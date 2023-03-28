10 актрис, которые часто играют героинь схожего типажа. И на то есть причины

Многим киноманам известно такое явление, как тайпкастинг (typecasting) — отбор актеров по типажу. Проще говоря, это ситуация, в которой актерам начинают предлагать однотипные роли из-за подходящего, по мнению режиссеров, облика и характера. Порой таких артистов называют заложниками одного образа. Однако мы выяснили, что среди них есть те, кто осознанно берется изображать похожих героев по личным причинам.

В конце статьи вас ждет бонус: интригующее наблюдение, связанное с Эмилией Кларк и ее киновозлюбленными.

1. Кира Найтли

Наиболее органично Кира Найтли выглядит в роли исторических героинь. Стоит вспомнить ленты «Искупление», «Герцогиня» и даже франшизу «Пираты Карибского моря» — ее персонажи всегда внешне смиренные женщины, внутри которых неизменно пылает бунтарский дух. Свою привязанность к историческим фильмам актриса объясняет тем, что ей нравятся сильные и вдохновляющие женщины, каких не хватает в сценариях о современности. Кроме того, актриса признается, что игра в исторических постановках для нее — форма эскапизма, способ перемещения в другую реальность, как для кого-то чтение научной фантастики или фэнтези.

2. Скарлетт Йоханссон

В основе сюжета фильмов «Брачная история» и «Трудности перевода» — сложности в семейных отношениях. И в каждом из них Йоханссон блестяще играет женщину, неудовлетворенную браком. Возможно, актрисе не составляет труда вживаться в подобные роли, потому что они отражают ее собственную жизнь. Родители актрисы развелись, когда она была подростком, да и сама она уже не раз прошла через развод. А сценарий той самой «Брачной истории» и вовсе попал ей в руки в самый разгар процесса расторжения второго брака.

3. Эмма Уотсон

В каких бы фильмах ни снималась актриса после франшизы о Гарри Поттере, зрителям было сложно отделаться от чувства, будто они наблюдают за все той же Гермионой Грейнджер — чувствительной, любопытной, начитанной девушкой, немного зазнайкой, немного бунтаркой. Однако секрет в том, что эти качества принадлежат не только умной волшебнице, но и самой Уотсон. Как и ее героини, в реальной жизни Эмма так же использует свой интеллект и славу во благо, стараясь изменить взгляды современных людей на те или иные животрепещущие вопросы. Экоактивистка, борец за равноправие, филантроп — она определенно не привыкла сидеть на месте и активно участвует в общественной жизни, как и ее персонажи.

4. Зоуи Дешанель

Очаровательная, чудаковатая, легкая на подъем умница в сарафанчике — пожалуй, именно так можно описать подавляющее количество персонажей Зоуи. Кроме того, в фильмах люди, окружающие ее героиню, делятся на 2 лагеря: одних обезоруживает ее привлекательность, других же раздражают ее выходки. Все это перекликается с рассказами актрисы о трудностях в общении, которые она испытывала в школе. Неудивительно, что у нее так легко получается вжиться в роль порой кроткого, но неунывающего ботаника.

5. Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон снялась в огромном количестве романтических комедий, и сложно не заметить, что ее героини имеют много общего. Как правило, она играет простых, очаровательных, небогатых девушек, пытающихся наладить свою жизнь. Амплуа Энистон — эдакая до боли знакомая соседка, в которой каждая женщина может узнать себя. И судя по всему, эти характеристики относятся к реальной Дженнифер. Несмотря на славу и богатство, она по-прежнему остается приземленной, добродушной, искренней и трудолюбивой женщиной, которая не пытается казаться кем-то другим и легко находит общий язык с окружающими.

6. Мелисса Маккарти

Можно сказать, что Мелисса Маккарти не играет умных, целеустремленных и неунывающих чудачек, а действительно является таковой. В нее не верили точно так же, как зачастую и в ее героинь, но актриса утерла всем нос, совершив прорыв в кинематографе, даже несмотря на возраст и несоответствие надуманным стандартам красоты. Возможно, именно этот внутренний бунт и выбор соответствующих ролей и позволяют ей оставаться в центре внимания уже несколько лет и быть одной из самых высокооплачиваемых комедийных звезд.

7. Энн Хэтэуэй

Хотя некоторые персонажи Хэтэуэй заставляют зрителя прослезиться от сопереживания, как правило, им свойственна не драматичность, а мечтательность, ранимость, некоторая неуклюжесть, доброе сердце и, конечно же, широкая ослепительная улыбка. То же самое можно сказать и о самой актрисе: в любых интервью и шоу в первую очередь люди видят блеск ее улыбки. Видимо, именно потому, что такие персонажи резонируют с личностью Энн, ей и удается так легко играть эти роли.

8. Кэтрин Хайгл

Кэтрин Хайгл — еще одна центральная фигура романтических комедий. Любопытными чертами характеров ее персонажей является принципиальность и помешанность на контроле. Но все встает на места, когда начинаешь понимать, что актриса действительно является таковой. Планомерное и стратегическое развитие карьеры, смелые высказывания, принципиальность — кажется, актриса всегда держит все под контролем. И даже когда ее карьера начала меркнуть, Кэтрин взяла дело в свои руки и стала исполнительным продюсером нового сериала, а затем и его главной звездой, получив впоследствии новую волну признания.

9. Мэгги Смит

Мэгги Смит — леди, которая знает себе цену, и это проявляется как в ее подходе к жизни, так и в характерах ее персонажей. Что в костюмированных сериалах вроде «Аббатства Даунтон», что в комедийно-драматических фильмах а-ля «Леди в фургоне» — всюду актриса с особой убедительностью играет миловидных, умных, но вспыльчивых женщин, которые в карман за словом не лезут. Коллеги актрисы допускают, что она водит всех за нос и где-нибудь в уединении становится совсем другим человеком. Но пока люди действительно благоговеют перед ней абсолютно так же, как персонажи перед ее героинями.

10. Хелена Бонем Картер

В начале карьеры актрисе постоянно предлагали играть нежных созданий. Однако теперь, за редким исключением, мы в основном видим Хелену Бонем Картер в ролях эксцентричных, сумасшедших женщин, которые не признают законов и правил. Даже внешность — готический образ со взрывом кудряшек на голове — сохраняется из фильма в фильм. Актриса признается, что актерская игра для нее — своеобразная форма побега от реальной жизни, эдакая терапия, которая полезна для ее благополучия. И судя по яркой и неуправляемой энергии свободы от условностей, которую Хелена излучает на экране, она действительно использует съемки для того, чтобы оторваться на полную катушку.

Бонус: Эмилия Кларк и ее киновозлюбленные