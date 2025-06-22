6 высоко оцененных фильмов про школу, которые с головой окунут в беззаботное детство

Кто сказал, что школа — только для детей? Фильм «Большая перемена» доказал, что взрослые в роли учеников — это отдельное искусство. Герои — обычные рабочие, которые приходят в вечернюю школу и учатся не только предметам, но и понимать друг друга. Легендарная комедия о том, как сложно, весело и трогательно бывает возвращаться за школьную парту, особенно если тебе уже далеко не 17. Может быть он даже вдохновит вас пойти учиться чему-то новому.

Рейтинг Кинопоиска — 8.5