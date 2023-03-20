16 знаменитостей, которые так ловко вписали татуировку в свой образ, что она кажется неотъемлемой деталью костюма

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Любители татуировок «носят» свои рисунки по-разному. Одни считают изображение на коже чем-то личным и не спешат его всем показывать. Другие, напротив, делают татуировку на видном месте и охотно ею хвастаются. Третьи же относятся к рисунку как к изысканному аксессуару и выбирают гармонирующую с ним одежду. Знаменитые дамы из этой подборки точно принадлежат к последней категории. Посмотрите, как круто они составляют образы с тату.

Вертикальные полосы, которые создает драпировка платья Анджелины Джоли, отлично гармонируют с ее тату

Darla Khazei, PacificCoastNews / EAST NEWS , Darla Khazei, PacificCoastNews / EAST NEWS

Кажется, что розы на спине Скарлетт Йоханссон и цветочный декор ее платья являются единой композицией

Andres Otero / WENN.com / agefotostock / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News

Сверкающий наряд Лили Коллинз выглядит сказочно. А татуировка в виде феи только усиливает это впечатление

Рисунок на копчике Евы Лонгории отлично смотрится в вырезе платья. И гармонирует с узором ткани

Palme 2013 / News Pictures / EAST NEWS , AP / East News

Не удивимся, если окажется, что Селена Гомес выбирала наряд в тон своей татуировке в виде цветка

Надпись в зоне декольте Беллы Порч завершает ее футуристический образ

Мина Сувари мастерски привлекла к тату внимание публики, подобрав платье так, чтобы его детали обрамляли рисунок

Если отойти подальше и еще раз взглянуть на нижнее фото Моники Крус, покажется, что тату является частью золотой вышивки на платье

Кристина Риччи умело подобрала наряд с открытой спиной, чтобы продемонстрировать сразу 2 рисунка на коже

Голубое платье Кортни Лав и ее татуировки в виде цветков выглядят как единое целое

Дакота Джонсон решила не прятать рисунок под бретельками и распущенными локонами. И правильно сделала: татуировка восхитительна

Invision / Invision / East News , AP / Associated Press / East News

Клаудия Леви мастерски составила образ: алый комбинезон с открытой спиной и рисунок в виде цветка здорово смотрятся вместе

Лина Хиди определенно умеет подбирать аксессуары к своим татуировкам. Кольцо в виде чайки дополнило рисунок на спине

Thomas Janssen, PacificCoastNews / EAST NEWS , AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Мы отлично понимаем Кейли Куоко. С такой крутой татушкой в верхней части спины мы бы тоже сделали стрижку каре и носили наряды с открытой спиной

Николь Ричи тоже не упускает случай надеть платье с таким кроем, чтобы дать окружающим возможность полюбоваться крылышками на своих лопатках

Парикмахер Рианны ест свой хлеб не зря. Посмотрите, какая роскошная у нее прическа, гармонирующая с россыпью созвездий на шее

AP / East News , BEHAR ANTHONY / SIPA / EAST NEWS