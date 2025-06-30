8 стильных лайфхаков, которые сделают простую майку центром вашего гардероба

Майка с джинсами считается классикой летних образов. Выбирайте любую модель джинсов: скинни, прямые, широкие или другие — не прогадаете. Но особенно роскошно майка сочетается с джинсами клеш. В таком наряде фигура визуально кажется более подтянутой, а ноги — длиннее. Важно только, чтобы посадка джинсов не была низкой, иначе они исказят пропорции фигуры

Также обалденно смотрится белая майка с белыми брюками. Этот ансамбль выглядит настолько нарядно, что подойдет не только для обычных прогулок, но и для торжественных вечеров. Днем сочетайте майку и белые брюки с босоножками, вечером — с туфлями на каблуках.