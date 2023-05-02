15+ иконических нарядов с красных дорожек, которые случай навсегда вписал в историю моды

Многие наряды знаменитостей на красных дорожках не только завораживают красотой, но и становятся культовыми. Например, знаменитое зеленое платье Дженнифер Лопес на «Грэмми» в 2000 году. А стоит копнуть чуть глубже, и выясняется, что за этим нарядом стоит целая история и Лопес была далеко не первой, кто его надел.

1. Лупита Нионго

Кроме того, что платье Лупиты Нионго на красной дорожке в 2014 году напоминало наряд Элизабет Тейлор 1969 года, девушка использовала в своем образе еще несколько деталей с особым смыслом. Лупита надела на мизинец маленькое кольцо с лягушкой, ведь амфибия — ее семейный тотем. Это же животное было изображено на этикетке внутри платья. А голубой цвет платья был выбран в честь Кении, где выросла Лупита.

2. Шер

Образ Шер в 1986 году произвел фурор. Дело в том, что она рассчитывала получить приз за лучшую женскую роль в фильме «Маска», но ее отвергли. Вместо того чтобы остаться дома, Шер все же пришла на церемонию вручения премий, да еще в экстравагантном «платье мести». Она хотела, чтобы ее воспринимали всерьез как актрису, и надела настолько броский наряд назло всем, кто считал ее лишь поп-звездой.

3. Дженнифер Лопес

Зеленое платье от Versace, в котором Дженнифер Лопес блистала в 2000 году на «Грэмми», стало историческим. В дальнейшем она примеряла другие версии этого наряда и всегда была на высоте. Подробнее мы писали об этом тут.



Но она была не первой. Подобное надевала Донателла Версаче на Met Gala 1999, и еще через месяц после этого — участница группы Spice Girls Джери Халлиуэлл. А первой в 1999 году в очень похожем наряде другого цвета на премию Vogue Fashion Awards пришла Сандра Буллок.

Платье актрисы также было с тропическим рисунком и узнаваемой драпировкой и вырезом, только вместо броши со стразами использовался сверкающий пояс.





4. Кэти Перри

На Met Gala 2015 Кэти Перри примерила эффектное платье с яркими принтом от Moschino. Но запомнился этот наряд не только необычным внешним видом, но еще и тем, что предположительно нарушал авторские права. Оказалось, что художник Джозеф Тирни, работающий под псевдонимом Rime, сделал аналогичное граффити в Детройте еще в 2012 году. В результате граффитист подал на модный бренд в суд.

5. Зендея

LM / Avalon/Photoshot/East News

В 2021 году многим запомнился образ Зендеи в желтом струящемся платье от Valentino Couture. Оказалось, что у него была скрытая фишка: оно светилось в темноте. Стилист Зендеи поделился серией фотографий платья из темной комнаты, на которых это было видно особенно хорошо.

6. Валентина Палома Пино

Недавно дочь Сальмы Хайек Валентина примерила роскошное алое платье без бретелек. Образу добавлял изюминку факт, что это же платье уже надевала ее мама в 1997 году. Изначально Сальма носила его на балу «Огонь и лед» в Лос-Анджелесе.

7. Леди Гага

Invision/Invision/East News , Invision/Invision/East News

В 2019 году Леди Гага получила премию «Золотой глобус» за песню в фильме «Звезда родилась». На церемонии звезда была в роскошном платье фиалкового цвета, которое поразительно напоминало платье героини этого же фильма версии 1954 года. На этом необычные факты не заканчиваются.



После мероприятия горничная нашла это платье в отеле, где останавливалась знаменитость, и отнесла в отдел находок. Она сказала, что знаменитость подарила ей это платье, и выставила его на аукцион со стартовой ценой $ 8 000. Но не сразу — пришлось подождать 8 месяцев, прежде чем платье перешло в собственность горничной. Ситуация стала еще запутаннее, так как появилась информация, что платье у Леди Гага украли.

