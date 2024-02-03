Что случилось с супермоделями 90-х, на которых мечтали быть похожими все девчонки

Имена Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Линды Евангелисты стали синонимами слова «супермодель». Эти женщины совершили революцию в мире моды и даже спустя десятилетия приковывают к себе восхищенные взгляды публики. Мы полюбопытствовали и узнали, как сложилась судьба главных звезд модных подиумов 90-х.

Кристи Тарлингтон

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Кристи начала делать первые шаги в карьере в юном возрасте 14 лет. Являясь лицом марок Yves Saint Laurent, Max Mara и Calvin Klein, она входила в «золотую пятерку» супермоделей, наряду с Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелиста и Татьяной Патитц. После покорения вершин моделинга, в 2000-х Кристи попробовала себя в качестве бизнесвумен, выпустив две линейки спортивной одежды совместно с брендом Puma, а также выступила в роли корреспондента. В 2023 году вместе с давними подругами по цеху модель приняла участие в документальном фильме «Супермодели». В 2000 году у Тарлингтон завязались отношения с актером и кинорежиссером Эдвардом Бернсом, в браке с которым у нее родились двое детей.

Карен Мюлдер

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За свою кукольную внешность Карен получила прозвище Живая Барби. Девушка за короткое время построила фантастическую карьеру и входила в десятку самых высокооплачиваемых моделей, зарабатывая до £ 10 000 в день. Мюлдер участвовала в показах Giorgio Armani, Valentino, Versace и Yves Saint Laurent, была лицом Guess и Victoria’s Secret, а также позировала для Sports Illustrated — словом, имела все, о чем другие только мечтают. Но в 2000 году модель неожиданно для всех завершила карьеру на самом пике из-за проблем с психическим здоровьем. Далее было несколько попыток вернуться на подиум, но вернуть былую славу не удалось. Сейчас Карен ведет жизнь затворницы и практически пропала с радаров.

Линда Евангелиста

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Звезда Линды Евангелисты ярко загорелась в конце 1980-х. В 1998 она ушла из модельного бизнеса, однако спустя 3 года вернулась. Неоднократно появлялась на обложках модных журналов и в телепередачах и была настоящей иконой. Несколько лет назад Евангелиста пропала с радаров, а в 2022 году дала интервью, в котором рассказала, что была вынуждена скрываться от публики после того, как испортила лицо неудачно проведенной процедурой криолиполиза. С 1987 по 1993 годы Линда была замужем за директором модельного агентства Жеральдом Мари. Больше Евангелиста замуж не выходила, но родила сына Августина Джеймса от миллиардера Франсуа-Анри Пино, нынешнего мужа Сальмы Хайек.

Клаудия Шиффер

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Трудно поверить, но поначалу Клаудиа планировала пойти по стопам своего отца и стать адвокатом. Первые шаги в качестве модели девушка сделала после окончания средней школы. За короткий срок она сделал головокружительную карьеру и не раз признавалась одной из красивейших женщин планеты. А еще Шиффер часто сравнивали с Брижит Бардо. Не ограничившись подиумом, Клаудиа попробовала себя и в кино. С 2011 года модель занимается производством собственной линейки одежды и продвигает косметический бренд Claudia Schiffer Make Up. В 90-х Шиффер несколько лет встречалась с Дэвидом Копперфильдом, они даже объявили о помолвке, но вскоре разошлись. В 2002 году Шиффер связала себя узами брака с продюсером и режиссером Мэттью Воном. Супруги воспитывают сына и 2 дочерей.

Синди Кроуфорд

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Карьера Синди Кроуфорд стартовала в конце 1980-х годов и бурно расцвела в последующем десятилетии. Модель не только появлялась на подиумах и обложках журналов, но и в клипах всемирно известных музыкантов. В 2000 году Синди отошла от модельной карьеры, спустя 5 лет выпустила в продажу собственную линию косметических средств и коллекцию мебели. Кроуфорд не скрывает, что частенько прибегает к косметическим процедурам, а ее первый визит к пластическому хирургу состоялся, когда ей было 29 лет. Синди активно поддерживает фонды по борьбе с лейкемией. Именно от этого заболевания крови скончался брат Кроуфорд, которому на тот момент было 3 года. Несколько лет модель была замужем за Ричардом Гиром. В 1998 году оформила брак с Рэнди Гербером, с которым счастлива вместе более 25 лет. В 1999 у пары родился сын Пресли, а спустя 3 года — дочь Кайя.

Хайди Клум

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Хайди Клум прославилась на закате 90-х после того, как ее фотографии в купальнике опубликовали в журнале Sports Illustrated. Ну а немногим позже девушка стала одним из «ангелов» Victoria’s Secret. Потом с Хайди начали заключать контракты мировые бренды, она красовалась на обложках многих престижных изданий. Активно снималась в кино и в музыкальных клипах, а также построила головокружительную карьеру на телевидении. Хайди может похвастаться весьма бурной личной жизнью. У модели 4 детей. В 2019 году Клум вышла замуж за музыканта Тома Каулица.

