17 пар звезд, которые выгуляли одинаковые наряды, но выглядели в них ну вообще по-разному
Наши любимые звездные дамы считают, что не стоит упускать случая примерить роскошный дизайнерский наряд. Даже если в точно таком же ранее красовалась коллега по цеху. И правильно делают, считаем мы. Ведь то же самое платье на другой женщине будет играть новыми красками.
Мелани Лоран и Моника Беллуччи
Французская актриса надела это платье от Christian Dior в 2021 году, а итальянская — в 2023. Артистки дополнили наряд разными колье.
Джессика Вонг и Кэтрин Зета-Джонс
Блогер Джессика Вонг решила сочетать роскошный наряд от Tony Ward с контрастной накидкой, а актриса Кэтрин Зета-Джонс преподнесла ансамбль точь-в-точь так же, как он выглядел на подиуме.
Кортни Лав и Кейт Уинслет
Кортни Лав выбрала голубое платье от Roland Mouret, а Кейт Уинслет остановилась на красном варианте.
Сара Мишель Геллар и Карен Гиллан
В 2023 году Сара примерила изящное платье от Oscar de la Renta. В таком же красовалась Карен годом ранее.
Ева Лонгория и Дина Эшер-Смит
Актриса и спортсменка облюбовали платье Victoria Beckham, но выбрали изделия разных цветов.
Катрина Балф и Оливия Калпо
И Катрина Балф, и Оливия Калпо выглядят очаровательно в этом роскошном платье от Saint Laurent.
Алис Тальони и Ирина Шейк
Актриса и модель позировали светским фотографам в одинаковых платьях бренда Isabel Marant.
Кирнан Шипка и Клара Галле
Это нежное платье от Giambattista Valli Кирнан и Клара примерили в 2022 и 2023 годах соответственно.
Фелисити Джонс и Эми Шумер
Фелисити Джонс и Эми Шумер доказали, что элегантный наряд от Erdem смотрится круто на любой фигуре.
Кэтрин Зета-Джонс и Синди Кроуфорд
Актриса и супермодель продемонстрировали идентичные платья от Marchesa, только первая выбрала бордовый вариант, а вторая — черный.
Брайс Даллас Ховард и Анна Кендрик
Нам безумно нравятся лаконичные образы, которые Брайс и Анна создали с платьем от Victoria Beckham.
Эмили Блант и Лили Коллинз
Светлый и темный варианты платья от Alexander McQueen примерили Эмили Блант и Лили Коллинз.
Бри Ларсон и Наталия Дайер
Бри и Наталия также предпочли разные варианты одного и того же наряда от Rodarte. И обе были на высоте.
Наоми Кэмпбелл и Виола Дэвис
Наоми и Виола решили по-разному блистать в платье от Valentino. Каждая из них подобрала наряд крутого оттенка.
Хайди Клум и Хонг Чау
Знаменитости доказали, что платье цвета металлик от Alex Perry одинаково эффектно выглядит и на высокой девушке, и на миниатюрной.
Аня Тейлор-Джой и Беренис Бежо
Американо-британская и французская актрисы примерили идентичные платья от Elie Saab, но разных оттенков зеленого.
Николь Кидман и Эшли Мадекве
Этот умопомрачительный ансамбль от Rodarte одинаково круто выглядит и на Николь, и на Эшли.
Роскошнейшие дизайнерские наряды можно увидеть не только на красных ковровых дорожках, но и в фильмах и сериалах. В этой статье мы как раз показывали, как на подиуме выглядели платья и костюмы наших любимых киногероинь.