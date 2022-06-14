18 мужчин, которые плюнули на стереотипы и уселись за швейную машинку. И теперь гордо хвастаются своими работами

Традиционно считается, что в швейном деле заняты женщины, даже несмотря на тот факт, что в мире есть много именитых дизайнеров-мужчин. И если дело касается не подиума, а домашней швейной машинки, то воображение сразу рисует девушку с выкройками. Только вот на самом деле парни на этой стезе горазды тоже на многое. Некоторые создают фактически шедевры.

На примере фото в этой подборке мы в ADME убедились, что представители сильной половины человечества управляются с ниткой и иголкой ничуть не хуже женщин. А в бонусе покажем пример того, как другие делают маленькие шаги на швейном поприще и уже гордятся ими.

«Я сшил жилет, чтобы отпраздновать открытие нового магазина мебели»

Я водитель автобуса, и вы только что подали мне идею. © Flabben1814 / Reddit

«После прекрасных отзывов о моей первой рубашке решил сшить еще одну»

«Сшил себе галстук классической формы, потому что их никто не продает»

Весь твой образ привлек мое внимание. Галстук выглядит очень аккуратно и красиво, а еще этот факт о коротких галстуках был новым для меня. © Neitsi / Reddit

«Купил себе швейную машинку на Рождество. Никогда раньше не шил, так что весьма доволен результатом»

Никогда не шили? Не может быть! Это просто шикарный результат. Вы определенно должны заниматься каким-то еще видом искусства. © mlrochon / Reddit

«Моя жена ненавидела эти шорты карго, поэтому я их укоротил»

«Сшил себе легкие черные льняные брюки для лета»

Они выглядят великолепно, и я в восторге от деталей: карманов и ремня. © micmacker1 / Reddit

«Накидка, дизайн которой я разработал сам и которую сшил для своей девушки, — второй проект в моей жизни»

«Сшил себе готичную куртку»

«Закончил свой выпускной наряд — жилет и брюки. Впервые шью штаны»

«Мой первый швейный проект: холщовый мешочек, натертый воском и сшитый вручную. Пока не уверен, для чего я буду его использовать»

Хорошая работа. Традиционно в первой сумке, которую вы шьете, хранятся ваши швейные принадлежности. © cobaltandchrome / Reddit

«Сшил куртку в стиле смокинга и рубашку в стиле диско»

«Многослойный образ со сшитым на заказ жакетом из французской неоновой жаккардовой ткани»

«Сшил куртку, вдохновившись смокингом»

«Куртка-бомбер из шерсти и кружева и моя собака»

«Жакет я создал с использованием черной шерстяной основы, а затем сверху нанес кружево: прикрепил его по краям и сверху скрытыми „розочками“. С внутренней стороны добавил накладной карман для мелочей. А пса взял из местного приюта».

«Готов к летним походам с новой самодельной ветровкой»

«Попробовал свои силы в изготовлении стеганой куртки»

«Я разработал и сшил эту куртку сам, потому что у нас тут холодно»

Бонус: «Я сшил эту страшненькую сумку. Да, она несимпатичная, но я сделал ее сам»