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20+ звезд, которые выбрали уникальные наряды из старых коллекций и затмили всех вокруг

Дизайн
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Знаменитости почти всегда выходят в свет в самых новых, нередко еще не доступных широкой общественности творениях именитых дизайнеров. Но бывают случаи, когда известные женщины выбирают наряды 10- и даже 20-летней давности. Как правило, чем более редкой оказывается находка, тем больший успех имеет звезда.

В 2013 году Наоми Кэмпбелл вышла в свет в платье Versace, которое надевала в 1992 году

Ben Hider / Invision / AP / East News

В 2022 году Дуа Липа представила публике другой наряд из архивов Versace — трикотажное платье с фирменными золотыми пуговицами из коллекции осень-зима — 1994

Evan Agostini / Invision / East News

В 2023 году Дженна Ортега примерила асимметричный наряд того же бренда из осенней коллекции 1994 года

Jordan Strauss / Invision / East News

В 2019 году Марион Котийяр появилась на красной дорожке Каннского фестиваля в эффектном наряде Chanel из коллекции 1999 года

В 2017 году Ким Кардашьян посетила премьеру фильма «Обещание» в золотом трикотажном платье 1997 года авторства Джанни Версаче

NPA / The Grosby Group / EAST NEWS

На церемонии вручения премии Grammy-2023 Мадонна вышла на сцену в костюме Mugler из весенней коллекции 1997 года

Руни Мара на церемонию вручения премии Independent Spirit Awards — 2023 надела красный костюм-двойку Givenchy 1997 года

VALERIE MACON / AFP / East News

Лили Аллен появилась в платье Giorgio Armani 1997 года

Рианна перенесла всех в 1995 год, посетив AFI Fest — 2019 в шелковом винтажном кимоно John Galliano

Invision / Invision / East News

Сидни Суини явилась на церемонию GQ Men of the Year Awards — 2022 в оливковом платье-комбинации Versace из осенней коллекции 1995 года

A. Pérez Meca / Associated Press / East News

Кэти Перри блистала на премьере телешоу «Кэрол Бернетт: 90 лет смеха и любви» (2023 год) в винтажном бархатном платье 1989 года

Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Лейтон Мистер для посещения премьеры сериала «Флейшман в беде» выбрала велюровое платье миди Prada из осенней коллекции 2000 года

Charles Sykes / Invision / East News

Оливия Палермо на церемонию CFDA Fashion Awards — 2019 пришла в эффектном платье Valentino 2003 года

ANGELA WEISS / AFP / East News

На красной дорожке Huading Awards — 2014 Хэлли Берри блистала в роскошном платье 2003 года модного дома Elie Saab

Richard Shotwell / Invision / AP / East News

В 2014 году Кейт Бекинсейл вдохнула новую жизнь в платье 2003 года из коллекции Elie Saab

Anthony Behar / Sipa USA / East News, Anthony Behar / Sipa USA / East News

Селин Дион на церемонии «Оскар-2007» приковала взгляды окружающих, надев винтажное платье James Galanos

В 2018 году Блейк Лайвли произвела фурор на модном показе, надев серебряное платье Versace 1999 года

Энн Хэтэуэй блистала на балу Met Gala — 2013 в винтажном платье Valentino из архивной коллекции 1992 года

Charles Sykes / Invision / AP / East News

Зендея на церемонии вручения NAACP Image Awards — 2023 предстала перед публикой в платье Versace 2002 года с вставками неонового зеленого оттенка

Richard Shotwell / Invision / East News

А затем она переоделась в белоснежный костюм-двойку из коллекции Prada весна-лето 1993 года

Chris Pizzello / Invision / East News

В 2023 году на премьере сериала «Связанные насмерть» Рэйчел Вайс сразила всех наповал, появившись в насыщенно-красном платье Valentino 2011 года

SOPA Images / SIPA / SIPA / East News

В 2018 году Леди Гага прошлась по красной дорожке Венецианского кинофестиваля в винтажном платье Azzedine Alaïa

Invision / Invision / East News, AP / Associated Press / East News

В 2015 году Сальма Хайек посетила открытие выставки в Музее Виктории и Альберта в великолепном винтажном творении Alexander McQueen из коллекции 2008 года

imago / Future Image / EAST NEWS

Если вы любите винтаж так же, как и мы, посмотрите еще несколько статей, в которых представлены яркие образы знаменитостей:

Фото на превью imago / Future Image / EAST NEWS, Chris Pizzello / Invision / East News
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AdMe/Дизайн/20+ звезд, которые выбрали уникальные наряды из старых коллекций и затмили всех вокруг
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