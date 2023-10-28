17 пар звезд, которые выгуляли одинаковые наряды, но выглядели в них ну вообще по-разному

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Наши любимые звездные дамы считают, что не стоит упускать случая примерить роскошный дизайнерский наряд. Даже если в точно таком же ранее красовалась коллега по цеху. И правильно делают, считаем мы. Ведь то же самое платье на другой женщине будет играть новыми красками.

Мелани Лоран и Моника Беллуччи

© dpa picture alliance / Alamy Stock Photo , Cyril Pecquenard / KCS / East News Cyril Pecquenard / KCS / East News

Французская актриса надела это платье от Christian Dior в 2021 году, а итальянская — в 2023. Артистки дополнили наряд разными колье.

Джессика Вонг и Кэтрин Зета-Джонс

IMAGO / Dave Bedrosian / Imago Stock and People / East News , Vianney Le Caer / Invision / East News

Блогер Джессика Вонг решила сочетать роскошный наряд от Tony Ward с контрастной накидкой, а актриса Кэтрин Зета-Джонс преподнесла ансамбль точь-в-точь так же, как он выглядел на подиуме.

Кортни Лав и Кейт Уинслет

Кортни Лав выбрала голубое платье от Roland Mouret, а Кейт Уинслет остановилась на красном варианте.

Сара Мишель Геллар и Карен Гиллан

Richard Shotwell / Invision / East News , Sipa USA / Sipa USA / East News

В 2023 году Сара примерила изящное платье от Oscar de la Renta. В таком же красовалась Карен годом ранее.

Ева Лонгория и Дина Эшер-Смит

Jacques BENAROCH / SIPA / SIPA / East News

Актриса и спортсменка облюбовали платье Victoria Beckham, но выбрали изделия разных цветов.

Катрина Балф и Оливия Калпо

PATRICK T. FALLON / AFP / East News , Julie Edwards / Avalon / Photoshot / East News

И Катрина Балф, и Оливия Калпо выглядят очаровательно в этом роскошном платье от Saint Laurent.

Алис Тальони и Ирина Шейк

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News , Andrews Archie / ABACA / EAST NEWS

Актриса и модель позировали светским фотографам в одинаковых платьях бренда Isabel Marant.

Кирнан Шипка и Клара Галле

Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Это нежное платье от Giambattista Valli Кирнан и Клара примерили в 2022 и 2023 годах соответственно.

Фелисити Джонс и Эми Шумер

Фелисити Джонс и Эми Шумер доказали, что элегантный наряд от Erdem смотрится круто на любой фигуре.

Кэтрин Зета-Джонс и Синди Кроуфорд

White Label / East News , Sebastien Courdji / KCS / East News

Актриса и супермодель продемонстрировали идентичные платья от Marchesa, только первая выбрала бордовый вариант, а вторая — черный.

Брайс Даллас Ховард и Анна Кендрик

Richard Shotwell / Invision / AP / East News , AP / East News

Нам безумно нравятся лаконичные образы, которые Брайс и Анна создали с платьем от Victoria Beckham.

Эмили Блант и Лили Коллинз

AFP / EAST NEWS , AFP / EAST NEWS

Светлый и темный варианты платья от Alexander McQueen примерили Эмили Блант и Лили Коллинз.

Бри Ларсон и Наталия Дайер

Бри и Наталия также предпочли разные варианты одного и того же наряда от Rodarte. И обе были на высоте.

Наоми Кэмпбелл и Виола Дэвис

Vianney Le Caer / Invision / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

Наоми и Виола решили по-разному блистать в платье от Valentino. Каждая из них подобрала наряд крутого оттенка.

Хайди Клум и Хонг Чау

Знаменитости доказали, что платье цвета металлик от Alex Perry одинаково эффектно выглядит и на высокой девушке, и на миниатюрной.

Аня Тейлор-Джой и Беренис Бежо

East News

Американо-британская и французская актрисы примерили идентичные платья от Elie Saab, но разных оттенков зеленого.

Николь Кидман и Эшли Мадекве

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , AFP / EAST NEWS

Этот умопомрачительный ансамбль от Rodarte одинаково круто выглядит и на Николь, и на Эшли.

Роскошнейшие дизайнерские наряды можно увидеть не только на красных ковровых дорожках, но и в фильмах и сериалах. В этой статье мы как раз показывали, как на подиуме выглядели платья и костюмы наших любимых киногероинь.