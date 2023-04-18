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15 звездных дам, которые в своих нарядах выглядят как птицы дивные, стоит им лишь повернуться спиной

Дизайн
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Мы привыкли разглядывать наряды знаменитостей с красных дорожек спереди, однако иногда сзади может скрываться настоящее волшебство в виде длинного шлейфа. Мы переворошили множество фото звезд с разных мероприятий и нашли платья, которые с легкостью могли бы называться предметами искусства.

1. Гвендолин Кристи

LISA O'CONNOR / AFP / East News, LISA O'CONNOR / AFP / East News

2. Джессика Честейн

Priscilla Grant / Everett Collection / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

3. Приянка Чопра

Charles Sykes / Invision / AP / East News, Charles Sykes / Invision / AP / East News

4. Меган Маркл

5. Шэрон Стоун

Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News, Chassery+Courdji / KCS / East News

6. Сара Джессика Паркер

7. Скарлетт Йоханссон

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News, Sienna Conwell / Broadimage / Broad Image / East News

8. Клэр Дэйнс

9. Дженнифер Лопес

ANGELA WEISS / AFP / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

10. Энн Хэтэуэй

Invision / Invision / East News, Genin Nicolas / ABACA / Abaca / East News

11. Дженна Ортега

Rich Polk / Associated Press / East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

12. Хейли Бибер

ANGELA WEISS / AFP / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

13. Гвен Стефани

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

14. Блейк Лайвли

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

15. Айшвария Рай

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News, Arthur Mola / Invision / AP / East News

Ну а насладиться другими, не менее прекрасными платьями можно в следующих наших статьях:

Фото на превью Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News
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AdMe/Дизайн/15 звездных дам, которые в своих нарядах выглядят как птицы дивные, стоит им лишь повернуться спиной
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