18 звезд, которые надели далеко не новые платья, а в итоге от них ну глаз не оторвать

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«Новое — это хорошо забытое старое», — решили некоторые мировые звезды и попросили своих стилистов найти оригинальные наряды из прошлого. Вопреки постоянным изменениям в моде, винтажные вещи или одежда из старых коллекций могут вызвать настоящий ажиотаж на красных дорожках.

Белла Хадид в платье 1986 года от Chanel

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News , Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Дженнифер Лопес в платье, созданном по мотивам наряда 1967 года от Valentino

Джейми Ли Кертис в платье Марлен Дитрих

Дженнифер Энистон в платье 1990-х годов от Galliano

Мариса Томей в винтажном платье 1940-х

Зендея в винтажном платье 1998 года от Bob Mackie

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Кендалл Дженнер в платье от Gaultier 1994 года

Лили Олдридж в платье 2004 года от Tom Ford

Дуа Липа в корсете 1998 года от Gaultier

Ариана Гранде в платье 2003 года от Versace

Оливия Родриго в костюме 1995 года от Chanel

София Карсон в платье 1950-х от Dior

Эль Фэннинг в винтажном платье от Prada

Лили-Роуз Депп в платье 1992 года от Chanel

Бейонсе и Айрис Лоу в платье 2003 года от Versace

В 1992 году Деми Мур сияла на ковровой дорожке в платье из 40-х или 50-х годов

ASSOCIATED PRESS / East News

Платье Рене Зеллвегер тоже было из 50-х

Robert Hepler / Everett Collection / East News

В 2023 году дочь Сальмы Хайек доносила мамино платье из 1997 года