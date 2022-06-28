Художница валяет шерстяные фигурки, которые будто бы пришли на Землю из волшебных миров

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Настасья Шуляк вот уже более 10 лет занимается созданием шерстяных игрушек. Спустя 2 года после начала работы ее творения завирусились в интернете. Изделия завоевали большую армию поклонников благодаря сказочному виду.

Мы в ADME решили погрузиться с головой в волшебное творчество Настасьи и предлагаем вам сделать это с нами.

1. Примерно такими у автора были первые сделанные ею игрушки

2. А этих персонажей Настасья Шуляк называет кочками

3. У этой кочки будто пропеллер, и, кажется, она сейчас взлетит

4. Одним эти создания напоминают редис, а кто-то из подписчиков назвал их «борщекочками»

5. Милая осенняя кочка

6. У кого-то эти кочки ассоциируются с цветущими суккулентами, а автор называет их «дурехами, похожими на подружек невесты»

7. Этот малыш поразительно похож на детеныша Ждуна, который чего-то дождался

8. Настасья признавалась, что в последние годы предпочитает бледные цвета. Но в то же время мастерица не собирается отказываться от ярких красок

9. Этот косолапый будто бы прямиком притопал из волшебного леса

10. А вы когда-нибудь видели динозавра в шапочке?

11. Модный поросенок на прогулке

12. Одни увидели в этой зверушке левушку, другие — мишку в шали

13. Кочка будто бы говорит: «Я хорошая. Чмокни меня в щечку!»

14. Признайтесь, хотели бы подружиться с этим очаровательным парнем?

15. Животные из серии «Круглые»

16. Маленький зубастик

17. Этот пингвиненок будто бы только что спасся с отколотой льдины