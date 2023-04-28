14 стильных фишек знаменитостей, которые стоит включить в свой арсенал каждой современной женщине

Благодаря советам стилистов и собственному опыту знаменитости не так уж часто допускают ошибки в выборе наряда, макияжа или прически. И сегодня мы решили поделиться с вами некоторыми хитростями, которые помогают признанных иконам стиля составлять такие безупречные образы.

Делают огрехи частью своего образа

Invision / Invision / East News

Если до важного мероприятия остались считаные минуты и времени на исправление какого-то недочета — мятого платья, неудачного маникюра или прически — уже нет, то стоит отнестись к этой проблеме философски. Или, как Шарлиз Терон, сделать ее частью концепции. Актриса призналась, что не успела к важной церемонии окрасить отросшие корни. Но не стала прятать их, а украсила браслетом из бриллиантов, который закрепила в крошечной французской косе.

Используют антиперспирант не только по прямому назначению

Derek Storm / Everett Collection / East News

Эми Шумер поделилась в видео лайфхаком, который будет полезен тем, у кого полные бедра. Чтобы избежать их натирания, она наносит на внутреннюю сторону бедер антиперспирант и потом может не опасаться длительных вечеринок в жару.

Выбирают модели с затейливыми, но скромными вырезами

PacificCoastNews / EAST NEWS , Evan Agostini / Invision / AP / East News

Энн Хэтэуэй невозможно увидеть в нарядах с глубокими вырезами до пупка, граничащими с безвкусицей. Все ее ансамбли максимально сдержанны и изящны, зато имеют любопытную деталь, например вырез оригинальной формы, который добавляет наряду пикантности, но в меру. При этом остальной наряд остается предельно строгим.

Предпочитают монохромные наряды

Castel Franck / ABACA / Abaca / East News , IMAGO / Sandrine THESILLAT / Imago Stock and People / East News

Монохромные платья и костюмы, особенно ярких цветов, выглядят роскошно сами по себе, поэтому не требуют броских аксессуаров или макияжа. Монику Беллуччи можно часто увидеть в нарядах, где доминирует один цвет, а неяркий макияж и простая укладка делают образ шикарным.

Не боятся носить красную губную помаду в любом возрасте

Invision / Invision / East News

Пример Энди Макдауэлл доказывает: красную помаду можно носить не только в 20, но и в 60. Главное — делать это правильно. После 40 лет важно увлажнять кожу вокруг губ сывороткой или кремом, а очерчивать губы лучше не красным карандашом, а телесным: так, если помада сотрется, вокруг губ не останется красная кайма.

Носят шляпки с распущенными волосами и играют с принтами

Kristin Callahan / Everett Collection / East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Шляпка не только защитит волосы от солнца, но и решит проблему выбивающихся прядей, которые могут от ветра лезть в лицо. Так что Сара Джессика Паркер нашла практичное решение для сохранения прически. Также актриса часто носит одежду с принтами, которые лучше всего сочетаются именно с кудрявыми волосами. При этом звезда «Секса в большом городе» разумно избегает блестящих тканей, которые могут подчеркивать морщины на зрелой коже.

Знают, как не попасть впросак

Эмили Ратаковски дала совет, как избежать неловкой ситуации, собираясь на важную встречу или событие: если сомневаетесь, не слишком ли прозрачное платье или блузка, попросите кого-то сфотографировать вас со вспышкой. А еще лучше сделать такое фото перед покупкой наряда.

Делают образ легким, а ноги еще более длинными и стройными с помощью прозрачных туфель

RW / Associated Press / East News

Прозрачные туфли, которые Дженнифер Энистон надела к длинному пальто, были на редкость удачным решением. Они не только визуально добавляют несколько сантиметров к длине ног, но и являются универсальной вещью. Их можно сочетать с вещами разных цветов и носить не только с платьями и юбками, но и с джинсами или шортами.

Носят асимметричные вещи, чтобы вытянуть фигуру

Vianney Le Caer / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Сальма Хайек невысокого роста — всего 1,57 м. Чтобы сиять на красной дорожке наравне с высокими длинноногими дивами, актриса часто выбирает струящиеся платья в пол. А также предпочитает асимметричные модели, которые визуально вытягивают силуэт.

Утепляются при помощи длинного пальто, когда надевают мини-юбки и платья

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News , White Label / East News

Весной часто хочется надеть короткую юбку, но погода не всегда располагает. Можно взять пример с Хейли Бибер и Кендалл Дженнер, которые сочетают короткие вещи с длинными тренчами и пальто. Они выглядят броско, но явно не мерзнут.

Позволяют себе легкую небрежность в образе

Invision / Invision / East News

Чуть выбившаяся из юбки рубашка, слегка взлохмаченные волосы или свитер, небрежно повязанный на шею в виде шарфа, — все эти вещи могут сделать наряд менее скучным и подчеркнуть индивидуальный стиль. Анджелина Джоли удачно использует этот прием.

Смешивают разные стили и фасоны

Reynaud Julien/APS-Medias / ABACA / Abaca / East News , Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Белла Хадид не боится сочетать спортивный стиль с классикой, умело разбавляя все это дело ремнями, кулонами и другими аксессуарами. В уличной моде она остается верна только одной вещи — солнцезащитным очкам.

Смело надевают вещи ярких неоновых оттенков

Chris Pizzello / Invision / East News

Хайди Клум 49 лет, но это не мешает ей носить платья кричаще-розовых, ярко-желтых или насыщенно-оранжевых оттенков. Но есть нюанс: женщина дополняет наряд аксессуарами тех же оттенков или нейтральных тонов. Чтобы наверняка выглядеть в такой одежде элегантно, можно дополнить, например, салатовые брюки блейзером или курткой черного, бежевого или белого цвета.

Носят сарафаны и тонкие хлопковые платья не только летом, но и в межсезонье

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News , DDNY / Broadimage / Broad Image / East News

Блейк Лайвли не ждет летнего сезона, чтобы нарядиться в любимое платье или надеть шорты. Все эти вещи можно носить и весной, и осенью — главное, сочетать их с длинным и достаточно теплым пальто или курткой. А еще Блейк Лайвли поделилась лайфхаком, который может помочь беременным женщинам сэкономить на гардеробе: «Если ваша юбка сзади не застегивается на молнию, а платье не сходится впереди, так что его не застегнуть на пуговицы, просто наденьте сразу и то, и другое».