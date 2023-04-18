15 звездных дам, которые в своих нарядах выглядят как птицы дивные, стоит им лишь повернуться спиной
Мы привыкли разглядывать наряды знаменитостей с красных дорожек спереди, однако иногда сзади может скрываться настоящее волшебство в виде длинного шлейфа. Мы переворошили множество фото звезд с разных мероприятий и нашли платья, которые с легкостью могли бы называться предметами искусства.
1. Гвендолин Кристи
2. Джессика Честейн
3. Приянка Чопра
4. Меган Маркл
5. Шэрон Стоун
6. Сара Джессика Паркер
7. Скарлетт Йоханссон
8. Клэр Дэйнс
9. Дженнифер Лопес
10. Энн Хэтэуэй
11. Дженна Ортега
12. Хейли Бибер
13. Гвен Стефани
14. Блейк Лайвли
15. Айшвария Рай
Ну а насладиться другими, не менее прекрасными платьями можно в следующих наших статьях:
Фото на превью Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News
AdMe/Дизайн/15 звездных дам, которые в своих нарядах выглядят как птицы дивные, стоит им лишь повернуться спиной
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