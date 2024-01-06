15 знаменитостей, которые вышли в свет с таким маникюром, что просто «мама дорогая»

Создается впечатление, что перед выходом на красную дорожку звезды думают: «А чем бы мне поразить публику на этот раз?» Потому добавляют в свой образ какие-то нетривиальные детали, будь то аксессуары, макияж или прическа. Вот, например, героини нашей статьи решили сделать ставку на маникюр. Они вышли в свет с такими ногтями, что так и приковывали взгляд.

Эль Фэннинг

Invision / Invision / East News

Собираясь Met Gala в 2019 году, актриса украсила ногти забавными винтажными подвесками в виде разных предметов.

Леди Гага

Steve Ross / Capital Pictures / EAST NEWS

Леди Гага эксцентрична во всем, и маникюр не стал исключением. В 2012 году она поразила всех длинными ногтями и украшениями на пальцах. В сети поговаривают, что дива в итоге один «коготь» посеяла, и поклонник продал его за немалые деньги на аукционе.

А в 2019 году певица сделала, пожалуй, самые эпичные «когти» за свою карьеру. Они были украшены жемчугом и рубинами.

Дженнифер Лопес

На одном из мероприятий певица поразила всех шикарным сочетанием помолвочного кольца и ногтей, усыпанных драгоценностями. Ее мастер маникюра поделился фотографией своей работы в социальных сетях, подписав ее: «Бриллиантовый маникюр для королевы».

Кайли Дженнер

В 2014 году Кайли Дженнер вышла на красную дорожку с «глазастым» маникюром. Вот как он выглядел:

А здесь Кайли Дженнер расставила все точки над i в тех вопросах, что касаются ее предполагаемых пластических операций.

Ванесса Хадженс

Dome / Jones, PacificCoastNews.com / EAST NEWS , Dome / Jones, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Для посещения музыкального фестиваля в 2013 году Ванесса выбрала достаточно практичные наряды, но ее маникюр обычным ну никак не назовешь. Он приковывал взгляд своим сиянием и интересными деталями.

Марго Робби

Chris Pizzello / Invision / East News

На премьеру фильма «Вавилон» Марго пришла в откровенном наряде, а ее мастеру маникюра удалось украсить ногти звезды в стиле наряда.

Блейк Лайвли

AFP PHOTO / Angela WEISS / EAST NEWS

Блейк тщательно продумывает маникюр для каждого своего выхода в свет. Он всегда является важной частью ее образа. В 2018 году на Met Gala актриса выглядела просто потрясающе, как и ее ногти, которые дополняли наряд не хуже, чем ювелирные украшения.

Биби Рекса

На мероприятии MTV Video Music Awards в 2020 году певица хвасталась своими экстремально длинными и изогнутыми ногтями.

Камила Кабельо

В 2023 году звезда сделала романтичный трехмерный маникюр, который ее мастер назвал «бантиковым».

Селена Гомес

Invision / Invision / East News

Как и Дженнифер Лопес, Селена любит блеск бриллиантов. Во время American Music Awards в 2019 году все внимание было приковано к ногтям певицы, украшенным сверкающими кристаллами.

Дуа Липа

VALERIE MACON / AFP / East News

Дуа Липа на церемонии вручения «Грэмми» не только получила награду, но и похвасталась своим умопомрачительным маникюром, от которого просто невозможно оторвать взгляд.

Келли Осборн

Бунтарский наряд и прическу Келли Осборн сочетала с нежным маникюром, которым мы не можем налюбоваться.

А в этой статье мы сравнивали, как Келли Осборн и другие знаменитости избавились от навязанных им ярлыков.

Ким Кардашьян

DDNY / Broadimage / Broad Image / East News

Ногти Ким на афтепати Met Gala в 2019 году вызвали у нас ассоциации с теплыми морскими волнами. Маникюр получился нежным и стильным.

Рианна

На церемонии вручения MTV Video Music Awards в 2012 году Рианна выразила свою любовь к деньгам при помощи маникюра. Шутка это была или нет, но получилось эффектно.

Кристина Агилера

John Locher / Invision / East News

В 2022 году Кристина посетила премию Grammy с маникюром, который прекрасно сочетался и с ее платьем, и с тенями на веках, и с украшениями.

В этом же году она явилась на одной из мероприятий Лас-Вегаса с революционным маникюром: на каждой ее руке ногти были разных форм.

, © Image Press Agency / Alamy Stock Photo Invision / Invision / East News

Вот бы попасть к мастеру, который делает маникюр Кристине, правда? А в этой статье вы найдете еще больше идей крутого маникюра, которые мы подсмотрели у звезд.