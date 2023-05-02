Как выбрать крутую толстовку, чтобы потом все вокруг спрашивали: «Супер, где урвала?»

Толстовки — это удобная и практичная одежда, которая никогда не выйдет из моды. Однако выбрать правильную модель, которая верно прослужит годами, может быть не так просто. Во время шопинга стоит обратить внимание на некоторые важные параметры, и тогда толстовка будет действительно идеальной. А вы в ней будете выглядеть на все сто.

Шаг № 1: Определиться с фасоном

Два наиболее распространенных стиля этого элемента одежды — это худи и толстовка на молнии. Главное отличие между ними заключается в способе надевания. Толстовки на молнии имеют два передних кармана, в то время как худи имеют один большой карман на передней стороне. Впрочем, многие используют эти слова как синонимы и без проблем понимают друг друга. Конечно, модные дизайнеры любят вызовы, и со временем появились различные оригинальные модели: с пуговицами, боковыми молниями, без рукавов и любые другие, но они не считаются базовым элементом гардероба.

У стандартных моделей есть свои плюсы и минусы, которые следует учитывать, чтобы не промахнуться с выбором. Худи, которые надеваются через голову, как правило, теплее. И есть большой простор для нанесения принтов. Но в них сложнее контролировать температуру. Можно закатать рукава, но это все — вы либо в худи, либо снимаете его. Толстовки на молнии довольно универсальны и удобны в использовании. Но у них есть главный минус: лишние детали обеспечивают больше трудностей с ноской. Некачественные молнии могут ломаться, некрасиво выпирать или деформироваться. Все это разрушит ваш образ.

Шаг № 2: Выбрать подходящий материал

Также следует обратить внимание на материалы, используемые при производстве толстовок. Большинство худи состоят из смеси полиэстера, хотя можно найти и полностью хлопковую ткань. Процентное соотношение полиэстера и хлопка влияет на комфорт носки одежды. Если нужно сохранить прохладу жарким летом или носить что-то во время интенсивных тренировок, то ткань с высоким содержанием хлопка подойдет идеально. А вот толстовки для холодного времени лучше выбирать из ткани, в которой полиэстера больше. Некоторые производители даже добавляют шерсть, чтобы было теплее. Но есть важный нюанс. Полиэстер имеет тенденцию лучше удерживать запахи, чем хлопок. Поэтому такую толстовку придется чаще стирать для сохранения свежести.

И уж точно не стоит брать худи из тонкой ткани. Это может быть модной новинкой, но далеко не практичной. Такая модель очень быстро потеряет форму, растянется и деформируется. Это, к сожалению, сразу удешевит весь образ.

И все же толщина материала тоже может зависеть от того, для чего вам обновка. Если вы планируете заниматься в ней спортом, то слишком плотная и тяжелая ткань увеличит нагрузку на организм. Однако если вы, как и многие другие люди, следите за модными тенденциями и согласны с тем, что толстовке место не только в спортзале, то чем толще ткань, тем лучше. Такая толстовка прослужит долго, будет держать форму и сделает ваш образ действительно незабываемым.

Шаг № 3: Найти крутой принт

На худи часто размещают различные принты, и рисунок на ткани не менее важный элемент. Тут рекомендуется сделать выбор в пользу минималистичных изображений. Производители часто вдохновляются ретроплакатами, картинами известных художников, логотипами компаний, крутыми цитатами. А если вдруг совсем не получается найти на полках магазинов то, что нужно, всегда можно купить однотонное худи и нанести принт на заказ. Для этого есть различные сервисы, а предмет одежды будет совершенно уникальным. Но следите за тем, чтобы принт был универсальным. Какая-то остроумная фраза может быть очень крутой в одном сезоне, но в следующем про нее уже все забудут. И, конечно же, можно выбрать худи вовсе без принта. Этот вариант будет универсальным и подойдет под что угодно.

И с осторожностью смотрите на крупные принты. Некачественная печать может испортить все, когда уже спустя пару стирок рисунок потрескается. К тому же некоторые изображения просто не подойдут определенному образу. Например, толстовка с мультяшными персонажами, конечно же, крутая. Но ее не так легко сочетать с элегантным бежевым пальто. Подобный принт требует особого внимания. Продумайте заранее, с чем будете носить худи.

Шаг № 4: Убедиться, что толстовка хорошо сидит

Подбирайте худи под тон своей кожи и волос, а также не забывайте о правильном размере. Хорошая толстовка размера оверсайз будет стройнить и дополнять стильный образ. А вот слишком узкая одежда не поможет скорректировать фигуру, а, наоборот, будет лишь полнить.

Шаг № 5: Готово, вы великолепны. Осталось понять, с чем ее носить

Крутое и качественное худи может быть дополнением к стильному образу. Его можно надеть вместе с пальто и юбкой. Для менее формальных выходов подойдет кожаная куртка и джинсы. В летний вечер достаточно накинуть худи поверх майки и шортов, чтобы выглядеть прекрасно.

Сочетания худи с кожаными штанами или юбкой тоже очень крутые. С пиджаком — вариант не самый тривиальный, но сейчас его можно встретить на всех страницах глянцевых журналов. Даже образ с легким летним платьем заиграет особыми красками, стоит добавить к нему толстовку.

Ну а если не хочется выходить из дома, худи все равно сможет сделать вашу жизнь лучше. Достаточно закутаться в него и позаниматься любимым делом. Все это делает худи идеальным элементом гардероба, подходящим под все случаи жизни.

Бонус: история о том, что правильная толстовка может даже личную жизнь улучшить