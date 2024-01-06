15 знаменитостей, которые вышли в свет с таким маникюром, что просто «мама дорогая»
Создается впечатление, что перед выходом на красную дорожку звезды думают: «А чем бы мне поразить публику на этот раз?» Потому добавляют в свой образ какие-то нетривиальные детали, будь то аксессуары, макияж или прическа. Вот, например, героини нашей статьи решили сделать ставку на маникюр. Они вышли в свет с такими ногтями, что так и приковывали взгляд.
Эль Фэннинг
Собираясь Met Gala в 2019 году, актриса украсила ногти забавными винтажными подвесками в виде разных предметов.
Леди Гага
Леди Гага эксцентрична во всем, и маникюр не стал исключением. В 2012 году она поразила всех длинными ногтями и украшениями на пальцах. В сети поговаривают, что дива в итоге один «коготь» посеяла, и поклонник продал его за немалые деньги на аукционе.
А в 2019 году певица сделала, пожалуй, самые эпичные «когти» за свою карьеру. Они были украшены жемчугом и рубинами.
Дженнифер Лопес
На одном из мероприятий певица поразила всех шикарным сочетанием помолвочного кольца и ногтей, усыпанных драгоценностями. Ее мастер маникюра поделился фотографией своей работы в социальных сетях, подписав ее: «Бриллиантовый маникюр для королевы».
Кайли Дженнер
В 2014 году Кайли Дженнер вышла на красную дорожку с «глазастым» маникюром. Вот как он выглядел:
А здесь Кайли Дженнер расставила все точки над i в тех вопросах, что касаются ее предполагаемых пластических операций.
Ванесса Хадженс
Для посещения музыкального фестиваля в 2013 году Ванесса выбрала достаточно практичные наряды, но ее маникюр обычным ну никак не назовешь. Он приковывал взгляд своим сиянием и интересными деталями.
Марго Робби
На премьеру фильма «Вавилон» Марго пришла в откровенном наряде, а ее мастеру маникюра удалось украсить ногти звезды в стиле наряда.
Блейк Лайвли
Блейк тщательно продумывает маникюр для каждого своего выхода в свет. Он всегда является важной частью ее образа. В 2018 году на Met Gala актриса выглядела просто потрясающе, как и ее ногти, которые дополняли наряд не хуже, чем ювелирные украшения.
Биби Рекса
На мероприятии MTV Video Music Awards в 2020 году певица хвасталась своими экстремально длинными и изогнутыми ногтями.
Камила Кабельо
В 2023 году звезда сделала романтичный трехмерный маникюр, который ее мастер назвал «бантиковым».
Селена Гомес
Как и Дженнифер Лопес, Селена любит блеск бриллиантов. Во время American Music Awards в 2019 году все внимание было приковано к ногтям певицы, украшенным сверкающими кристаллами.
Дуа Липа
Дуа Липа на церемонии вручения «Грэмми» не только получила награду, но и похвасталась своим умопомрачительным маникюром, от которого просто невозможно оторвать взгляд.
Келли Осборн
Бунтарский наряд и прическу Келли Осборн сочетала с нежным маникюром, которым мы не можем налюбоваться.
А в этой статье мы сравнивали, как Келли Осборн и другие знаменитости избавились от навязанных им ярлыков.
Ким Кардашьян
Ногти Ким на афтепати Met Gala в 2019 году вызвали у нас ассоциации с теплыми морскими волнами. Маникюр получился нежным и стильным.
Рианна
На церемонии вручения MTV Video Music Awards в 2012 году Рианна выразила свою любовь к деньгам при помощи маникюра. Шутка это была или нет, но получилось эффектно.
Кристина Агилера
В 2022 году Кристина посетила премию Grammy с маникюром, который прекрасно сочетался и с ее платьем, и с тенями на веках, и с украшениями.
В этом же году она явилась на одной из мероприятий Лас-Вегаса с революционным маникюром: на каждой ее руке ногти были разных форм.
Вот бы попасть к мастеру, который делает маникюр Кристине, правда? А в этой статье вы найдете еще больше идей крутого маникюра, которые мы подсмотрели у звезд.