10 героинь из кино, над которыми мы раньше смеялись, а теперь даже стыдно за это

Многие сериалы, которые мы впервые посмотрели много лет назад, сейчас воспринимаются совсем по-другому. Так же и с персонажами. Героини, которые казались нам плохими, глупыми или просто смешными, вдруг западают в душу, ведь теперь мы начали понимать их мотивы.

Жанна Аркадьевна, «Моя прекрасная няня»

Раньше Жанна казалась нам вредной и заносчивой женщиной, которая постоянно вступает в перепалки с Константином и мешает счастью няни Вики. Но этот персонаж намного глубже, чем кажется. Она карьериста, которая добилась всего сама, без чьей-либо поддержки. Умная, образованная, с прекрасным вкусом и манерами. Без железной хватки Ижевской Максим Шаталин вряд бы стал успешным продюсером. Жанна буквально заработала для него миллионы. И в это же время Жанна Аркадьевна — ранимый и одинокий человек, который не получил должного внимания от родителей в детстве. Она мечтает о красивой истории любви и боится показать свою слабость окружающим, используя ироничное чувство юмора и образ «железной леди» как способ защиты. Жанна Аркадьевна — деловой партнер Шаталина и его правая рука. В течение всего сериала проскальзывает мысль, что Максим не уважает все то, что она сделала ради его бизнеса. Не такой она злой персонаж, каким хотели ее выставить создатели ситкома. Скорее, наоборот — несчастный и недооцененный. © Никита Сергеев / Кинопоиск



Любовь Михайловна, «Интерны»

В сериале за героиней закрепился образ сплетницы и одинокой женщины, которая готова влюбиться в первого встречного. Но на Любе держится все терапевтическое отделение. Она не только является опорой для своего шефа Быкова, но и буквально заменила интернам родную мать. Сотрудники приходят к ней за советом, потому что старшая медсестра — мудрый и сердечный человек, который никогда никого не осудит. А еще ее хозяйственности можно только позавидовать. Любовь Михайловна прекрасно готовит, и у нее всегда все разложено по полочкам.

Кира Воропаева, «Не родись красивой»

По первым сериям можно подумать, что Кира — просто ревнивая невеста Андрея и скандалистка. Но позже понимаешь, что впечатление о ней было обманчивым. Несмотря на то, что героиня совершает множество ошибок в личной жизни, Воропаева честный и справедливый человек, который стоит горой за своих подчиненных. Она до конца сериала предана своим друзьям, семейному бизнесу и даже неверному жениху. И готова сделать для блага близких что угодно. Воропаева оказалась благороднее главной героини. Пушкарева стала любовницей Андрея, зная, что он помолвлен. Кира же, когда поняла, что Андрей любит Катю, пошла к сопернице и рассказала об этом. Попросила дать ему шанс. Кира — очень неоднозначный и сложный персонаж. С одной стороны, истеричка и стерва, все время закатывает скандалы, позоря себя и Андрея и выставляя их отношения на всеобщее обозрение. С другой — умная и сильная женщина, которая знает себе цену, умеет прощать и ждать, сострадать и помогать в трудной ситуации. © Алиса Лисина / VK

Она самодостаточная, умная и талантливая. Как же ей было тяжело, когда пришлось откровенно поговорить с Катей и признаться, что Андрей любит ее. И уходить из компании, в которую вкладывала душу, тоже неимоверно трудно. © Наталья Закаляпина / VK

Тамару можно назвать ленивой и алчной, но трудно отрицать неповторимую харизму этого персонажа. Секретарша Васнецова стала любимицей публики, ведь она кайфует от жизни и делает все, что пожелает. Ей плевать на замечания начальства и на предрассудки о том, что женщины в ее возрасте должны быть замужем. Она уверенная в себе личность, и нам стоит поучиться ее легкому восприятию жизни. Тамара Кожемятько — это бренд! © GaazeVO2FZzRdGs / Twitter

Тамара — это стиль жизни! © a****t_iloveu / Twitter



Даша Букина, «Счастливы вместе»

Многие считают Дашу инфантильной бездельницей, но что если посмотреть на этого персонажа с другой стороны? Жена Гены принимает себя и любит такой, какая она есть. Она человек без комплексов. Букина прямо говорит о своих желаниях и совсем не стесняется того, что не умеет готовить. Ее неугасающему оптимизму в любой ситуации можно только позавидовать. А еще эта героиня всегда добивается того, чего хочет.

Маша Васнецова, «Папины дочки»

Маша создает впечатление легкомысленной и влюбчивой красотки, ведь она меняет парней как перчатки. Но за маской глупышки скрывается ранимый и рано повзрослевший ребенок. Из-за того, что мама Маши уехала жить в другую страну, а отец постоянно на работе, девушка стала присматривать за сестрами вместо родителей. Она заботливая и любящая старшая сестра. И хоть ей не везет в личной жизни, Васнецова смогла реализоваться в работе. Она упорно и старательно шла к своей цели и стала актрисой, как и всегда хотела.

Нонна, «День радио»

Нона порой ведет себя эгоистично и капризно, но трудно отрицать, что она женщина-праздник. С ней невозможно заскучать и жизнь всегда полна авантюр. У радиоведущей искрометное чувство юмора, она с легкостью сможет заставить замолчать любого обидчика. А уж ее умению флиртовать можно лишь позавидовать.

Антонина Лопухина, «Кто в доме хозяин?»

Антонина покоряет своей детской непосредственностью, но при этом ярко выраженной женственностью. Несмотря на свой эксцентричный образ, эта дама может найти общий язык с кем угодно. Она не боится быть смешной или сказать что-то не так. Лопухина не стесняется своего возраста и продолжает бегать по свиданиям. Ее чувство стиля многим может показаться странным. Мы же, наоборот, восхищены тем, что героиня не ограничивает себя какими-либо рамками и одевается, как душе угодно. Невозможно не полюбить Антонину за ее яркую индивидуальность. Мой самый любимый персонаж — Антонина Петровна. Шутки в ее исполнении такие милые и оригинальные, что хочется их повторять снова и снова. А какие у нее парики и наряды! Загляденье! Мегамодная и современная. Иногда создавалось впечатление, что мама с дочкой поменялись местами. Дочь вся такая серьезная и правильная, а мама легкомысленная, кокетливая и импульсивная. © Алесинька / Кинопоиск



Мария Белова, «Универ. Новая общага»

В начале сериала Маша вела себя как стереотипная блондинка из анекдота, но этот персонаж преодолел длинный путь личностного роста. Мы можем лишь поаплодировать тому, как повзрослела героиня в последнем сезоне. Она научилась слышать и принимать близких такими, какие они есть. А еще построила зрелые и здоровые отношения с Валентином. Решение героини удочерить девочку и ее трепетное отношение к ней трогают до глубины души. Мария умеет признавать свои ошибки и работать над недостатками.

Валя, «Реальные пацаны»

Валя — волевая героиня. Ради своих целей идет напролом. Благодаря несгибаемому характеру она смогла подняться по карьерной лестнице и создать семью. Может казаться грубоватой, но на самом деле человек широкой души, которая всегда приходит на помощь ближнему. Валя не будет плести интриги за спиной, а с легкостью выскажет все, что творится у нее на душе. Мы любим этого персонажа за то, что она простая и искренняя в своих чувствах и действиях.