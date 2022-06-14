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18 мужчин, которые плюнули на стереотипы и уселись за швейную машинку. И теперь гордо хвастаются своими работами

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Традиционно считается, что в швейном деле заняты женщины, даже несмотря на тот факт, что в мире есть много именитых дизайнеров-мужчин. И если дело касается не подиума, а домашней швейной машинки, то воображение сразу рисует девушку с выкройками. Только вот на самом деле парни на этой стезе горазды тоже на многое. Некоторые создают фактически шедевры.

На примере фото в этой подборке мы в ADME убедились, что представители сильной половины человечества управляются с ниткой и иголкой ничуть не хуже женщин. А в бонусе покажем пример того, как другие делают маленькие шаги на швейном поприще и уже гордятся ими.

«Я сшил жилет, чтобы отпраздновать открытие нового магазина мебели»

  • Я водитель автобуса, и вы только что подали мне идею. © Flabben1814 / Reddit

«После прекрасных отзывов о моей первой рубашке решил сшить еще одну»

«Сшил себе галстук классической формы, потому что их никто не продает»

  • Весь твой образ привлек мое внимание. Галстук выглядит очень аккуратно и красиво, а еще этот факт о коротких галстуках был новым для меня. © Neitsi / Reddit

«Купил себе швейную машинку на Рождество. Никогда раньше не шил, так что весьма доволен результатом»

  • Никогда не шили? Не может быть! Это просто шикарный результат. Вы определенно должны заниматься каким-то еще видом искусства. © mlrochon / Reddit

«Моя жена ненавидела эти шорты карго, поэтому я их укоротил»

«Сшил себе легкие черные льняные брюки для лета»

  • Они выглядят великолепно, и я в восторге от деталей: карманов и ремня. © micmacker1 / Reddit

«Накидка, дизайн которой я разработал сам и которую сшил для своей девушки, — второй проект в моей жизни»

«Сшил себе готичную куртку»

«Закончил свой выпускной наряд — жилет и брюки. Впервые шью штаны»

«Мой первый швейный проект: холщовый мешочек, натертый воском и сшитый вручную. Пока не уверен, для чего я буду его использовать»

  • Хорошая работа. Традиционно в первой сумке, которую вы шьете, хранятся ваши швейные принадлежности. © cobaltandchrome / Reddit

«Сшил куртку в стиле смокинга и рубашку в стиле диско»

«Многослойный образ со сшитым на заказ жакетом из французской неоновой жаккардовой ткани»

«Сшил куртку, вдохновившись смокингом»

«Куртка-бомбер из шерсти и кружева и моя собака»

«Жакет я создал с использованием черной шерстяной основы, а затем сверху нанес кружево: прикрепил его по краям и сверху скрытыми „розочками“. С внутренней стороны добавил накладной карман для мелочей. А пса взял из местного приюта».

«Готов к летним походам с новой самодельной ветровкой»

«Попробовал свои силы в изготовлении стеганой куртки»

«Я разработал и сшил эту куртку сам, потому что у нас тут холодно»

Бонус: «Я сшил эту страшненькую сумку. Да, она несимпатичная, но я сделал ее сам»

А кто-то из ваших знакомых мужчин шьет вещи сам? Может быть, есть фото их работ?

Фото на превью Hanoverview / Reddit
396743
AdMe/Дизайн/18 мужчин, которые плюнули на стереотипы и уселись за швейную машинку. И теперь гордо хвастаются своими работами
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