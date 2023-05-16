15+ роскошных нарядов, которые сначала надели модели, а потом до них добрались и любимые актрисы

Модные показы всегда впечатляют своей красочностью и креативностью. Однако наряды, представленные на подиуме, могут выглядеть совершенно по-другому в реальной жизни на обычных людях. Иногда даже на самых известных кинозвездах дизайнерские наряды сидят совсем иначе, но не менее впечатляюще.