16 знаменитостей, которые так ловко вписали татуировку в свой образ, что она кажется неотъемлемой деталью костюма
Любители татуировок «носят» свои рисунки по-разному. Одни считают изображение на коже чем-то личным и не спешат его всем показывать. Другие, напротив, делают татуировку на видном месте и охотно ею хвастаются. Третьи же относятся к рисунку как к изысканному аксессуару и выбирают гармонирующую с ним одежду. Знаменитые дамы из этой подборки точно принадлежат к последней категории. Посмотрите, как круто они составляют образы с тату.
Вертикальные полосы, которые создает драпировка платья Анджелины Джоли, отлично гармонируют с ее тату
Кажется, что розы на спине Скарлетт Йоханссон и цветочный декор ее платья являются единой композицией
Сверкающий наряд Лили Коллинз выглядит сказочно. А татуировка в виде феи только усиливает это впечатление
Рисунок на копчике Евы Лонгории отлично смотрится в вырезе платья. И гармонирует с узором ткани
Не удивимся, если окажется, что Селена Гомес выбирала наряд в тон своей татуировке в виде цветка
Надпись в зоне декольте Беллы Порч завершает ее футуристический образ
Мина Сувари мастерски привлекла к тату внимание публики, подобрав платье так, чтобы его детали обрамляли рисунок
Если отойти подальше и еще раз взглянуть на нижнее фото Моники Крус, покажется, что тату является частью золотой вышивки на платье
Кристина Риччи умело подобрала наряд с открытой спиной, чтобы продемонстрировать сразу 2 рисунка на коже
Голубое платье Кортни Лав и ее татуировки в виде цветков выглядят как единое целое
Дакота Джонсон решила не прятать рисунок под бретельками и распущенными локонами. И правильно сделала: татуировка восхитительна
Клаудия Леви мастерски составила образ: алый комбинезон с открытой спиной и рисунок в виде цветка здорово смотрятся вместе
Лина Хиди определенно умеет подбирать аксессуары к своим татуировкам. Кольцо в виде чайки дополнило рисунок на спине
Мы отлично понимаем Кейли Куоко. С такой крутой татушкой в верхней части спины мы бы тоже сделали стрижку каре и носили наряды с открытой спиной
Николь Ричи тоже не упускает случай надеть платье с таким кроем, чтобы дать окружающим возможность полюбоваться крылышками на своих лопатках
Парикмахер Рианны ест свой хлеб не зря. Посмотрите, какая роскошная у нее прическа, гармонирующая с россыпью созвездий на шее
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Фото на превью Andres Otero / WENN.com / agefotostock / East News, Evan Agostini / Invision / AP / East News
AdMe/Дизайн/16 знаменитостей, которые так ловко вписали татуировку в свой образ, что она кажется неотъемлемой деталью костюма
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