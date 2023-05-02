AdMe
AdMe

15+ иконических нарядов с красных дорожек, которые случай навсегда вписал в историю моды

Дизайн
9548

Многие наряды знаменитостей на красных дорожках не только завораживают красотой, но и становятся культовыми. Например, знаменитое зеленое платье Дженнифер Лопес на «Грэмми» в 2000 году. А стоит копнуть чуть глубже, и выясняется, что за этим нарядом стоит целая история и Лопес была далеко не первой, кто его надел.

1. Лупита Нионго

Кроме того, что платье Лупиты Нионго на красной дорожке в 2014 году напоминало наряд Элизабет Тейлор 1969 года, девушка использовала в своем образе еще несколько деталей с особым смыслом. Лупита надела на мизинец маленькое кольцо с лягушкой, ведь амфибия — ее семейный тотем. Это же животное было изображено на этикетке внутри платья. А голубой цвет платья был выбран в честь Кении, где выросла Лупита.

2. Шер

Образ Шер в 1986 году произвел фурор. Дело в том, что она рассчитывала получить приз за лучшую женскую роль в фильме «Маска», но ее отвергли. Вместо того чтобы остаться дома, Шер все же пришла на церемонию вручения премий, да еще в экстравагантном «платье мести». Она хотела, чтобы ее воспринимали всерьез как актрису, и надела настолько броский наряд назло всем, кто считал ее лишь поп-звездой.

3. Дженнифер Лопес

Зеленое платье от Versace, в котором Дженнифер Лопес блистала в 2000 году на «Грэмми», стало историческим. В дальнейшем она примеряла другие версии этого наряда и всегда была на высоте. Подробнее мы писали об этом тут.

Но она была не первой. Подобное надевала Донателла Версаче на Met Gala 1999, и еще через месяц после этого — участница группы Spice Girls Джери Халлиуэлл. А первой в 1999 году в очень похожем наряде другого цвета на премию Vogue Fashion Awards пришла Сандра Буллок.
Платье актрисы также было с тропическим рисунком и узнаваемой драпировкой и вырезом, только вместо броши со стразами использовался сверкающий пояс.

4. Кэти Перри

На Met Gala 2015 Кэти Перри примерила эффектное платье с яркими принтом от Moschino. Но запомнился этот наряд не только необычным внешним видом, но еще и тем, что предположительно нарушал авторские права. Оказалось, что художник Джозеф Тирни, работающий под псевдонимом Rime, сделал аналогичное граффити в Детройте еще в 2012 году. В результате граффитист подал на модный бренд в суд.

5. Зендея

LM / Avalon/Photoshot/East News

В 2021 году многим запомнился образ Зендеи в желтом струящемся платье от Valentino Couture. Оказалось, что у него была скрытая фишка: оно светилось в темноте. Стилист Зендеи поделился серией фотографий платья из темной комнаты, на которых это было видно особенно хорошо.

6. Валентина Палома Пино

© Featureflash Archive / Alamy Stock Photo, Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

Недавно дочь Сальмы Хайек Валентина примерила роскошное алое платье без бретелек. Образу добавлял изюминку факт, что это же платье уже надевала ее мама в 1997 году. Изначально Сальма носила его на балу «Огонь и лед» в Лос-Анджелесе.

7. Леди Гага

Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News

В 2019 году Леди Гага получила премию «Золотой глобус» за песню в фильме «Звезда родилась». На церемонии звезда была в роскошном платье фиалкового цвета, которое поразительно напоминало платье героини этого же фильма версии 1954 года. На этом необычные факты не заканчиваются.

После мероприятия горничная нашла это платье в отеле, где останавливалась знаменитость, и отнесла в отдел находок. Она сказала, что знаменитость подарила ей это платье, и выставила его на аукцион со стартовой ценой $ 8 000. Но не сразу — пришлось подождать 8 месяцев, прежде чем платье перешло в собственность горничной. Ситуация стала еще запутаннее, так как появилась информация, что платье у Леди Гага украли.

8. Бейонсе

Бейонсе в 2012 году до последнего не могла решить, пойдет ли на бал Met Gala. Она определилась только в день самого мероприятия. Для некоторых знаменитостей образы на Met Gala создают годами, и большинство стилистов возмутилось бы мыслью о подготовке к такому событию менее чем за сутки, но положение спасло черное платье с длинным шлейфом из пурпурных перьев. Его предоставили певице в Парижском доме моды.

