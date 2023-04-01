15+ примеров того, что преобразить любую комнату можно и без капитального ремонта
Ремонт даже одной комнаты в квартире требует больших материальных и временных трат. Однако для преображения и даже полной трансформации помещения вовсе не обязательно отчищать стены до кирпичей и менять старую мебель на новую — порой достаточно перекрасить одну стену или просто добавить аксессуары и цветовые акценты.
«Я просто проснулся утром с мыслью, что нужно перекрасить туалетную комнату и вдохнуть в нее новую жизнь»
«Сестра перекрасила стену в зеленый и повесила картины»
От скучного стандартного коридора до уютного уголка
«Я просто обожаю светильники»
Коллекция камней, собранная на пляже
Задекорировали стену картиной, написанной акварелью
«Нам нравится добавлять освещение в свои проекты»
«Моя турецкая лампа, купленная на маркетплейсе»
Покрасить стену в технике омбре? Почему бы и нет!
«Я абсолютный профан в декоре интерьеров, но вот что у меня получилось»
«Нарисовала эту композицию, чтобы добавить комнате красок»
«Эту неоновую надпись мне подарил мой парень»
Вязаные тарантулы создадут идеальную атмосферу в любой комнате
«Решила, что моей спальне необходимо преображение»
- Я как раз думаю о том, как сделать спальню в своей съемной квартире более уютной. И это именно то, что нужно! © Iluvnerdymonkeys / Reddit
Превратили потолок в сказочный лес
«Перекраска заняла „всего“ год, но я наконец-то сделала это!»
«Хотела перекрасить кирпичи в черный, но пока сомневаюсь».
«Переделка еще идет, но уже сейчас я счастлива, что больше никогда не увижу эти желтые стены!»
«Добавили цвета в нашу ванную»
От унылой прихожей к уютному уголку
А если вы тоже хотите переделать свой дом или квартиру и ищете идеи для вдохновения, то обратите внимание на эти статьи:
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Фото на превью pancua / Reddit
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