15 звезд, которые выбрали для выхода не абы какое платье, а настоящий шедевр дизайнерского искусства

Выход на красную дорожку — отличный повод, чтобы лишний раз обратить на себя внимание общественности. Знаменитости умело пользуются этим, выбирая для публичных мероприятий по-настоящему умопомрачительные наряды. А фанатам остается лишь спорить, чей образ оказался круче.

Дженнифер Лопес

Оливия Калпо

Симон Эшли

Кейт Бланшетт

Айрис Лоу

Приянка Чопра

Элисон Бри

Амелия Грэй Хэмлин

Эль Фэннинг

Диана Крюгер

Хайди Клум

Алессандра Амбросио

Майя Хоук

Джессика Честейн

Мэйси Уильямс

Не менее любопытно наблюдать за тем, как менялся стиль знаменитостей на протяжении их карьеры. Одни с возрастом тяготеют к классике, а другие, наоборот, позволяют себе ранее немыслимые эксперименты.