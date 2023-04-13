20+ звезд, которые выбрали уникальные наряды из старых коллекций и затмили всех вокруг

Знаменитости почти всегда выходят в свет в самых новых, нередко еще не доступных широкой общественности творениях именитых дизайнеров. Но бывают случаи, когда известные женщины выбирают наряды 10- и даже 20-летней давности. Как правило, чем более редкой оказывается находка, тем больший успех имеет звезда.