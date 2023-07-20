8+ советов, благодаря которым любая девушка с пышными формами подберет себе идеальные джинсы

Любая девушка, чья фигура отличается от стандартной, знает, что подобрать идеально сидящую одежду бывает непросто. Многие производители будто все еще не знают, что мы, девушки, бываем разного роста и разных параметров. Специально для тех, кто теряется в бесконечных рядах одежды, мы собрали несколько общих советов, благодаря которым выбрать джинсы станет чуть проще.

Если хочется визуально удлинить ноги, выбирайте высокую посадку

Невысоким девушкам зачастую хочется выглядеть выше — добиться этого можно с помощью правильной посадки джинсов. Модели с завышенной талией делают пропорции фигуры более гармоничными, зрительно вытягивая ноги и бедра.

При крупных икрах лучше остановиться на прямых или расклешенных моделях

Если не хочется подчеркивать икры и добавлять им лишнего объема, стоит выбрать модели джинсов, которые не будут облегать ноги ниже колена — подойдут и прямые, и расклешенные. Кроме того, можно сделать на штанинах подвороты: так акцент сместится на самую изящную часть ноги — лодыжку.

У обладательниц пышных бедер есть два варианта: если хочется, можно подчеркнуть формы

Некоторым девушкам хочется подчеркивать изгибы фигуры. В этом случае можно остановиться на джинсах скинни, а наверх для баланса надеть свободный топ, который создаст изящную драпировку вокруг бедер.

Или, напротив, не делать акцент на этой части тела

В этом случае можно выбрать джинсы, которые облегают ноги до бедер, а уже с бедер свободно свисают, оставляя воздух между ногой и тканью.

Если на попе и бедрах есть «ушки» и их хочется спрятать, лучше выбрать джинсы свободного фасона

Выбирайте джинсы, расклешенные прямо от начала бедра — такой фасон уравновесит верхнюю и нижнюю часть ног, а заодно спрячет все, что не хочется демонстрировать.

Отдавайте предпочтение более плотной ткани

Джинсы, на 100% состоящие из хлопка, называются жесткими. И, несмотря на не слишком привлекательное название, они долговечнее, лучше садятся по фигуре, а главное — в перспективе удобнее. Джинсы из тянущейся ткани, конечно, удобнее в момент примерки и могут сразу сесть по фигуре хорошо. Но они гораздо быстрее изнашиваются, а ткань во время носки растягивается и теряет форму.

Обратите внимание на свой тип фигуры

KELA / Broadimage / EAST NEWS , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Пропорции и тип фигуры очень важны при выборе джинсов. Скажем, для типа фигуры «груша» с выраженными бедрами отлично подойдут расклешенные от колена или прямые, свободного покроя джинсы, которые визуально сбалансируют разницу в объемах. Девушкам-«песочные часы» идут практически все модели, в том числе и скинни; а «яблокам», чтобы уравновесить объем в верхней части тела, подойдут широкие расклешенные джинсы. Обладательницам фигуры типа «перевернутый треугольник» важно уравновесить нижнюю часть тела, так как вес концентрируется в верхней части тела, а плечи шире бедер. Девушкам с такой фигурой подойдут расклешенные модели, джинсы bootcut, а так же заниженная линия талии.

Бонус: быстрый гайд по популярным моделям джинсов

Skinny — облегающий крой; идеальны для девушек с типом фигуры «песочные часы»; при широких бедрах лучше сочетать со свободно сидящим топом.

— облегающий крой; идеальны для девушек с типом фигуры «песочные часы»; при широких бедрах лучше сочетать со свободно сидящим топом. Slim — немного свободнее в икрах, чем skinny; идеальны, если хочется отвлечь внимание от икр.

— немного свободнее в икрах, чем skinny; идеальны, если хочется отвлечь внимание от икр. Straight — прямой крой; подходят, если хочется уравновесить перепад между бедрами и голенями, зрительно удлинят ноги.

— прямой крой; подходят, если хочется уравновесить перепад между бедрами и голенями, зрительно удлинят ноги. Bootcut — облегают в бедрах, но слегка расклешенные в области голеней (иногда даже с разрезом). Отвлекут внимание от бедер, если хочется.

— облегают в бедрах, но слегка расклешенные в области голеней (иногда даже с разрезом). Отвлекут внимание от бедер, если хочется. Wide-leg — широкие расклешенные джинсы, подходят практически любой фигуре, скрывают объем и зрительно вытягивают ноги.