговаривают даже, что белое платье станет практически такой же классикой, как маленькое черное и платье-комбинация. Оно может быть как длинным, так и ультракоротким.

Подвороты

Джинсы с потрепанными снизу штанинами покидают список трендов. Теперь они выглядят неряшливо, а не модно. Но если сильно хочется добавить изюминку в образ, то с этим помогут аккуратные подвороты, которые сейчас очень актуальны.

Принт в горошек

Принт в горошек то выходит из моды, то возвращается, сейчас он снова на пике популярности. Сейчас им можно заменить узор в полоску. Некоторые эксперты даже рады этому, ведь полоска визуально делит силуэт на широкие блоки, что не на каждой фигуре хорошо смотрится. А горизонтальная полоска и вовсе может полнить. Другое дело — принт в горошек, который практически всегда смотрится утонченно, изысканно и эффектно.

Кружево и полупрозрачные ткани

Совсем недавно в моде были вещи с различными вырезами, в том числе необычных форм и размеров. Но этот тренд уходит в прошлое. Сейчас изюминку в образ можно добавить с помощью кружева и полупрозрачных тканей. А еще очень популярными стали вещи, связанные крючком.