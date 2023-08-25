9 вещей, которых лучше избегать, чтобы не накинуть себе пару-тройку лишних лет
Мы тщательно заботимся о своей коже, стрижке и гардеробе, стараемся следовать модным трендам. Но иногда упускаем из виду тот факт, что некоторые детали могут добавить образу несколько лет и свести на нет все наши старания.
Яркий румянец
Естественный розовый оттенок щечек выглядит шикарно и свежо. Слишком яркие или блестящие румяна могут перебить этот эффект. Лучше использовать румяна с кремовой текстурой, они придают нежный блеск и одновременно увлажняют кожу.
Густая подводка для глаз
Профессионалы в области макияжа рекомендуют остерегаться густой подводки, в особенности на нижнем веке. Яркие линии могут акцентировать внимание на темных кругах и морщинах.
При правильном подходе с помощью подводки возможно достичь эффекта подтяжки. Лучше всего наносить косметический продукт только на верхнее веко и уголок глаза. Растушевка линии делает взгляд более мягким.
Незаправленная одежда
Хоть в свободной одежде многие чувствуют себя уютно, но она может визуально добавить возраст. Такой стиль скрывает контуры тела и делает образ менее гармоничным.
Заправив лишь переднюю часть рубашки или свитера в юбку или брюки, можно акцентировать внимание на талии. Этот маленький секрет действует даже с темной одеждой, известной своим «старящим» эффектом.
Длинные ногти
Короткие ногти многие «ассоциируют» с молодостью. В то время как слишком длинные ногти придают рукам «зрелый» вид. Поэтому лучше избегать наращивания и следить за длиной собственных ногтей.
Тонкие брови
С годами волоски бровей могут становиться тоньше, что визуально может добавить человеку лишних лет. В то время как пышные брови создают впечатление молодости и свежести.
Длинные юбки
Слишком длинные юбки придают образу нотки «старинной моды». Несмотря на важность учета роста и особенностей фигуры при выборе юбки, для многих длина до колена или выше считается идеальной.
Массивные ожерелья
Мелкие и изящные аксессуары мгновенно освежают и омолаживают облик. В то время как крупные ожерелья, напротив, могут «старить». Тонкие монохромные цепочки выглядят особенно стильно и актуально.
Аксессуары в тон обуви
Прошли те дни, когда сумка, сочетающаяся по цвету с обувью, была вершиной стиля. Для того чтобы создать актуальный и современный образ, стоит избегать подобного однотонного дуэта. Хотя бы текстура или цвет в паре «сумка-обувь» должны различаться.
Брюки на резинке
Такая одежда часто ассоциируется со старшим поколением, для которых комфорт — главное. Однако мешковатый крой и складки у пояса могут искажать линии фигуры. Лучше выбирать модели без резинки.
Лучше избегать тех вещей, которые визуально могут накинуть нам лет. Но не стоит забывать и о тех деталях образа, которые делают его неряшливым.