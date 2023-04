10 ситуаций, из-за которых так и хочется спросить киношников: «Вы нас совсем глупенькими считаете?»

Уникальные артефакты исчезают из повествования

У героинь отключается инстинкт самосохранения

Девушки спят, не снимая украшений

Лошадей используют в качестве «палочки-выручалочки»

Антагонист непременно сбегает из неприступной тюрьмы

Героини боевиков ходят с идеальной укладкой и макияжем



Все пожарные оросители срабатывают от одной зажигалки

Путешественники непонятно откуда берут новую одежду

Естественные потребности организма игнорируются

Люди чистят зубы без зубной пасты

Фото на превью House of the Dragon / Home Box Office and co-producers