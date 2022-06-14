18 мужчин, которые плюнули на стереотипы и уселись за швейную машинку. И теперь гордо хвастаются своими работами
Традиционно считается, что в швейном деле заняты женщины, даже несмотря на тот факт, что в мире есть много именитых дизайнеров-мужчин. И если дело касается не подиума, а домашней швейной машинки, то воображение сразу рисует девушку с выкройками. Только вот на самом деле парни на этой стезе горазды тоже на многое. Некоторые создают фактически шедевры.
На примере фото в этой подборке мы в ADME убедились, что представители сильной половины человечества управляются с ниткой и иголкой ничуть не хуже женщин. А в бонусе покажем пример того, как другие делают маленькие шаги на швейном поприще и уже гордятся ими.
«Я сшил жилет, чтобы отпраздновать открытие нового магазина мебели»
- Я водитель автобуса, и вы только что подали мне идею. © Flabben1814 / Reddit
«После прекрасных отзывов о моей первой рубашке решил сшить еще одну»
«Сшил себе галстук классической формы, потому что их никто не продает»
- Весь твой образ привлек мое внимание. Галстук выглядит очень аккуратно и красиво, а еще этот факт о коротких галстуках был новым для меня. © Neitsi / Reddit
«Купил себе швейную машинку на Рождество. Никогда раньше не шил, так что весьма доволен результатом»
- Никогда не шили? Не может быть! Это просто шикарный результат. Вы определенно должны заниматься каким-то еще видом искусства. © mlrochon / Reddit
«Моя жена ненавидела эти шорты карго, поэтому я их укоротил»
«Сшил себе легкие черные льняные брюки для лета»
- Они выглядят великолепно, и я в восторге от деталей: карманов и ремня. © micmacker1 / Reddit
«Накидка, дизайн которой я разработал сам и которую сшил для своей девушки, — второй проект в моей жизни»
«Сшил себе готичную куртку»
«Закончил свой выпускной наряд — жилет и брюки. Впервые шью штаны»
«Мой первый швейный проект: холщовый мешочек, натертый воском и сшитый вручную. Пока не уверен, для чего я буду его использовать»
- Хорошая работа. Традиционно в первой сумке, которую вы шьете, хранятся ваши швейные принадлежности. © cobaltandchrome / Reddit
«Сшил куртку в стиле смокинга и рубашку в стиле диско»
«Многослойный образ со сшитым на заказ жакетом из французской неоновой жаккардовой ткани»
«Сшил куртку, вдохновившись смокингом»
«Куртка-бомбер из шерсти и кружева и моя собака»
«Жакет я создал с использованием черной шерстяной основы, а затем сверху нанес кружево: прикрепил его по краям и сверху скрытыми „розочками“. С внутренней стороны добавил накладной карман для мелочей. А пса взял из местного приюта».
«Готов к летним походам с новой самодельной ветровкой»
«Попробовал свои силы в изготовлении стеганой куртки»
«Я разработал и сшил эту куртку сам, потому что у нас тут холодно»
Бонус: «Я сшил эту страшненькую сумку. Да, она несимпатичная, но я сделал ее сам»
А кто-то из ваших знакомых мужчин шьет вещи сам? Может быть, есть фото их работ?