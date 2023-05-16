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15+ роскошных нарядов, которые сначала надели модели, а потом до них добрались и любимые актрисы

Дизайн
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Модные показы всегда впечатляют своей красочностью и креативностью. Однако наряды, представленные на подиуме, могут выглядеть совершенно по-другому в реальной жизни на обычных людях. Иногда даже на самых известных кинозвездах дизайнерские наряды сидят совсем иначе, но не менее впечатляюще.

Платье Dilara Findikoglu — Аня Тейлор-Джой

Платье Giorgio Armani Prive — Кейт Хадсон

Pixelformula/SIPA/SIPA/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

Платье Michael Kors — Блейк Лайвли

Jonas Gustavsson / NameFace / Sipa U / East News, Charles Sykes / Invision / AP / East News

Платье Elie Saab — Рейчел Макадамс

Pixelformula / SIPA / SIPA / East News, Invision / Invision / East News

Платье Alexander McQueen — Дакота Джонсон

Gil-Gonzalez Alain / ABACA / EAST NEWS, AFP / EAST NEWS

Платье Ralph & Russo — Айшвария Рай

AFP / EAST NEWS, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

Платье Schiaparelli — Кэри Маллиган

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Richard Shotwell / Invision / East News

Платье Giorgio Armani Prive — Лора Дерн

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Invision / Invision / East News

Платье Rodarte — Эль Фэннинг

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Michael Timm / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Платье Chloe — Джиллиан Андерсон

Ik Aldama / DPA / East News, Scott Garfitt / Invision / East News

Костюм Valentino — Флоренс Пью

ANDREAS SOLARO / AFP / East News, ANDREAS SOLARO / AFP / East News

Платье Georges Chakra — Кристен Риттер

LAURENT BENHAMOU / SIPA / EAST NEWS, Grosby Group / East News

Платье Giambattista Valli — Сидни Суини

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Костюм Azzaro — Жюльет Бинош

Benegas Raul / ABACA / Abaca / East News, Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News

Платье Mary Katrantzou — Ана де Армас

Si, PacificCoastNews / EAST NEWS, Andrews Archie / ABACA / EAST NEWS

Платье Gucci — Сальма Хайек

PIXELFORMULA / SIPA / EAST NEWS, Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Порой на модных шоу нам показывают настолько сумасшедшие образы, что кажется, будто обычным людям и надеть-то их не получится. Однако многие звезды идут наперекор такому мнению и умело наряжаются в любой безумный костюм.

Фото на превью Pixelformula/SIPA/SIPA/East News, Jordan Strauss/Invision/East News
47--
AdMe/Дизайн/15+ роскошных нарядов, которые сначала надели модели, а потом до них добрались и любимые актрисы
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