15+ роскошных нарядов, которые сначала надели модели, а потом до них добрались и любимые актрисы
Модные показы всегда впечатляют своей красочностью и креативностью. Однако наряды, представленные на подиуме, могут выглядеть совершенно по-другому в реальной жизни на обычных людях. Иногда даже на самых известных кинозвездах дизайнерские наряды сидят совсем иначе, но не менее впечатляюще.
Платье Dilara Findikoglu — Аня Тейлор-Джой
Платье Giorgio Armani Prive — Кейт Хадсон
Платье Michael Kors — Блейк Лайвли
Платье Elie Saab — Рейчел Макадамс
Платье Alexander McQueen — Дакота Джонсон
Платье Ralph & Russo — Айшвария Рай
Платье Schiaparelli — Кэри Маллиган
Платье Giorgio Armani Prive — Лора Дерн
Платье Rodarte — Эль Фэннинг
Платье Chloe — Джиллиан Андерсон
Костюм Valentino — Флоренс Пью
Платье Georges Chakra — Кристен Риттер
Платье Giambattista Valli — Сидни Суини
Костюм Azzaro — Жюльет Бинош
Платье Mary Katrantzou — Ана де Армас
Платье Gucci — Сальма Хайек
Порой на модных шоу нам показывают настолько сумасшедшие образы, что кажется, будто обычным людям и надеть-то их не получится. Однако многие звезды идут наперекор такому мнению и умело наряжаются в любой безумный костюм.
Фото на превью Pixelformula/SIPA/SIPA/East News, Jordan Strauss/Invision/East News
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