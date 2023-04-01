15+ примеров того, что преобразить любую комнату можно и без капитального ремонта

Ремонт даже одной комнаты в квартире требует больших материальных и временных трат. Однако для преображения и даже полной трансформации помещения вовсе не обязательно отчищать стены до кирпичей и менять старую мебель на новую — порой достаточно перекрасить одну стену или просто добавить аксессуары и цветовые акценты.

«Я просто проснулся утром с мыслью, что нужно перекрасить туалетную комнату и вдохнуть в нее новую жизнь»

«Сестра перекрасила стену в зеленый и повесила картины»

От скучного стандартного коридора до уютного уголка

«Я просто обожаю светильники»

Коллекция камней, собранная на пляже

Задекорировали стену картиной, написанной акварелью

«Нам нравится добавлять освещение в свои проекты»

«Моя турецкая лампа, купленная на маркетплейсе»

Покрасить стену в технике омбре? Почему бы и нет!

«Я абсолютный профан в декоре интерьеров, но вот что у меня получилось»

«Нарисовала эту композицию, чтобы добавить комнате красок»

«Эту неоновую надпись мне подарил мой парень»

Вязаные тарантулы создадут идеальную атмосферу в любой комнате

«Решила, что моей спальне необходимо преображение»

Я как раз думаю о том, как сделать спальню в своей съемной квартире более уютной. И это именно то, что нужно! © Iluvnerdymonkeys / Reddit

Превратили потолок в сказочный лес

«Перекраска заняла „всего“ год, но я наконец-то сделала это!»

«Хотела перекрасить кирпичи в черный, но пока сомневаюсь».

«Переделка еще идет, но уже сейчас я счастлива, что больше никогда не увижу эти желтые стены!»

«Добавили цвета в нашу ванную»