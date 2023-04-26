10 ситуаций, из-за которых так и хочется спросить киношников: «Вы нас совсем глупенькими считаете?»

Есть очень красивые фильмы и сериалы, где нам нравятся и сюжет, и герои. Но, увы, часто современное кино грешит отсутствием логики и набившими оскомину клише. Мы, зрители, становимся более опытными, и некоторые вещи нам уже сложно простить сценаристам.

Уникальные артефакты исчезают из повествования

Часто у героев появляются крутые артефакты, которые могли бы помочь им победить главного злодея. Но сценаристы об этом «забывают». Есть даже шуточное видео о том, как должен был закончиться «Гарри Поттер». А суть в том, что с помощью Маховика времени взрослые волшебники могли бы отправиться в прошлое и обезопасить магический мир от Волдеморта. К слову, в книге «Гарри Поттер и Проклятое дитя» злодеи пытались вернуть к жизни одного из героев с помощью усовершенствованного Маховика.

У героинь отключается инстинкт самосохранения

Еще со времен Красной Шапочки юные девушки поступают крайне неблагоразумно. Умница Уэнсдэй в одиночку искала злодея — опасного оборотня. У нее не было ни оружия, ни магии. Если бы Уэнсдэй не была главной героиней, уверяем вас, ее экранная жизнь была бы недолгой.

Затем, Рейенира из «Дома Дракона». Тоже, казалось бы, неглупая девица, книжки читает. А в исторических хрониках явно описана борьба за власть. Рейенира знала, что ее дядя Дейемон хочет сесть на трон, но в итоге пошла с этим опасным мужчиной ночью в город. Обернулось все плачевно. Чудо, что на принцессу никто не напал в трущобах, когда Дейемон бросил ее одну.

Девушки спят, не снимая украшений

Нам уже не привыкать к тому, что героини спят и просыпаются с макияжем. Но это еще не все. В китайских сериалах красавицы ложатся спать в одежде, с громоздкими серьгами в ушах и шпильками в прическе, а наутро украшения идеально держатся на голове, словно были приклеены. Пример тому — нашумевший сериал «Светлый пепел луны».

Лошадей используют в качестве «палочки-выручалочки»

Вы когда-нибудь задумывались, что лошади в популярном фэнтези — это как мотоцикл или машина, которую обычно угоняют герои боевиков? Когда персонажу нужен транспорт, ему попадается «друг» с седлом. Так, Арья Старк нашла лошадь в сожженной дотла королевской гавани. Что бесит — это лошади в кино. В «Ведьмаке» Йеннифэр после побега с Кагыром из замка, где его хотели казнить, сразу же видит лошадь. Животное пасется в чистом поле. Оседланная, но не привязанная. Это как машина с ключами посреди трассы. Лошади вообще-то очень пугливые животные. Но Йеннифэр без проблем на нее садится. Напомню: у Йен не было магии — зачаровать животное она бы не смогла. © Lidiya Ivanova / ADME

Антагонист непременно сбегает из неприступной тюрьмы

Мы видели это и в «Молчании ягнят», и в «Кунг-фу панде» — злодей сидит в неприступной тюрьме, скован по рукам и ногам, но в итоге обязательно сбегает. Такая же судьба постигла и антагониста из «Уэнсдэй» — ни цепи, ни транквилизаторы не удержали негодяя. В принципе, сценаристов можно понять — им не надо придумывать новое зло, во 2-м сезоне героиня будет бороться с хорошо известным публике мерзавцем.

Героини боевиков ходят с идеальной укладкой и макияжем



Прически и мейк главных героинь выглядят потрясающе, несмотря ни на что. Посмотрите на Наташу Романофф. Девушка бегает, потеет, падает, катается по грязному полу, но ее локоны неизменно блестят, а тени не растекаются. Понятно желание сделать такую прическу для похода в ресторан или театр, но не в логово же врага. Кроме того, распущенные волосы непрактичны — противник может в них вцепиться. Не логичнее было бы собрать их в пучок или хвост?

Все пожарные оросители срабатывают от одной зажигалки

Сколько раз мы это видели: персонаж подносит зажигалку к оросителю, срабатывает сигнализация, все заливает водой. Такой прием провернул герой в фильме «Константин: Повелитель тьмы», чтобы разогнать сборище демонов. Но все не так просто. Включение одного оросителя не приводит к срабатыванию всей системы. Каждый пожарный ороситель имеет либо колбу с термочувствительной жидкостью, либо металлическую плавкую вставку. Чтобы залить все помещение, нужно активировать каждый ороситель. Я разрабатываю такие системы, поэтому знаю, о чем говорю. © MowMdown / Reddit

Путешественники непонятно откуда берут новую одежду

Дорама «Далекие странники» хороша и сложными персонажами, и замысловатым сюжетом. Но рано или поздно зрители начинают задаваться вопросом: откуда герой берет все свои красивые наряды? У него в руках только веер, а его служанка носит при себе лишь боевой кнут. Однако чуть ли не в каждой серии персонаж позволяет себе смену гардероба. Вероятно, за кадром за ним следуют слуги с носилками, набитыми одеждой.

Естественные потребности организма игнорируются

В кино никто не ходит просто так в туалет пописать. Если кто-то из персонажей идет туда, значит, сейчас что-то случится: он подслушает важный разговор, ну или на него нападут. В «Гарри Поттере» тролль напал на Гермиону именно в комнате для девочек, а Гарри застал в туалете плачущего Малфоя и случайно сильно поранил его Сектумсемпрой. Одним словом, опасное место эти ваши туалеты.

Люди чистят зубы без зубной пасты