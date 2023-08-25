9 вещей, которых лучше избегать, чтобы не накинуть себе пару-тройку лишних лет

Мы тщательно заботимся о своей коже, стрижке и гардеробе, стараемся следовать модным трендам. Но иногда упускаем из виду тот факт, что некоторые детали могут добавить образу несколько лет и свести на нет все наши старания.

Яркий румянец

VALERIE MACON/AFP/East News , Hahn Lionel / ABACA / EAST NEWS

Естественный розовый оттенок щечек выглядит шикарно и свежо. Слишком яркие или блестящие румяна могут перебить этот эффект. Лучше использовать румяна с кремовой текстурой, они придают нежный блеск и одновременно увлажняют кожу.

Густая подводка для глаз

Jordan Strauss / Invision / East News , Burston Cole / Canadian Press / ABACA / Abaca / East News

Профессионалы в области макияжа рекомендуют остерегаться густой подводки, в особенности на нижнем веке. Яркие линии могут акцентировать внимание на темных кругах и морщинах. При правильном подходе с помощью подводки возможно достичь эффекта подтяжки. Лучше всего наносить косметический продукт только на верхнее веко и уголок глаза. Растушевка линии делает взгляд более мягким.

Незаправленная одежда

Хоть в свободной одежде многие чувствуют себя уютно, но она может визуально добавить возраст. Такой стиль скрывает контуры тела и делает образ менее гармоничным. Заправив лишь переднюю часть рубашки или свитера в юбку или брюки, можно акцентировать внимание на талии. Этот маленький секрет действует даже с темной одеждой, известной своим «старящим» эффектом.

Длинные ногти

Короткие ногти многие «ассоциируют» с молодостью. В то время как слишком длинные ногти придают рукам «зрелый» вид. Поэтому лучше избегать наращивания и следить за длиной собственных ногтей.

Тонкие брови

Cyril Pecquenard/KCS/East News

С годами волоски бровей могут становиться тоньше, что визуально может добавить человеку лишних лет. В то время как пышные брови создают впечатление молодости и свежести.

Длинные юбки

Слишком длинные юбки придают образу нотки «старинной моды». Несмотря на важность учета роста и особенностей фигуры при выборе юбки, для многих длина до колена или выше считается идеальной.

Массивные ожерелья

Мелкие и изящные аксессуары мгновенно освежают и омолаживают облик. В то время как крупные ожерелья, напротив, могут «старить». Тонкие монохромные цепочки выглядят особенно стильно и актуально.

Аксессуары в тон обуви

Прошли те дни, когда сумка, сочетающаяся по цвету с обувью, была вершиной стиля. Для того чтобы создать актуальный и современный образ, стоит избегать подобного однотонного дуэта. Хотя бы текстура или цвет в паре «сумка-обувь» должны различаться.

Брюки на резинке

Такая одежда часто ассоциируется со старшим поколением, для которых комфорт — главное. Однако мешковатый крой и складки у пояса могут искажать линии фигуры. Лучше выбирать модели без резинки.