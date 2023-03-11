11 ремейков и сиквелов, о которых фанаты мечтали годами. И наконец дождались

Сиквелы, ремейки и прочие «перезагрузки» пользуются кассовым успехом. Иногда даже кажется, что их с каждым годом становится больше, чем оригинальных фильмов. На ближайшие несколько лет запланированы довольно крупные проекты, и их с упоением ждут фанаты. В конце статьи расскажем о приквеле культовой франшизы, который выйдет совсем скоро.

Джон Уик — 4

Киану Ривз возвращается к роли Джона Уика в 4-й части знаменитой экшен-франшизы от бывшего каскадера режиссера Чада Стахелски. В фильме к актеру присоединятся и другие звезды первого эшелона, среди которых Лоренс Фишберн, Хироюки Санада и Билл Скарсгард. Дата выхода: 22 марта 2023 года

Астрал-5

Через 5 лет после выхода 4-й части хоррор-франшизы фанаты дождались продолжения приключений семьи Ламбертов. В дополнение ко всему исполнитель главной роли Патрик Уилсон дебютировал в качестве режиссера. Действие фильма происходит через 10 лет после событий, показанных в первых 2 частях. Дата выхода: 5 июля 2023 года

Моя большая греческая свадьба — 3

Фанаты фильма «Моя большая греческая свадьба» могут вздохнуть с облегчением. Спустя 21 год после оглушительного успеха оригинальной ленты выходит 3-я часть романтической комедии о влюбившейся в американца девушке из традиционной греческой семьи. 1-й фильм собрал в прокате более $ 360 млн при бюджете в 5 млн, а также был номинирован на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Кстати, сценарий написала Ниа Вардалос, которая исполнила главную роль. Дата выхода: 6 сентября 2023 года

Одиннадцать друзей Оушена

После фильма «Барби», который выйдет летом 2023 года, Марго Робби и Райан Гослинг вновь воссоединятся в «перезагрузке» «Одиннадцати друзей Оушена». Это будет ремейк оригинального фильма 1960 года, где группа друзей собирается ограбить 5 казино за 1 ночь. Дата выхода: 2024 год

Белоснежка

Совсем скоро звезда «Вестсайдской истории» Рэйчел Зеглер предстанет в образе диснеевской принцессы. Мюзикл «Белоснежка» основан на знаменитой сказке братьев Гримм и рассказывает о молодой осиротевшей принцессе Белоснежке, которая живет со своей жестокой мачехой-королевой. Роль злой правительницы исполнит Галь Гадот. Дата выхода: 20 марта 2024 года

Призрак

Ченнинг Тейтум недавно признался, что его продюсерская компания приобрела права на ремейк «Призрака», а он сам может исполнить в нем главную роль. Оригинальный фильм с Патриком Суэйзи, который в образе призрака пытался защитить свою возлюбленную (Деми Мур) от врагов, стал самым кассовым в 1990 году. По словам Тейтума, сюжет не будет полностью повторять старую ленту. «Мы собираемся сделать что-то другое, — добавил Тейтум, отметив, что оригинальный сценарий грешил стереотипностью. — Я думаю, что его нужно немного изменить и создать что-то свое». Дата выхода: не объявлена

Дом у дороги

Еще один хит прошлого столетия с Патриком Суэйзи получит перезагрузку. На ведущие роли нового боевика «Дом у дороги» назначены не менее известные люди шоу-бизнеса: актер Джейк Джилленхол и ирландский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор. Джилленхол примерит образ бывшего бойца UFC и вышибалы придорожной закусочной, которого в оригинальном фильме сыграл Суэйзи. Роль Макгрегора пока не раскрывается. Дата выхода: не объявлена, фильм находится на стадии пост-продакшена

Горец

Чад Стахелски, каскадер и режиссер, наиболее известный своей работой над экшен-франшизой «Джон Уик», взялся за постановку нового фильма «Горец», а кандидатом на главную роль, согласно его мнению, является Генри Кавилл. «Генри, очевидно, обладает отличными физическими данными, но даже это не имеет большого значения, если вы не можете воплотить персонажа, который прожил 500 лет, а мне нужен был кто-то, кто мог бы сделать и то и другое», — сказал режиссер. Стахелски также пояснил, что фильм «скорее всего, будет больше похож на современную трагедию», своего образа пересказ мифов о горцах. Дата выхода: не объявлена

Я — легенда

Недавно стало известно, что фильм «Я — легенда» получит продолжение. В сиквеле к Уиллу Смиту присоединится еще одна звезда Голливуда — Майкл Б. Джордан. Сюжет решили привязать к альтернативной концовке оригинального фильма, где Роберт Невилл, которого играет Смит, выживает. Это ближе к сюжету одноименной книги Ричарда Мэтисона, на которой основан оригинал. Действие картины будет происходить в постапокалиптическом мире спустя десятилетия после событий первого фильма. Дата выхода: не объявлена

Ворон

Исполнителю роли клоуна Пеннивайза из хоррора «Оно» 2017 года Биллу Скарсгарду хорошо даются роли мистических и мрачных персонажей. Совсем скоро выйдет ремейк фильма «Ворон» 1994 года, в котором актеру доверили ведущую роль. В оригинале центрального персонажа истории играл Брендон Ли. Оригинальный фильм, в свою очередь, основан на инди-комиксе, написанном Джеймсом О’Барром в конце 1980-х годов. В центре сюжета мрачная история Эрика Дрейвена и его невесты, на которых напала банда преступников. Таинственным образом ворон воскрешает Эрика, и тот решает отомстить тем, кто забрал его жизнь и жизнь его возлюбленной. Дата выхода: не объявлена, фильм находится на стадии пост-продакшена

Бонус: «Фуриоса»