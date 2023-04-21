18 звезд, которые надели далеко не новые платья, а в итоге от них ну глаз не оторвать
«Новое — это хорошо забытое старое», — решили некоторые мировые звезды и попросили своих стилистов найти оригинальные наряды из прошлого. Вопреки постоянным изменениям в моде, винтажные вещи или одежда из старых коллекций могут вызвать настоящий ажиотаж на красных дорожках.
Белла Хадид в платье 1986 года от Chanel
Дженнифер Лопес в платье, созданном по мотивам наряда 1967 года от Valentino
Джейми Ли Кертис в платье Марлен Дитрих
Columbia Pictures Corporation / Collection Christophel / East News, © Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images
Дженнифер Энистон в платье 1990-х годов от Galliano
Мариса Томей в винтажном платье 1940-х
Зендея в винтажном платье 1998 года от Bob Mackie
Кендалл Дженнер в платье от Gaultier 1994 года
Лили Олдридж в платье 2004 года от Tom Ford
Дуа Липа в корсете 1998 года от Gaultier
Ариана Гранде в платье 2003 года от Versace
Оливия Родриго в костюме 1995 года от Chanel
София Карсон в платье 1950-х от Dior
Эль Фэннинг в винтажном платье от Prada
Лили-Роуз Депп в платье 1992 года от Chanel
Бейонсе и Айрис Лоу в платье 2003 года от Versace
Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, © David M. Benett / Getty Images Entertainment / Getty Images
В 1992 году Деми Мур сияла на ковровой дорожке в платье из 40-х или 50-х годов
Платье Рене Зеллвегер тоже было из 50-х
В 2023 году дочь Сальмы Хайек доносила мамино платье из 1997 года
Есть еще немало людей, которые просто обожают винтаж:
Фото на превью Tsuni / USA / Alamy Stock Photo, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
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