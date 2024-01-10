15 звезд, которые выбрали для выхода не абы какое платье, а настоящий шедевр дизайнерского искусства
Выход на красную дорожку — отличный повод, чтобы лишний раз обратить на себя внимание общественности. Знаменитости умело пользуются этим, выбирая для публичных мероприятий по-настоящему умопомрачительные наряды. А фанатам остается лишь спорить, чей образ оказался круче.
Дженнифер Лопес
MICHAEL TRAN/AFP/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News
Оливия Калпо
Leo Rooster/SIPA/Sipa Press / East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Симон Эшли
HENRY NICHOLLS/AFP/East News, HENRY NICHOLLS/AFP/East News
Кейт Бланшетт
AP/Associated Press/East News, AP/Associated Press/East News
Айрис Лоу
Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Приянка Чопра
Элисон Бри
GilbertFlores@Broadimage/Broad Image/East News
Амелия Грэй Хэмлин
Vianney Le Caer/Invision/East News
Эль Фэннинг
MICHAEL TRAN/AFP/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News
Диана Крюгер
Balkis Press/ABACA/Abaca/East News
Хайди Клум
Алессандра Амбросио
Майя Хоук
Lumeimages.com / Avalon/Photoshot/East News
Джессика Честейн
Jordan Strauss/Invision/AP/East News, AFP/EAST NEWS
Мэйси Уильямс
Jennifer Graylock/Sipa USA/East News
Не менее любопытно наблюдать за тем, как менялся стиль знаменитостей на протяжении их карьеры. Одни с возрастом тяготеют к классике, а другие, наоборот, позволяют себе ранее немыслимые эксперименты.
Фото на превью MICHAEL TRAN/AFP/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News
AdMe/Дизайн/15 звезд, которые выбрали для выхода не абы какое платье, а настоящий шедевр дизайнерского искусства
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