Эмбер Валлетта

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Эмбер впервые появилась на обложке Vogue в начале 90-х, когда ей было всего 18 лет. В общей сложности девушка украшала журнал 16 раз. За свою продолжительную карьеру зеленоглазая красавица успела поработать практически со всеми модными домами, а также попробовала себя в качестве телеведущей и актрисы. На счету Эмбер роли в фильмах «Семьянин», «Перевозчик 2» и «Правила съема: Метод Хитча». Спустя несколько лет затишья в модельной карьере в 2016 году Валетта триумфально вернулась на подиум, приняв участие в показах брендов Isabel Marant, Versace и Dries Van Noten.

Кейт Мосс

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В 1990-х Кейт Мосс привнесла в модельный мир тренд на невысоких девушек-подростков, хотя до этого большой популярностью пользовались образы недоступных богинь-супермоделей. Мосс была довольно успешной, ведь с ней заключали контракты самые престижные модные дома. Однако в середине 2000-х годов из-за скандала некоторые бренды разорвали с ней деловые отношения. Но после того, как страсти улеглись, ее вновь стали приглашать к себе: карьера Кейт возобновилась. С 1994 по 1998 у модели была любовная связь с Джонни Деппом. От следующих отношений с редактором модного журнала Джефферсоном Хэком у нее родилась дочь Лила Грэйс, которая впоследствии пошла по маминым стопам. В 2011 Кейт заключила брак с музыкантом Джейми Хинсом, но позднее развелась с ним. Сейчас модель в отношениях с фотографом Николаем фон Бисмарком. Известная своей бурной жизнью в прошлом, она стала на путь исправления и в одном из своих интервью заявила: «Я научилась смотреть на все свои недостатки и трезво оценивать себя».

Летиция Каста

EAST NEWS , Castel Franck / ABACA / Abaca / East News

Карьера Летиции началась в 1993 году, когда ей было всего 15. Тогда же она подписала свой первый контракт с брендом Guess. С 1998 по 2000 год Каста была одной из ведущих «ангелов» Victoria’s Secret, а также сотрудничала с Valentino, Givenchy, Ralph Lauren, Cacharel, Lolita Lempicka, Chanel, Dolce and Gabbana и Nina Ricci. В ее копилке более 250 обложек для передовых глянцевых журналов. Параллельно с модельной карьерой Каста активно снималась в кино. Например, ее можно увидеть в нашумевшей комедии «Астерикс и Обеликс против Цезаря». Модель имеет троих детей от предыдущих отношений. А также воспитывает двухлетнего сына Азеля от актера Луи Гарреля, за которого она вышла замуж в 2017 году. В этом браке у них родился сын Азель.

Тайра Бэнкс

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News

Невозможно себе представить, но в детстве Тайру Бэнкс частенько дразнили утенком, а все из-за ее нестандартной внешности. До того как Бэнкс заявила о себе, ее кандидатуру отклонили аж 4 модельных агентства, но пятое все же поверило в девушку и заключило с ней контракт. Тайра начала щеголять по модным подиумам и светиться на обложках журналов. В 2005 году ушла из модельного бизнеса и сосредоточилась на выпуске собственного ежедневного ток-шоу. В 2019 году, спустя 14 лет после перерыва в карьере модели, она приняла участие в съемках для обложки журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue. В свое время Тайра выпускала косметику и даже вместе с мамой написала книгу. Друзья модели называют ее «Черной вдовой», а все из-за того, что она предпочитает расставаться со своими возлюбленными первой. В интервью женщина признавалась, что ей нередко приходилось испытывать много неприятных ситуаций, связанными с отношениями с противоположным полом. Сегодня о личной жизни Тайры практически ничего неизвестно. У нее есть сын Йорк от прошлых отношений с норвежским фотографом Эриком Аслой.

Ева Герцигова

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News , Vianney Le Caer / Invision / East News

Путь Евы в модельном мире начался в 16 лет. Но настоящая популярность к ней пришла в 1994 году после участия в рекламе нижнего белья бренда Wonderbra. Билборд с фотографией Евы впоследствии признали самой культовой наружной рекламой последних десятилетий. За свою долголетнюю карьеру Герцигова успела поработать с такими марками как Louis Vuitton, Benedetta Dubini, Giles Deacon, Emilio Pucci and Versace и украшала обложки Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, Marie Claire, Numéro и Allure. Также Ева несколько раз появлялась в кино, в частности в лентах «Модильяни» и «Между ангелом и бесом». С 1996 по 1998 годы состояла в браке с музыкантом Тико Торресом. В 2001 году у нее начались отношения с итальянским бизнесменом Грегорио Марсиаейм, с которым супермодель счастлива по сей день. Пара воспитывает троих сыновей.