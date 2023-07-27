10 актеров, в которых зрители души не чают, а критики разносят в пух и прах

Даже будучи на слуху и окружив себя миллионами фанатов по всему миру, актеры не могут быть уверены в том, что не впадут в немилость критиков и жюри. К таким «спорным» актерам относятся и Анджелина Джоли, и Джонни Депп, и даже Киану Ривз. Мы решили разобраться детальнее, что же заставляет критиков ворчать, глядя на игру некоторых популярных актеров.

Дженнифер Энистон

По статистике Rotten Tomatoes, с 1993 по 2019 год у Энистон было всего 8 более или менее успешных фильмов. Остальные же получили очень низкие оценки кинокритиков. Основная претензия к актрисе состояла в том, что Энистон везде одинаковая. Она не выходила из амплуа простой девушки и предпочитала романтические комедии, а не серьезные роли. Даже сама Дженнифер в одном из интервью призналась, что она не особо гордится проектами, в которых снималась. К сожалению, она не уточнила, какие именно фильмы заставляют ее краснеть от стыда. Возможно, речь шла о комедиях «Больше, чем друг» и «Охотник за головами», за игру в которых Энистон номинировали на «Золотую малину». В сериалах же Энистон играет в разы лучше: за роль Рэйчел Грин актриса получила «Золотой глобус», а в 2020 году она была номинирована на «Эмми» в категории «Лучшая актриса в драматическом телесериале». Возможно, актриса сменит амплуа и еще поразит всех нас.

Киану Ривз

Young Chris / CP / ABACA / Abaca / East News

Киану Ривза называют главным интровертом Голливуда, трудоголиком, а также очень добрым парнем. А пару лет назад его фото вообще стало интернет-мемом: папарацци запечатлели, как он грустит на скамейке в парке. В сети то и дело появляются новости о простоте и щедрости актера. Например, он пожертвовал большую часть своего дохода от съемок в «Матрице» в фонд, который разрабатывает лекарство от рака. Однако, к удивлению зрителей и поклонников, у Ривза нет ни одной высокой награды. Он зарекомендовал себя как крутой парень из боевиков и редко снимается в драматических картинах.

Бен Аффлек

Аффлек сделал себе имя в Голливуде, сыграв в фильме «Умница Уилл Хантинг» с Мэттом Дэймоном и Робином Уильямсом. Затем преуспевающий актер неплохо показал себя в «Армагеддоне» и даже был номинирован на премию. А потом, как отмечают критики, Аффлек пошел по пути плохих боевиков, посредственных драм и глупых комедий, которые больно смотреть. Актер был 4 раза номинирован на «Золотую малину», а в 2003-м забрал антипремию за участие в фильмах «Джильи», «Сорвиголова» и «Час расплаты». Однако зрители видят в Аффлеке потенциал и хвалят его игру в «Исчезнувшей».

Орландо Блум

Sipa USA / Sipa USA / East News

Орландо Блум стал популярным после появления на экранах в образе Леголаса в серии фильмов «Властелин колец». Следующая его большая работа — во франшизе «Пираты

Карибского моря». Именно за исполнение ролей в этих лентах Орландо получил большинство своих наград. Однако ни «Эмми», ни «Золотого глобуса», ни «Оскара» британский актер так и не заслужил. Тем не менее в 2004 году Блума поставили 12-м в списке самых влиятельных людей в Великобритании.

Кэмерон Диас

Greg Allen / Invision / AP / East News

Изначально Кэмерон Диас снималась в комедиях, однако на протяжении карьеры не раз демонстрировала свою способна играть сложные драматические роли. В 2013 году ее назвали самой высокооплачиваемой голливудской актрисой старше 40 лет, да и в целом фильмы с ее участием делают кассу. Однако престижных наград Диас не получала, лишь многократно была номинирована на премии, да и то за исполнение ролей в картинах 2000-х годов. Согласно сайту Rotten Tomatoes, последние 16 лент, в которых снималась Кэмерон, провалились или получили низкий рейтинг.

Джонни Депп

BETAPHOTO / SIPA / Sipa Press / East News

В фильмографии Джонни Деппа довольно много провальных лент. Например, комедийная драма «Во все тяжкое», где он сыграл профессора, который узнает, что у него диагностирована 4-я стадия рака. Или «Фантастические твари», а также «Город лжи» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Свои главные награды Депп получил за воплощение на экране образов Джека Воробья и Суини Тодда. Джонни — талантливый актер, у которого множество разноплановых ролей. Он любимец публики, однако критиками многие его работы не признаны.

Блейк Лайвли

© Gossip Girl / Alloy Entertainment and co-producers , Invision / Invision / East News Invision / Invision / East News

Блейк Лайвли можно назвать настоящей народной любимицей. Поклонников восхищают ее крепкие отношения с Райаном Рейнольдсом. Однако на профессиональном поприще у актрисы все еще только впереди. Пока что самой известной ее ролью считается Серена в сериале «Сплетница». Все другие работы Блейк довольно обычные и незапоминающиеся. Лайвли — типичная голливудская красотка. Какие-либо крупные награды мира кино ей пока не достались. Последняя лента с Блейк в главной роли, «Ритм-секция», и вовсе провалилась в прокате. Однако актриса доказала, что способна играть героинь с глубоким характером, таких как Адалин в картине «Век Адалин» и Эмили в детективе «Простая просьба».

Эми Адамс

VALERIE MACON / AFP / East News

Эми Адамс регулярно попадает в список самых высокооплачиваемых актрис мира. Она была награждена «Золотым глобусом», номинирована на «Оскар» и «Эмми». Правда, ни одну из этих двух статуэток так и не получила. Успех пришел к Адамс после съемок в фильме «Зачарованная». На сайте Rotten Tomatoes множество лент с ее участием имеют низкий рейтинг и негативно оцениваются как зрителями, так и критиками. Но у Эми все только впереди, так как покорять Голливуд она начала, по меркам мира кино, поздно — в 25 лет.

Крис Хемсворт

Andy Kropa / Invision / East News

При упоминании Криса Хемсворта мы вспоминаем Тора. Серия фильмов о супергерое сделала его одним из самых высокооплачиваемых актеров мира. Но не все ленты с его участием оказались столь популярны. Престижных наград у Криса не так много. Но поклонники любят его за другое. Он ведет спортивный образ жизни, обожает жертвовать деньги на благотворительность. А еще постоянно тусуется со своими детьми: учит их стрелять из лука и кататься на скейтборде.

Анджелина Джоли

Еще в самом начале карьеры Джоли заполучила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в «Прерванной жизни». Но на этом актерские достижения актрисы закончились. Джоли 4 года подряд была номинанткой на премию «Золотая малина» за худшую женскую роль. Критикам не понравилось, как она сыграла аж в 7 кинокартинах. Согласно статистике Rotten Tomatoes, фильмы, в которых Анджелина играет главную роль, редко вызывают положительные отклики у критиков. Так, 1-я часть «Малефисенты» получила 54 % положительных отзывов из 100 %, а 2-я — 39 %. Но публика любит Анджелину Джоли и с удовольствием смотрит фильмы с ней. Некоторые зрители называют ее «женской версией Тома Круза» и видят в актрисе невероятный талант.