11 фильмов, которые сняли по отличным книгам, но так халтурно, что зрители плюются

Всякий, кто любит читать, понимает: экранизировать книгу — дело непростое. Вот как уместить в 2-часовой хронометраж целый мир, где порой одному только описанию природы уделяется по несколько страниц? Но режиссеры не унывают и продолжают переносить на экран наши любимые книжные вселенные. Вот только не всегда это у них получается удачно, на что не преминули указать пользователи сети.

Трилогия «Хоббит»

Первую часть приняли достаточно тепло, но даже при этом критики сокрушались, что фильму не хватает величественности и он выглядит как черновой вариант, из которого еще только собираются сделать кино. Что уж говорить о зрителях, которые с каждой последующей частью лишь сильнее разочаровывались. Вот если бы они сняли один фильм, максимум два — получилось бы добротно. Вместо этого они растянули все на три части с кучей воды в сценарии и все испортили. © arlondiluthel / Reddit

«Хоббит» — одна из любимейших книг, а фильмы... Даже вспоминать не хочется. Без всякой необходимости поменяли сюжет и добавили кучу всего ненужного. Фильмы могли получиться обалденными, а по факту вышли ужасными. © BandYoureAbouttoHear / Reddit

Нет, ну первая часть была классной и вселяла надежду. Но вся надежда испарилась уже на втором фильме, а третий я даже до конца не смог досмотреть. © mascerito / Reddit

Я — легенда

По мнению кинозрителей, в фильме слишком мало сюжета и много путаницы. Кто-то даже называет его «величайшим разочарованием года» и ехидничает, что не всякое кино, где играет Уилл Смит, априори крутое. Шикарную оригинальную концовку создатели фильма просто проигнорировали. © JonesyOnReddit / Reddit

Ни одного ключевого момента из книги в фильме попросту нет. © drumondo / Reddit

Артемис Фаул

«Вы мне детство разрушили!» — пишут зрители, обращаясь к создателям фильма, и, по всей видимости, у них есть на то причины. Судя по обзорам критиков, у фильма проблемы с сюжетом и даже со спецэффектами, что вообще удивительно при его солидном бюджете. Ну, тут облажались все — и актеры, и сценаристы. А я ждал этого фильма почти 20 лет. © JohnnyJayce / Reddit

Да я сомневаюсь, что кто-то из них вообще читал книгу. © CitizenCobalt / Reddit

Темная башня

Все любители Стивена Кинга знают, что экранизировать его произведения непросто. Вот и этот фильм, несмотря на блестящий актерский состав (в «Башне» играют Идрис Эльба и Мэттью Макконахи), называют «худшей адаптацией Кинга всех времен». Посмотрел я этот ваш фильм. Ощущение, будто из книг надергали кусочков, пропустили через ИИ — и пожалуйста, вот вам кино. Им стыдно должно быть. © Duneking1 / Reddit

Я его даже дважды смотрел, чтобы уж наверняка: вдруг с первого раза «не распробую». Но нет, он ужасен. © rustypope / Reddit

Гарри Поттер и Кубок огня

Многие поклонники вселенной называют эту часть худшим фильмом о Гарри Поттере. Книга получилась великолепной, и от этого особенно обидно, что кино вышло не очень. Несмотря на то что фильм длится 2,5 часа, в нем все равно не вместился весь масштаб описанных в книге событий. Поверить не могу, что на роль Барти Крауча — младшего они взяли Дэвида Теннанта, а в итоге и трех слов ему сказать не дали. © taatchle86 / Reddit

Меня разочаровала Флер. Да, это мелочи, но... Когда я читала книгу, представляла ее как этакую Галадриэль из «Властелина колец», она должна была чуть ли не светиться. А в фильме — ну, обычная милая девушка. © CitizenCobalt / Reddit

Вообще-то, можно было и не вырезать сюжетную линию Гермионы, защищающей права домашних эльфов. Это же чуть ли не важнейшая часть ее личности. © madisonestes / Reddit