8. Бейонсе

Бейонсе в 2012 году до последнего не могла решить, пойдет ли на бал Met Gala. Она определилась только в день самого мероприятия. Для некоторых знаменитостей образы на Met Gala создают годами, и большинство стилистов возмутилось бы мыслью о подготовке к такому событию менее чем за сутки, но положение спасло черное платье с длинным шлейфом из пурпурных перьев. Его предоставили певице в Парижском доме моды.

9. Кейт Миддлтон

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Кейт Миддлтон на церемонии BAFTA 2023 года блистала в белом платье в пол с асимметричным верхом. Оказывается, этот же наряд она носила на BAFTA 2019 года, только фасон был слегка изменен: цветочный декор заменен на эффектный бант.

10. Сара Джессика Паркер

Несмотря на то что наряд для вечера Института костюма Метрополитен-музея Met Gala сочтут за честь создать лучшие кутюрье мира, некоторые знаменитости предпочитают сделать это самостоятельно. Так, Сара Джессика Паркер в 2015 году продемонстрировала платье, которое она разрабатывала несколько месяцев и воплотила в жизнь с помощью фирмы — производителя одежды сегмента массмаркет.

11. Дэйзи Мэй Купер



Образ этой британской актрисы на церемонии вручения наград British Academy Television Awards 2019 года привлек всеобщее внимание. И дело вовсе не в изысканности или заоблачной цене ее платья, а в том, что артистка пришла в одежде из мусорных мешков. Наряд был создан ее матерью и друзьями. Дэйзи заявила, что сэкономленные деньги она пожертвует на благотворительность.

12. Сидни Суини

Актриса посетила свой самый первый Met Gala сразу в 2 нарядах. Первоначально она вышла на ковер в белом платье с корсетом и шлейфом, но затем отстегнула некоторые детали, и оно превратилось в коктейльное.

13. Клэр Дэйнс

AFP/EAST NEWS

Платье Клэр Дэйнс для Met Gala 2016 года светилось. На его изготовление ушло 600 часов, а для подсветки в течение вечера потребовалось 30 мини-аккумуляторов. Кроме того, чтобы не помять шикарное одеяние, ей пришлось арендовать микроавтобус и добираться до мероприятия на нем. А на балу организаторы даже отпилили подлокотники у стула Клэр, чтобы той было удобнее сидеть.

14. Мэрилин Монро

EAST NEWS

Многие знаменитости тщательно следят, чтобы их наряд не повторял чей-либо еще. Но в 1951 году Мэрилин Монро не гналась за уникальностью. Она была ведущей церемонии «Оскар» и нарядилась в платье от костюмера Чарльза Ле Мэра. Первоначально его надевала Валентина Кортезе в фильме «Дом на Телеграфном холме» за несколько месяцев до этого.



Прямо перед выходом на сцену Мэрилин заметила, что на платье большая дырка. Пришлось немедленно вызывать швею и исправлять ситуацию за считаные минуты.

15. Карди Би

Рэп-исполнительница Карди Би появилась на красной дорожке в 2022 году в блестящем золотом платье Atelier Versace с золотыми цепями. Как сообщил бренд, к тюлевой ткани телесного цвета было вручную пришито огромное количество цепей. На работу у 20 человек ушло 1 300 часов.

16. Гвен Стефани

Гвен Стефани пришла на премию «Грэмми» 2020 года вместе с кантри-певцом Блейком Шелтоном. 50-летняя певица блистала в мини-платье Dolce & Gabbana, инкрустированном ракушками. Такой декор был выбран неспроста. Дело в том, что Блейк собирал ракушки со момента знакомства с Гвен — целых 4 года — и дарил возлюбленной. В результате они пригодились при создании платья — среди ракушек на наряде есть и его находки.

17. Эмили Ратаковски

ANGELA WEISS/AFP/East News

На Met Gala 2022 года Эмили Ратаковски появилась в винтажном наряде из коллекции Atelier Versace, который в 1992 году уже носила супермодель Ясмин Гаури. Надев платье этого бренда, Эмили хотела «передать привет» Донателле Версаче — ее день рождения совпал с днем проведения бала Met Gala. Но в результате образ Эмили был раскритикован и она вошла в список самых плохо одетых гостей на мероприятии.

18. Николь Кидман

ANGELA WEISS/AFP/East News