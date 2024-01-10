AdMe
AdMe

15 звезд, которые выбрали для выхода не абы какое платье, а настоящий шедевр дизайнерского искусства

Дизайн
114-9

Выход на красную дорожку — отличный повод, чтобы лишний раз обратить на себя внимание общественности. Знаменитости умело пользуются этим, выбирая для публичных мероприятий по-настоящему умопомрачительные наряды. А фанатам остается лишь спорить, чей образ оказался круче.

Дженнифер Лопес

MICHAEL TRAN/AFP/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News

Оливия Калпо

Leo Rooster/SIPA/Sipa Press / East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Симон Эшли

HENRY NICHOLLS/AFP/East News, HENRY NICHOLLS/AFP/East News

Кейт Бланшетт

AP/Associated Press/East News, AP/Associated Press/East News

Айрис Лоу

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Приянка Чопра

Элисон Бри

GilbertFlores@Broadimage/Broad Image/East News

Амелия Грэй Хэмлин

Vianney Le Caer/Invision/East News

Эль Фэннинг

MICHAEL TRAN/AFP/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News

Диана Крюгер

Balkis Press/ABACA/Abaca/East News

Хайди Клум

Алессандра Амбросио

Майя Хоук

Lumeimages.com / Avalon/Photoshot/East News

Джессика Честейн

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, AFP/EAST NEWS

Мэйси Уильямс

Jennifer Graylock/Sipa USA/East News

Не менее любопытно наблюдать за тем, как менялся стиль знаменитостей на протяжении их карьеры. Одни с возрастом тяготеют к классике, а другие, наоборот, позволяют себе ранее немыслимые эксперименты.

Фото на превью MICHAEL TRAN/AFP/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News
9
114-9
AdMe/Дизайн/15 звезд, которые выбрали для выхода не абы какое платье, а настоящий шедевр дизайнерского искусства
Поделиться этой статьёй