Дюна

Мнения зрителей и критиков о «Дюне» разделились: многие отзываются с восторгом (и их, судя по всему, большинство — неспроста у фильма такой высокий рейтинг), но есть и те, кто считает этот фильм «разочарованием». Несмотря на масштабность и размах, кино кажется критикам таким пустым, что даже эффекты не спасают. Я понимаю, что окажусь в меньшинстве, но они же просто уничтожили все диалоги. У меня вообще странное отношение к фильмам Дени Вильнева: визуально они очень красивые, но пустые и плоские. © freediverx01 / Reddit

Взбесила актриса, которую взяли на роль леди Джессики. © Insomniac_Tales / Reddit

Сияние

Зрители считают, что фильм приемлемый, правда, если выкинуть из головы книгу. Но даже при таком раскладе он слишком длинный. Впрочем, если вы никогда не читали оригинальный роман и любите фильмы ужасов, «Сияние» вполне оправдывает ожидания. Не поймите меня неправильно: как самостоятельное кино, как творение Кубрика фильм отличный. Но как адаптация Стивена Кинга — просто кошмар. Главного героя Кинг писал с самого себя, а его ребенка — с собственного сына. Для Кинга эта история была глубоко личной и важной, этакой метафорой собственной жизни, но Кубрик плевать на это хотел. Он просто решил снять фильм о сумасшедшем. И он же сделал непонятно что из жены главного героя — в романе-то она была умной и смелой женщиной. © Amy Christa Ernano / Quora

Унесенные ветром

Экранизацию культового романа Маргарет Митчелл многие любят — об этом говорит высокий рейтинг фильма и в целом положительные отзывы критиков. Но немало людей считают, что фильм не удался, Вивьен Ли не лучшая Скарлетт и играет она не так уж великолепно, а хронометраж и вовсе затянут. Кларк Гейбл в роли Ретта Батлера меня порадовал, но в целом... Фильм очень длинный, а актеры местами прямо аж переигрывают. Что до Вивьен Ли, меня ее игра не впечатлила, хоть ей и дали «Оскар». Я знаю, что фильм отметили кучей наград, просто, как по мне, он этим наградам не соответствует. © gitrich / IMDb

Интересно, я один не понимаю, за что так любят этот фильм? Сделали бы его вдвое короче, и было бы вообще отлично. А так скучновато, за исключением пары сцен. Искренне считаю, что его переоценивают. © Lukkeren / IMDb

Серия фильмов «Перси Джексон»

Произведения о Перси Джексоне многие зрители любили в детстве, и их сильно разочаровало то, что фильм заметно отклонился от первоисточника. Многие уверены, что режиссер Крис Коламбус вообще не читал книг, разве что краткое описание сюжета. Серия книг была потрясной, я прямо обрадовался, когда услышал, что снимут фильм. Но они перелопатили всю историю, взяли неподходящих актеров и изменили сюжет. Спасибо, что хоть все книги экранизировать не стали. © Jennifer Smith / Quora

Нет, я понимаю, что фильм в любом случае не будет детально повторять сюжет книги, но чтобы настолько? Несколько ключевых сюжетных линий они проигнорировали, а возраст главных героев с 12–13 лет подняли до 17, то есть один из главных мотивов книги вообще пропал. © James Tisk / Quora

Королева проклятых

Многим зрителям кажется, что это один из лучших фильмов ужасов 2002 года. Но другие более критично настроены и утверждают, что саундтрек — лучшее, что есть в «Королеве проклятых», а все остальное подкачало. А что, вполне нормальный фильм про вампиров, при условии что вы про книги знать не знаете, конечно. © duogemstone / Reddit

Да, и «Интервью с вампиром», и «Королева» — в обоих случаях книги великолепны, а фильмы не дотягивают. Но «Интервью» хотя бы попытались сделать похожим на книгу, а тут... © Missfreckles337 / Reddit

Я, робот

Эту научно-фантастическую ленту с Уиллом Смитом считают достойным способом скоротать 1,5 часа, но шедевром ее назвать нельзя и в один ряд с «Бегущим по лезвию» и «Матрицей» она точно не встанет. Фильм едва-едва зацепил сюжет книги, все остальное — пафосная голливудская ерунда. © PiecesOfJesus / Reddit

Книгу я очень люблю, там есть над чем подумать. А фильм меня довел до слез, и причем не в хорошем смысле слова. © crystalbumblebee / Reddit