9. Кейт Миддлтон

Stephen Lock / i-Images/i-images/East News, Rogers George/SIPA/Sipa Press /East News

Кейт Миддлтон на церемонии BAFTA 2023 года блистала в белом платье в пол с асимметричным верхом. Оказывается, этот же наряд она носила на BAFTA 2019 года, только фасон был слегка изменен: цветочный декор заменен на эффектный бант.

10. Сара Джессика Паркер

Несмотря на то что наряд для вечера Института костюма Метрополитен-музея Met Gala сочтут за честь создать лучшие кутюрье мира, некоторые знаменитости предпочитают сделать это самостоятельно. Так, Сара Джессика Паркер в 2015 году продемонстрировала платье, которое она разрабатывала несколько месяцев и воплотила в жизнь с помощью фирмы — производителя одежды сегмента массмаркет.

11. Дэйзи Мэй Купер

Образ этой британской актрисы на церемонии вручения наград British Academy Television Awards 2019 года привлек всеобщее внимание. И дело вовсе не в изысканности или заоблачной цене ее платья, а в том, что артистка пришла в одежде из мусорных мешков. Наряд был создан ее матерью и друзьями. Дэйзи заявила, что сэкономленные деньги она пожертвует на благотворительность.

12. Сидни Суини

Актриса посетила свой самый первый Met Gala сразу в 2 нарядах. Первоначально она вышла на ковер в белом платье с корсетом и шлейфом, но затем отстегнула некоторые детали, и оно превратилось в коктейльное.

13. Клэр Дэйнс

AFP/EAST NEWS

Платье Клэр Дэйнс для Met Gala 2016 года светилось. На его изготовление ушло 600 часов, а для подсветки в течение вечера потребовалось 30 мини-аккумуляторов. Кроме того, чтобы не помять шикарное одеяние, ей пришлось арендовать микроавтобус и добираться до мероприятия на нем. А на балу организаторы даже отпилили подлокотники у стула Клэр, чтобы той было удобнее сидеть.

14. Мэрилин Монро

EAST NEWS

Многие знаменитости тщательно следят, чтобы их наряд не повторял чей-либо еще. Но в 1951 году Мэрилин Монро не гналась за уникальностью. Она была ведущей церемонии «Оскар» и нарядилась в платье от костюмера Чарльза Ле Мэра. Первоначально его надевала Валентина Кортезе в фильме «Дом на Телеграфном холме» за несколько месяцев до этого.

Прямо перед выходом на сцену Мэрилин заметила, что на платье большая дырка. Пришлось немедленно вызывать швею и исправлять ситуацию за считаные минуты.

15. Карди Би

Рэп-исполнительница Карди Би появилась на красной дорожке в 2022 году в блестящем золотом платье Atelier Versace с золотыми цепями. Как сообщил бренд, к тюлевой ткани телесного цвета было вручную пришито огромное количество цепей. На работу у 20 человек ушло 1 300 часов.

16. Гвен Стефани

Гвен Стефани пришла на премию «Грэмми» 2020 года вместе с кантри-певцом Блейком Шелтоном. 50-летняя певица блистала в мини-платье Dolce & Gabbana, инкрустированном ракушками. Такой декор был выбран неспроста. Дело в том, что Блейк собирал ракушки со момента знакомства с Гвен — целых 4 года — и дарил возлюбленной. В результате они пригодились при создании платья — среди ракушек на наряде есть и его находки.

17. Эмили Ратаковски

ANGELA WEISS/AFP/East News

На Met Gala 2022 года Эмили Ратаковски появилась в винтажном наряде из коллекции Atelier Versace, который в 1992 году уже носила супермодель Ясмин Гаури. Надев платье этого бренда, Эмили хотела «передать привет» Донателле Версаче — ее день рождения совпал с днем проведения бала Met Gala. Но в результате образ Эмили был раскритикован и она вошла в список самых плохо одетых гостей на мероприятии.

18. Николь Кидман

ANGELA WEISS/AFP/East News

В современном мире часы на запястье — редкость, но Николь Кидман часто дополняет свой наряд этим аксессуаром. Она считает, что так проще отделять рабочие задачи от личных и не отвлекаться на телефон. Один из примеров такого вечернего образа — выход Николь на красную дорожку в 2022 году.

Актриса надела часы вместе с другими украшениями и сочетала с платьем, цвет которого дизайнеры создали специально для нее. Его даже назвали «Синий Николь Кидман».

Если вы хотите больше узнать о ярких нарядах знаменитостей, вам могут понравиться эти статьи:

Фото на превью Independent Photo Agency Srl / Alamy Stock Photo, Invision/Invision/East News
8
9548
AdMe/Дизайн/15+ иконических нарядов с красных дорожек, которые случай навсегда вписал в историю моды
Поделиться этой статьёй