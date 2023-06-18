7 моделей джинсов и брюк, которые даже стройные и длинные ноги визуально сделают короче

Существует множество простых хитростей, которые помогают визуально удлинить ноги. Иногда достаточно сделать акцент на верхней части гардероба или заправить рубашку в брюки. В этой статье мы подготовили список одежды, которая «крадет» длину ног. А еще поделимся советами, о том, как прибавить себе роста с помощью нехитрых трюков.

Джинсы багги укорачивают ноги

Сегодня зумеры выбирают мешковатые джинсы багги. Они не сковывают движения и скрывают объем бедер и ягодиц. Однако длиннее ноги в них явно не выглядят. Поэтому любителям свободных брюк лучше выбрать старые добрые мамины джинсы — классические брюки с высокой посадкой, которые были на пике моды в конце прошлого века. Они не обтягивают ноги, в отличие от скинни, и в то же время придают форму и подчеркивают изгибы ног.

Укороченные брюки делают ноги шире

Укороченные брюки и джинсы сейчас в тренде. Но даже длинноногие красавицы могут выглядеть в них полнее и ниже ростом. Поэтому лучше всего отдать предпочтение длинным моделям, край штанин которых слегка прикрывает туфли или кроссовки. Кстати, если желание носить кропнутые джинсы все же велико, то следует убедиться, что они заканчиваются чуть ниже самой широкой части икры.

Джинсы с низкой талией визуально укорачивают ноги

Джинсы с низкой подсадкой стали популярными в начале 2000-х годов. Многие помнят, как красовались в них Бритни Спирс и Джессика Альба. Вот только такие джинсы делают визуально ноги короче. Кроме того, приходится постоянно потягивать их, либо носить ремень. Другое дело — джинсы с высокой посадкой. Они подчеркивают талию, что делает ноги более длинными и стройными. А если еще заправить рубашку или футболку в брюки, то туловище и ноги выглядят длиннее.

Костюм контрастного цвета нарушает пропорции тела

Сочетание контрастных цветов в одежде укорачивает линии, так как оно создает визуальный разрыв между верхней и нижней частями тела и, соответственно, делает фигуру короче. Хорошая новость: сейчас очень модно носить монохромные спортивные костюмы. Благодаря однотонной цветовой гамме, этот тип одежды не нарушает пропорции фигуры.

Короткие шорты с низкой талией «крадут» длину ног

В жаркую погоду, когда хочется надеть короткие шорты или юбку, лучше выбрать те, что с высокой посадкой. Ведь они «поднимают» линию талии, удлиняют ноги и скрывают полные бедра. Шорты с низкой посадкой могут выглядеть модно и привлекательно. Но, как и в случае с брюками, они делают короткие ноги еще короче, особенно если ткань тонкая.

Брюки палаццо придают ненужный объем

Широкие брюки палаццо эффектно маскируют полные ноги. Кроме того, они не сковывают движения, а их струящаяся ткань добавляет образу элегантности. Но следует быть внимательней в подборе верха, ведь широкие штанины придают объем нижней части тела и могут заметно укоротить ноги. По этой же причине следует заправлять рубашку в брюки. Лучше всего подобрать верх из облегающей ткани, к примеру, надеть водолазку. Правильная комбинация одежды поможет сделать ноги визуально длиннее, талию более тонкой, а силуэт — гармоничным.

Светлые брюки полнят

Не секрет, что темная ткань помогает выглядеть стройнее. Дело в том, что темные предметы кажутся нам намного меньше, чем они есть. Поэтому черные брюки — отличный выбор. Кроме того, черный цвет можно легко комбинировать с другими и выглядеть при этом элегантно.