10 фильмов, которые еще только выйдут в 2023 году, а уже захватили все внимание зрителей

Ежегодно крупные студии выпускают такое огромное количество фильмов, что в них немудрено потеряться и упустить какую-нибудь стоящую киноленту. Мы решили немного облегчить задачу любителям кино и собрали будущие новинки, стоящие внимания, в одну статью. Тут есть и продолжение любимой франшизы с Томом Крузом, и много чего еще.

Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1

Это уже 7-я часть многолетней франшизы с Томом Крузом. Приключения Итана Ханта, кажется, зрителям не надоедают, а исполнитель главной роли с годами не теряет харизмы. Кроме самого Круза во всех частях фильма, начиная с 1-й, снялся только Винг Рэймс, известный по роли Лютера Стикелла. А Том Круз, к слову, для этого фильма сделал величайший каскадерский трюк в истории кино — прыжок с парашютом на мотоцикле. Сам, без дублеров.

Убийца

В этом неонуарном триллере Майкл Фассбендер сыграет раскаявшегося наемного киллера, а его коллегой по съемочной площадке станет Тильда Суинтон. Руководит же съемками режиссер Дэвид Финчер, который еще в 2007 году собирался адаптировать для экрана французский комикс с одноименным названием. Что ж, спустя столько лет безумно интересно, что у него получилось.

Русалочка

Выбор актрисы на главную роль повлек за собой бурную реакцию зрителей. Для молодой актрисы это, по сути, первая значимая роль, и послужной список у нее небольшой. Но, несмотря на весь негатив, этот фильм стоит ждать, ведь это та же самая поучительная и добрая история. К слову, две другие ключевые роли — ведьму Урсулу и короля Тритона — сыграют Мелисса Маккарти и Хавьер Бардем.

Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах

Полюбившаяся многим сага «Голодные игры» завершилась, но для поклонников есть хорошие новости: в 2023 году выйдет спин-офф в рамках той же вселенной. Фильм расскажет историю уже других героев, а сюжет разворачивается задолго до событий «Голодных игр». А еще там играет Питер Динклэйдж, многим известный и многими любимый исполнитель роли Тириона в «Игре престолов».

Бугимен

Это экранизация небольшого рассказа Короля ужасов. Поклонники знают, что обычно ему не слишком везет с киноадаптациями его произведений, так что будем надеяться, что новый «Бугимен» не разочарует любителей хорроров.

Маэстро

Режиссером этого драматического фильма стал Брэдли Купер (и он же сыграл главную роль), а продюсерами — Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг. Как видите, список работающих над фильмом профессионалов впечатляет. В самой ленте нам поведают историю известного композитора Леонарда Бернстайна, уделяя особое внимание его личной жизни, в частности женитьбе на актрисе Фелиции Монтеалегре.

65

Адам Драйвер здесь играет пилота космического корабля, который терпит крушение на неизвестной планете. Приземлившись, герой обнаруживает, что местность не так пустынна и безопасна, как кажется. Кажется, в суровых боевиках мы Адама еще не видели.

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

Перед нами новый боевик Гая Ричи, в котором снова снимется брутальный Джейсон Стейтем (такое уже было в «Гневе человеческом» и нескольких других картинах). Правда, если «Гнев» был довольно мрачным, то этот боевик будет включать и комедийные элементы, а с юмором у Гая Ричи, как известно поклонникам, все отлично.

Крик-6

Дженну Ортегу зрители успели полюбить как одну из семейки Аддамс, а это новая роль звезды сериала «Уэнсдэй». Мы уже успели понять, что мрачноватые роли ей удаются прекрасно, и уверены, что одну из ключевых героинь хоррора она тоже сыграет как нельзя лучше. Тем более что она уже снималась в предыдущем «Крике». В этой части франшизы несколько героев из предыдущего фильма переезжают в новый город и пытаются начать новую жизнь.

Феррари

Адам Драйвер мастерски умеет перевоплощаться, и его новая роль в «Феррари» тому доказательство. Для роли Энцо Феррари актера «избавили» от фирменных вьющихся волос, и на себя Адам уже мало похож. К счастью, актерский талант за гримом не скрыть. Весь остальной актерский состав в фильме тоже не подкачал: мы увидим в кадре Пенелопу Крус и звезду «Дивергента» Шейлин Вудли.