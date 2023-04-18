15 звездных дам, которые в своих нарядах выглядят как птицы дивные, стоит им лишь повернуться спиной

Мы привыкли разглядывать наряды знаменитостей с красных дорожек спереди, однако иногда сзади может скрываться настоящее волшебство в виде длинного шлейфа. Мы переворошили множество фото звезд с разных мероприятий и нашли платья, которые с легкостью могли бы называться предметами искусства.