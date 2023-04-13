20+ звезд, которые выбрали уникальные наряды из старых коллекций и затмили всех вокруг
Знаменитости почти всегда выходят в свет в самых новых, нередко еще не доступных широкой общественности творениях именитых дизайнеров. Но бывают случаи, когда известные женщины выбирают наряды 10- и даже 20-летней давности. Как правило, чем более редкой оказывается находка, тем больший успех имеет звезда.
В 2013 году Наоми Кэмпбелл вышла в свет в платье Versace, которое надевала в 1992 году
В 2022 году Дуа Липа представила публике другой наряд из архивов Versace — трикотажное платье с фирменными золотыми пуговицами из коллекции осень-зима — 1994
В 2023 году Дженна Ортега примерила асимметричный наряд того же бренда из осенней коллекции 1994 года
В 2019 году Марион Котийяр появилась на красной дорожке Каннского фестиваля в эффектном наряде Chanel из коллекции 1999 года
В 2017 году Ким Кардашьян посетила премьеру фильма «Обещание» в золотом трикотажном платье 1997 года авторства Джанни Версаче
На церемонии вручения премии Grammy-2023 Мадонна вышла на сцену в костюме Mugler из весенней коллекции 1997 года
Руни Мара на церемонию вручения премии Independent Spirit Awards — 2023 надела красный костюм-двойку Givenchy 1997 года
Лили Аллен появилась в платье Giorgio Armani 1997 года
Рианна перенесла всех в 1995 год, посетив AFI Fest — 2019 в шелковом винтажном кимоно John Galliano
Сидни Суини явилась на церемонию GQ Men of the Year Awards — 2022 в оливковом платье-комбинации Versace из осенней коллекции 1995 года
Кэти Перри блистала на премьере телешоу «Кэрол Бернетт: 90 лет смеха и любви» (2023 год) в винтажном бархатном платье 1989 года
Лейтон Мистер для посещения премьеры сериала «Флейшман в беде» выбрала велюровое платье миди Prada из осенней коллекции 2000 года
Оливия Палермо на церемонию CFDA Fashion Awards — 2019 пришла в эффектном платье Valentino 2003 года
На красной дорожке Huading Awards — 2014 Хэлли Берри блистала в роскошном платье 2003 года модного дома Elie Saab
В 2014 году Кейт Бекинсейл вдохнула новую жизнь в платье 2003 года из коллекции Elie Saab
Селин Дион на церемонии «Оскар-2007» приковала взгляды окружающих, надев винтажное платье James Galanos
В 2018 году Блейк Лайвли произвела фурор на модном показе, надев серебряное платье Versace 1999 года
Энн Хэтэуэй блистала на балу Met Gala — 2013 в винтажном платье Valentino из архивной коллекции 1992 года
Зендея на церемонии вручения NAACP Image Awards — 2023 предстала перед публикой в платье Versace 2002 года с вставками неонового зеленого оттенка
А затем она переоделась в белоснежный костюм-двойку из коллекции Prada весна-лето 1993 года
В 2023 году на премьере сериала «Связанные насмерть» Рэйчел Вайс сразила всех наповал, появившись в насыщенно-красном платье Valentino 2011 года
В 2018 году Леди Гага прошлась по красной дорожке Венецианского кинофестиваля в винтажном платье Azzedine Alaïa
В 2015 году Сальма Хайек посетила открытие выставки в Музее Виктории и Альберта в великолепном винтажном творении Alexander McQueen из коллекции 2008 года
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Фото на превью imago / Future Image / EAST NEWS, Chris Pizzello / Invision / East News
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