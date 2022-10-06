10 случаев, когда художники по костюмам водили нас за нос, а мы покорно велись

Работа художника по костюмам — это настоящая магия. Представители этой профессии могут создать шедевр из подручных материалов, а для того, чтобы найти необходимую для съемок вещь, поехать едва ли не на край света. Но еще они могут ввести неискушенных зрителей в заблуждение, причем иногда делают это специально. Мы нашли 10 фильмов, костюмеры которых нарочно или случайно допустили ошибки. В конце статьи вы узнаете, как можно безупречно подобрать одежду для персонажей, но проколоться на мелочи.

Гусарская баллада

Изготовлением костюмов для героев занималась Ольга Кручинина. Она работала без консультанта и сама разбиралась во всех тонкостях одежды своих героев, причем сделала это блестяще. По оценке исследователя Александра Подмазо, мундиры в «Гусарской балладе» были изготовлены «практически идеально». Но было одно но. Впервые увидев Шурочку, одетую в гусарский костюм, поручик Ржевский представляется и произносит: «Мундир на вас, конечно, павлоградский». Но на героине был доломан другого полка, тогда как принадлежностью павлоградских гусаров является экипировка самого поручика. Вряд ли это было ошибкой Кручининой. Возможно, она специально нарядила девушку в розово-серый костюм, чтобы подчеркнуть ее женственность и создать визуальный контраст между главными героями.

Матильда

В ленте Алексея Учителя Николай II ходит в джинсовой рубашке. Но это как раз теоретически возможно, ведь джинсовая ткань уже была изобретена. А вот с балеринами вышла накладка: на экране они танцуют в тонких колготках, тогда как в реальности в то время танцовщицы выходили на сцену в довольно плотных трико. Художник по костюмам Надежда Васильева сознательно пошла на «опережение времени», потому что в кадре трико смотрелись бы не очень изящно.

Война и мир

В экранизации Сергея Бондарчука, как и во многих других, Наташа Ростова появляется на своем первом балу в белом. Возможно, кинематографисты одели героиню именно так, потому что дебютанткам в XIX веке шили белое платье с розовым или голубым поясом. В романе Лев Толстой так описывает наряд Ростовой: «белое дымковое платье на розовых шелковых чехлах, с розанами в корсаже».

Дуэлянт

По словам художницы по костюмам Татьяны Патрахальцевой, режиссера картины не интересовала историческая достоверность костюмов: «Он добивался своего, вымышленного мира, в котором смешивались детали из разного времени, и прямо тащил за собой в этот необычный мир». Действие фильма происходит в середине XIX века, а режиссеру Алексею Мизгиреву очень нравились высокие воротники, которые носили на несколько десятилетий раньше. И Татьяне пришлось уступить. То же было и с платьем героини. «Мизгирев сразу сказал: „Никакого историзма, хочу голые плечи!“ А вот то, что платьев без рукавов в XIX веке не носили, неважно!» — рассказывает дизайнер.

Москва слезам не верит

Наряды для легендарного фильма готовила Жанна Мелконян. Она рассказывала, что ей пришлось немного схитрить. «Костюмы, соответствующие тому времени, оказались слишком достоверными, актрисы превратились в неопрятных пожилых дам. Не помогли ни грим, ни актерское мастерство. Встал вопрос: что делать дальше? При работе над эскизами нашли решение — сохранить графические рисунки тканей из 50-х, но полностью поменять силуэт», — рассказывала Мелконян. Потом многие зрительницы подходили к ней и говорили: «О, точно! Я так ходила в молодости!» В реальности же никто такие платья в середине XX века не носил.

Обувь для героинь брали на костюмерных складах. Носить ее было невозможно, потому что со временем кожа огрубела и скукожилась. Ее замачивали, растягивали. Неожиданно найденное решение спасло ситуацию: белые носки с туфлями придали костюмам особый шарм. Правда, такая мода была в 40-е, а не в 50-е, о которых идет речь в ленте.

«Гардемарины, вперед!»

Создатели картины вряд ли стремились к исторической достоверности костюмов: одежда героев выглядит скорее стилизованной под моду середины XVIII века. В одном эпизоде Анастасия Ягужинская надевает платье непосредственно на тело, в то время как в реальности дамы того времени носили большое количество нижнего белья. Сначала надевалась сорочка с коротким рукавом и низким вырезом, затем корсет, как правило, на шнуровке. В области бедер носили специальный каркас, который изготавливался из ивовых или стальных прутьев или из китового уса. Зона декольте обычно прикрывалась платком.

Стиляги

Фильм покорил зрителей яркими красочными костюмами, однако в реальности стиляги одевались не так круто. Изначально художник Александр Осипов запланировал образы, максимально отвечавшие эпохе 1950-х. Но оказалось, что актеры, исполнявшие роли хипстеров 50-х, не так уж сильно отличались от остальных, и современные зрители вряд ли поняли бы, в чем, собственно, заключалась эпатажность. Создателям ленты пришлось прибегнуть к гиперболизации, чтобы показать различие между «жлобами» и стилягами. Первых одели в серое, вторых — в цветное. В 1958 году на экраны вышел фильм «Дело „пестрых“», в котором тоже фигурировали стиляги. Но выглядели они гораздо скромнее своих «коллег» из современной картины и более реалистично.

Мертвое озеро

В сериале «Мертвое озеро» на кителе начальника УВД Чангадана Михаила Ивановича Ганича нет нагрудных знаков. Это значит, что он либо не окончил высшее учебное заведение, либо не считал нужным носить знаки отличия.

Место встречи изменить нельзя

Герой Евгения Евстигнеева, Ручечник, опережает время: на нем чешский костюм 70-х, хотя по сюжету на дворе 1945 год. А все потому, что актер напрочь отказался надевать однобортный пиджак с большими плечами и широкие брюки, которые для него сшили. Режиссер Станислав Говорухин спорить не стал.

Пелагия и белый бульдог

Наина — героиня сериала «Пелагия и белый бульдог», действие которого происходит в конце XIX века, — одета по моде 1910-х годов. Художник по костюмам Дмитрий Андреев сознательно пошел на эту «ошибку», чтобы зритель сразу почувствовал, что девушка сильно отличается от других. «Она как с другой планеты. Ее костюм — это вызов обществу», — говорит Андреев.

Бонус: безбородые стрельцы в комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Стрелецкая форма в картине была воссоздана довольно точно. Датируемые 1599 годом записи англичанина Вильяма Парри позволяют однозначно утверждать: в конце XVI века московские стрельцы имели единообразную униформу. Вот как он описывает гвардию: «была вся конная, числом 500 человек, одетых в красные кафтаны». Но чисто выбритые лица — это недоработка. В XVI веке мужчины, находившиеся на государственной службе, обязательно носили усы и бороду.